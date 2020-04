Im Außenbereich der Fronz Metallbau GmbH in Asbach hat Heiko Fronz ein Videoterminal eingerichtet, damit auch Menschen ohne Zugang zu Videochats von Angesicht zu Angesicht mit ihren Angehörigen sprechen können. Foto: privat

Von Noemi Girgla

Obrigheim-Asbach. Schon seit Wochen und noch auf unbestimmte Zeit gibt es den gewohnten Alltag nicht mehr. Abstand halten lautet die Devise. Mit den Freunden in der Kneipe sitzen, Kaffeetrinken bei Eltern und Großeltern – alles muss warten, bis die Kontaktsperre gelockert wird. Wann das sein wird, ist noch nicht absehbar. Wurden bislang Videochats wie Skype, Zoom, Facetime und Whatsapp eher sporadisch oder nur beruflich für Konferenzen mit Geschäftspartnern genutzt, die weit entfernt waren, stellen sie jetzt oft die einzige Möglichkeit dar, mit den Menschen, die uns nahe stehen, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Doch nicht alle haben die nötige Technik dafür.

Heiko Fronz, Geschäftsführer der Fronz Metallbau GmbH in Asbach, dachte wochenlang darüber nach, wie er in dieser Zeit etwas Sinnvolles über das Internet anbieten könnte. Etwas, das alle nutzen können und das Freude bereitet. Etwas, das Menschen in der momentanen Lage mal wieder zum Lachen bringt.

Fronz verbindet mit dem Internet Positives. "Als ich meine Frau kennenlernte, schrieben wir uns über das Internet. Damals gab es noch keinen ,Daumen nach unten’ oder Cybermobbing. Das Internet sollte dazu dienen, Leute zusammenzubringen und auf gute Weise genutzt werden", erzählt Fronz. Dass der 49-Jährige computeraffin ist, weiß die Nachbarschaft. Oft hilft er, wenn Computer oder Drucker nicht das machen, was man von ihnen möchte. "Sonntag vor einer Woche kam dann ein älteres Ehepaar auf mich zu und fragte, ob es möglich sei, von uns aus eine Videoverbindung zu ihren Angehörigen herzustellen", berichtet Heiko Fronz.

Natürlich war es das. Und nun wusste Fronz auch, was er den Leuten anbieten könnte, um ihnen eine Freude zu machen. "Die Technik haben wir eh da", schildert er. "Also haben wir ein Videoterminal eingerichtet. Mit Plexiglasscheibe und Desinfektionsmittel. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, ob er das Unterfangen für bedenklich hält, aber er meinte, wenn wir uns an die Auflagen des Robert-Koch-Instituts halten würden, sei es kein Problem." Der Abstand bleibt gewahrt und der Videochat ist nur im überdachten Außenbereich der Firma möglich. Außerdem dürfen maximal zwei Personen (aus einem Haushalt) gleichzeitig vor dem Computer sitzen.

"Schon der erste Chat verlief sehr emotional", schildert Fronz. "Bislang hatten wir sechs weitere. Nicht viel, aber wenn es diese Menschen glücklich macht, dann haben wir unser Ziel schon erreicht." Nun haben Fronz und sein Team 500 Flyer verteilt, um auf ihr (kostenfreies!) Angebot aufmerksam zu machen.

"Man soll vorher anrufen und sich anmelden", appelliert Fronz an Interessierte. "Bitte auf keinen Fall ohne vorherige Anmeldung auf das Firmengelände kommen." Sobald ein Termin für den Videochat gefunden wurde, stellt Fronz in einem alten Wohnwagen die Technik zur Verfügung und seine Kinder oder Kinder von Mitarbeitern stellen die Verbindung über den gewünschten Dienst her.

"Dabei bleibt der nötige Abstand gewahrt und die Kinder spielen auch nicht miteinander", stellt Fronz klar. "Sie zocken höchstens online. Aber so können sie in der schulfreien Zeit auch etwas Sinnvolles beitragen." Da sich, nach Fronz’ Erfahrung, schon viele bei der Anmeldung und erst recht beim Verbindungsaufbau schwertun, übernehmen das vor Ort die Kinder.

Er selbst freut sich darüber, Angehörige wieder zusammenbringen zu können. Älteren Leuten zu ermöglichen, ihre Kinder und Enkel zu sehen. "Wir befinden uns gerade alle in einer Art Schockstarre", stellt Heiko Fronz fest. "Dabei muss es irgendwie weitergehen und dafür müssen wir Wege finden. Denn wir dürfen auch in dieser Zeit nicht vergessen, Freude am Leben zu haben."