Mosbach. (schat) Nach dem Kreisimpfzentrum (KIZ) wird in Mosbach auch das Kommunale Corona-Testzentrum (KTZ) seine Türen schließen. Während der Betrieb im KIZ mit dem 30. September eingestellt wird, werden am KTZ noch ein paar Tage dran gehängt.

"Die Stadtverwaltung Mosbach wird den Betrieb des Testzentrums, eine kommunale Freiwilligkeitsleistung, nach fast genau sieben Monaten mit Ablauf des 10. Oktober einstellen", das teilte Oberbürgermeister Michael Jann im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Im Stadt gebe es aktuell weitere sieben Anbieter von Antigen-Schnelltests, zwei Teststellen finden sich davon auch in der Fußgängerzone, Testmöglichkeiten seien also auch nach dem 10. Oktober ausreichend vorhanden. Im Juli und August hatte man im KTZ noch knapp 1100 bzw. rund 1200 Tests absolviert. Der Dank von Michael Jann ging im Hinblick auf den auslaufenden Betrieb vor allem an das DRK Mosbach und dessen Helfer.