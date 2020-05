Derzeit lernen zahlreiche Abschlussschüler für die anstehenden Prüfungen. Viele belegen dafür Kurse, um den Lernstoff noch einmal zu wiederholen. Auch in Mosbach gibt es die Möglichkeit, online an solchen Kursen teilzunehmen. Symbolfto: dpa

Von Noemi Girgla

Mosbach. Die aktuelle Situation ("Homeschooling") stellt Schüler, Eltern und Lehrer vor ganz neue Herausforderungen. Auch Nachhilfelehrer mussten sich etwas einfallen lassen, um ihren Unterricht aufrecht zu erhalten. Es nähert sich nämlich nicht nur die gefürchtete Mathe-Abiklausur. Gerade für Schülerinnen und Schüler , die demnächst eine Ausbildung beginnen wollen, ist der anstehende Abschluss essenziell. Viele belegen in dieser Zeit prüfungsvorbereitende Kurse, um den Lernstoff noch einmal zu rekapitulieren. Da Präsenzunterricht derzeit nicht möglich ist, mussten andere Wege beschritten werden.

Nicola Pirsch und ihre 16 Mitarbeiter bei "Privatunterricht Pirsch" haben es geschafft, dass alle bei ihnen gebuchten Kurse online stattfinden können. "Natürlich ist das deutlich vorbereitungsintensiver", berichtet Pirsch. Jedoch habe man nach technischen Anlaufschwierigkeiten insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht. "Ich hätte nicht gedacht, dass das so reibungslos läuft", gibt Pirsch zu, "aber wir haben jetzt sogar weniger Fehlzeiten als davor." Von den 350 Nachhilfeschülern, die bei Privatunterricht Pirsch betreut werden, nehmenrund 300 an der Online-Nachhilfe teil, etwa 40 Prozent davon in der Einzelförderung.

Die Wahl des "virtuellen Klassenzimmers" sei von vielen Faktoren abhängig, weiß Sabine Walters. Die Datenschutzbeauftragte und E-Learning-Trainerin aus Haßmersheim bietet schon lange Online-Workshops an, und berät Kleinunternehmer, wie sie Programme, Online-Tools und Plattformen am effektivsten nutzen können. "Es kommt immer auf die Zielgruppe an, die man erreichen möchte", erklärt Walters, "und darauf, was man als Nutzer benötigt." Man müsse sich vorher Gedanken über die Visualisierung machen, darüber, ob jeder leicht Zugang zu den Online-Tools habe, ob man den Bildschirm teilen möchte oder eine virtuelle Tafel benötige. Das Videokonferenz-Tool "Zoom" sei am einfachsten zu handhaben, weise aber Probleme beim Datenschutz auf, auch wenn dieser inzwischen nachgebessert wurde. Sensible Daten sollten darüber also besser nicht geteilt werden.

Bei den großen Nachhilfeanbietern "Studienkreis" und "Schülerhilfe" setzt man auf die Online-Tools "Skype" bzw. "edudip". Wichtig sei dabei eine stabile Audio- und Videoübertragung in Echtzeit und die einfache Handhabung für den Schüler, heißt es vonseiten der Schülerhilfe. Und weiter: "Die Kunden sind dankbar dafür, dass ihnen die Unterstützung durch qualifizierte Nachhilfelehrer gerade in dieser Zeit erhalten bleibt." Um die Online-Nachhilfe nutzen zu können, benötige der Schüler nur ein Smartphone, einen Tabletcomputer oder einen PC mit Internetanschluss.

"In der augenblicklichen Situation kommt dem Studienkreis und seinen Schülerinnen und Schülern zugute, dass wir der erste große Nachhilfeanbieter in Deutschland waren, der Online-Nachhilfe mit einem persönlichen Lehrer angeboten hat. So hatten wir die Voraussetzungen, um schnell auf die Corona-Krise zu reagieren zu können", erklärt der Pressesprecher des Studienkreises, Thomas Momotow. Aber auch hier musste nachgerüstet werden. Über 5000 Präsenzlehrer wurden deutschlandweit vom Studienkreis für den Online-Unterricht geschult – vier davon in Mosbach. "Das Angebot wurde gut angenommen", berichtet Roswita Kranzmann, die die Filiale des Studienkreises in Mosbach leitet. "Besonders Abschlussschüler nutzen es." Für diese werde bis zu den Prüfungen samstags sogar extra Extra-Unterricht veranstaltet.

Den gibt es auch bei Privatunterricht Pirsch. Etwa 100 Prüfungskandidaten aller Schultypen büffeln dort online für ihren Abschluss. An Wochenenden werden Tagesmodule angeboten, um im Schuljahr entstandene Defizite aufzuarbeiten, und auch in den Osterferien konnten alle zwölf Kurse (à drei bis fünf Schüler) für die Prüfungskandidaten stattfinden. "Neuzulauf haben wir dagegen weniger", erzählt Nicola Pirsch, und auch die anderen Anbieter bestätigen diesen Trend. Kundengewinnung sei in diesen Zeiten schwierig, heißt es unisono.

"Unser Jubiläumsjahr hatten wir uns eigentlich anders vorgestellt", erzählt Nicola Pirsch noch. Dieses Jahr sind es 25 Jahre, in denen man sich bei Privatunterricht Pirsch um die Schüler kümmert. "Aber besondere Zeiten erfordern nun mal ein Umdenken und eine Neustrukturierung. Wir sind einfach froh, dass wir unsere Schüler weiterhin individuell und persönlich betreuen können", so Pirsch.