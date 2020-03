Region Mosbach. (schat) Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Dass die aktuelle Situation durch das Coronavirus eine außergewöhnliche ist, steht außer Frage. Nicht nur Bundeskanzlerin Merkel fordert Achtsamkeit, Solidarität und Vernunft ein – und wirbt zugleich um Verständnis für die Maßnahmen, die nun notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Dazu zählen inzwischen auch Geschäfts- und Betriebsschließungen, die wiederum für die Unternehmen dramatische Folgen haben können. Ohne Kundschaft im Laden gibt es kaum Umsatz – es sei denn, man findet neue Wege, seine Kunden zu erreichen.

Die Einrichtung eines Liefer- und Abholservices ist eine Option, weitere kreative Lösungen sind gefragt. Erste neue Wege werden schon beschritten, so wie etwa in Aglasterhausen, wo der Gewerbeverein in der Mosbacher Straße eine "24/7-Box" in Betrieb genommen hat. An der können sich Bürger vorab telefonisch oder via Internet/E-Mail bestellte Waren kontaktfrei abholen und so den örtlichen Einzelhandel auch in Krisenzeiten und trotz zum Teil geschlossener Türen unterstützen.

Auch in Mosbach ist man mit Hochdruck dabei, hilfreiche Optionen zu kreieren; der Austausch zwischen Citymanagement, Mosbach Aktiv und Einzelhändlern läuft. Die RNZ will Unternehmen und Bürgern zumindest ein wenig helfen – und immer wieder über neue Möglichkeiten und Wege informieren. Zum einen auf den Mosbacher Seiten Ihrer RNZ unter dem Titel "Neue Wege in der Krise", zum anderen online unter www.rnz.de/einzelhandel. Dazu reicht eine E-Mail an red-mosbach@rnz.de oder alternativ an aktion@rnz.de.

Uns vorliegende alternative Einkaufsoptionen generiert haben bereits:

> Schuhhaus Stadler Mosbach: Abholservice/Fachberatung wird nach Vereinbarung unter Telefon: (0 62 61) 26 24 angeboten.

> Spielwaren Brunner Aglasterhausen: Bestellungen unter Tel.: (0 62 62) 62 54 oder per WhatsApp an: (0.152) 029 69 68 oder (0.176) 55 05 92 12, E-Mail: spielideebrunner@web.de; Lieferung nach telefonischer Absprache möglich, auch Deponierungen in der 24/7-Box.

> Buchhandlung Blätterwald Aglasterhausen: Lieferservice nach Bestellungen unter Tel.: (0 62 62) 91 72 00.

> Blumenkind Mosbach: Bestellungen/Lieferungen per Tel.: (0 62 61) 643 85 18, oder per E-Mail: hallo@blumenkind-mos.de.