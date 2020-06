Von Alexander Rechner

Mosbach. Jochen Heinrich ist glücklich, wieder im Auto sitzen zu dürfen. Nach wochenlangem Warten läuft in den Fahrschulen in der Region der Betrieb wieder an. In den vergangenen Wochen saß er im Bürostuhl statt auf dem Beifahrersitz. Sein Tagesablauf war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie davon geprägt, seine Fahrschülerinnen und -schüler am Telefon zu informieren und Fragen zu beantworten. "Wir mussten am Anfang unsere Termine absagen und wussten auch nicht, für wie lange", sagt Jochen Heinrich, der die gleichnamige Mosbacher Fahrschule mittlerweile schon in der dritten Generation leitet.

In diesen Wochen waren er und seine Mitarbeiter besonders gefordert. Wie die meisten Unternehmen mit direktem Kundenkontakt hatten auch die Fahrschulen bundesweit schließen müssen, Unterricht fand nicht statt, auch Prüfungen fielen aus. Als eine große Unterstützung empfand er in dieser Zeit die Informationspolitik des Fahrlehrerverbandes in Baden-Württemberg. "Der Verband hat uns hervorragend unterstützt und uns dabei auf dem Laufenden gehalten", lobt Jochen Heinrich.

Für alle Fahrschulen sei die Lage schwierig gewesen. Schließlich standen die Autos und Motorräder still. Das Coronavirus habe Bremsspuren in der Branche hinterlassen. Die Umsätze der vergangenen Wochen würden am Ende des Jahres fehlen. Trotzdem blickt Jochen Heinrich optimistisch in die Zukunft. Denn die Fahrschüler können nun wieder auf das Gaspedal treten. "Sie standen zuletzt regelrecht in den Startlöchern", sagt Jochen Heinrich über die ungeduldig wartenden Fahrschüler. Das derzeit gute Wetter begünstige die Situation noch zusätzlich. Denn auch auf das Motorrad wollten aktuell viele wieder steigen und die Fahrstunden fortsetzen. Dass die Schüler seinem Unternehmen in dieser Zeit die Stange gehalten haben, freut Jochen Heinrich sehr.

Nachdem die Landespolitik die Ampel auf Grün geschaltet hat, sind nun sowohl der theoretische als auch der praktische Fahrschulunterricht wieder möglich. Jedoch sind dabei die strengen Hygienevorschriften zu beachten. So müssen bei den Fahrstunden der Fahrerlehrer und der Schüler jeweils einen Mund-Nasen-Schutz im Auto tragen. Überdies müssen Jochen Heinrich und seine Kollegen nach jeder Unterrichtsstunde das Auto gründlich desinfizieren. Und im Fahrzeug dürfen sich nur zwei Menschen aufhalten. Ausnahme sei die praktische Prüfung: "Der Prüfer muss dann aber auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen", erklärt Jochen Heinrich und ergänzt: "Ich finde, das sind wichtige und richtige Regelungen."

Beim Theorieunterricht zu Verkehrszeichen oder Vorfahrtsregeln gelten ebenfalls die Hygienevorschriften. So muss unter anderem der Mindestabstand eingehalten werden und ausreichend Gelegenheit zum Reinigen der Hände vorhanden sein. "Wir werden deshalb auch die Gruppengröße anpassen und auf die neue Regelungen ausrichten", sagt Jochen Heinrich.

Trotz allen aus seiner Sicht wichtigen Einschränkungen ist er nun aber froh, dass die Landespolitik die Fahrt für Fahrschulen frei gegeben hat. Die Fahrschulautos in der Regionen rollen wieder und das freut auch die Schüler.