Das Kleingeld aus den Sofaritzen wird nicht reichen, um die Löcher im Schefflenzer Haushalt zu stopfen. Deshalb müssen die Gemeinderäte in den kommenden Wochen wohl einige unangenehme Entscheidungen treffen. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Schefflenz. "Ich bin Kämmerin. Wir sind eher depressiv unterwegs." Es war dieser Einwurf von Katrin Weimer, der die Gefühlslage im Schefflenzer Rathaus – und nach der jüngsten Sitzung am Montagabend auch die des Gemeinderats – wohl am treffendsten beschreibt. Die Gemeinde hatte ihren Haushalt für das Jahr 2020 ohnehin auf Kante genäht und jeden Euro zweimal umgedreht. Durch die Corona-Pandemie und vor allem die Mai-Steuerschätzung stehen nun einige unangenehme Entscheidungen an.

Katrin Weimer stellte die neuen Kennzahlen vor. Die Gemeinde hatte durch die Beschaffung von Schutzmaterial Mehrausgaben (2428 Euro) und durch den Wegfall der Kita-Gebühren und der Schulkindbetreuung Mindereinnahmen (41.539 Euro); auch durch die Nicht-Öffnung des Freibads entstanden Mindereinnahmen (8700 Euro). "Jetzt kommen aber die dicken Brocken", sagte Weimer. Denn die Steuerzuweisung aus der Einkommensteuer werde 248.385 Euro weniger betragen als berechnet. Bei den Finanzausgleich-Zuweisungen sieht es nicht besser aus: minus 229.984 Euro. Macht zusammen ein Minus von rund 530.000 Euro. Dem gegenüber stehen Zuweisungen aus dem Rettungsschirm für Kommunen in Höhe von 52.000 Euro, die man zur Abdeckung der fehlenden Kita-Gebühren verwendet hat, und 27.000 Euro Ersparnis beim Freibad.

Es gehe nun darum, die Liquidität zu erhalten, um am Ende des Jahres die laufenden Rechnungen der Gemeindeverwaltung überhaupt noch bezahlen zu können. Aus diesem Grund wurde auch eine Haushaltssperre verhängt. Um liquide zu bleiben, müssen auch die investiven Maßnahmen auf den Prüfstand. Eine erste Überlegung der Verwaltung war, den Kindergartenanbau in Oberschefflenz zu verschieben (229.000 Euro), die Verschiebung oder gar Streichung der Sanierung der Umkleiden im Freibad (45.000 Euro), die Verschiebung der Flurneuordnung Straße (50.000 Euro) sowie der Maßnahmen am Kertelgraben und am Adiggraben (zusammen 214.000 Euro).

"Wir haben ein strukturelles Problem im Haushalt", führte Weimer noch aus. Deshalb müsse man Geld aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt verschieben, um überhaupt zahlungsfähig zu bleiben. "Von den bisher aufgelegten Rettungspaketen wird Schefflenz nicht profitieren", bekräftigte die Kämmerin abschließend. Denn bei der (ohnehin nicht üppigen) Gewerbesteuer habe es auch keine nennenswerten Ausfälle gegeben, andere Programme drehen sich um kommunalen ÖPNV.

Melanie Klingmann wollte dann wissen, welche personellen Maßnahmen ergriffen wurden bzw. ganz konkret, ob Erzieherinnen der Kindergärten in Kurzarbeit geschickt wurden. "Nein", sagte Bürgermeister Rainer Houck. Denn diese Möglichkeit habe sich erst sehr spät ergeben, und da sei das Personal durch die Notbetreuung schon wieder so eingebunden gewesen, dass es keine Spielräume gab. Lutz Tscharf (und sich ihm anschließend auch Friederike Werling) kritisierte, dass auf der Vorlage weder die 52.000 Euro aus dem Rettungspaket noch die Einsparung der Freibad-Betriebskosten gelistet waren. "Mir scheint, hier soll etwas schwarz gerechnet werden", sagte Tscharf. Friederike Werling betonte auch, dass es ein weiteres Großprojekt gebe, nämlich die Wärmeverbundzentrale von Halle, Kindergarten und Schule in Unterschefflenz. "Wurde da über eine Verschiebung nachgedacht?"

Bürgermeister Houck betonte, dass für diese Maßnahme die Option zu verschieben (noch) nicht verbindlich da sei. "Mein Vorschlag wäre, dass wir beide Projekte bis zur Baugenehmigung führen, die Rückmeldungen abwarten und erst dann entscheiden, welche verschoben wird", sagte Houck. Eine Verschiebung der Sanierung der Freibadumkleiden empfinde er hingegen "fast als unlauter". Houck: "Ich habe keinerlei Hoffnung, dass diese Maßnahme im nächsten Jahre Bestand haben könnte." Denn auch für das kommende Jahr drohen der Gemeinde Mindereinnahmen – nochmals 551.000 Euro.

Gero Wohlmann gab zu bedenken, dass man für das Projekt Wärmeverbundzentrale schon im aktuellen Haushalt alles Mögliche gestrichen habe. "Ich habe Befürchtungen, dass wir es nächstes Jahr nicht machen können, weil wir dann auch nichts mehr zum Streichen haben." Wie sicher die Zahlen sind, wollte er noch von Katrin Weimer wissen. Die erklärte kurz, wie die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zusammenkommen. Zweimal im Jahr werden die Steuereinnahmen geschätzt, nach diesen Schätzungen richten sich dann die Zahlungen an die Kommunen. Für die Erstellung des Haushalts hatte sich Kathrin Weimer an den den Zahlen der Oktoberschätzung orientiert. Im Mai sind die Zahlen deutlich schlechter ausgefallen – denn durch Corona leidet besonders die Wirtschaft. Und obwohl sich die zweite Zahlung auch noch an den Oktober-Zahlen orientierte, kam schon die Warnung, dass im Juli die letzte Zahlung kommen könnte. Das heißt, die üblichen vier Zahlungen könnte es dieses Jahr nicht geben.

Dass der Ausbau des Kindergartens in Oberschefflenz keinesfalls eine freiwillige Leistung sei, sondern ebenfalls erforderlich, rief Friederike Werling ins Gedächtnis. Andreas Feil wollte wissen, welche Maßnahmen die Gemeinde ergreife, um von "ihren hohen Kosten runter zu kommen". Mit der Antwort des Bürgermeisters war Feil allerdings nicht zufrieden und hakte nach: "Eine Neueinstellung in dieser Extremsituation. Das passt für mich nicht zusammen. Wir können nicht mit einem Riesen-Verwaltungsapparat weiter machen", sagte Feil und bekam dafür Zwischenapplaus der zahlreichen Zuhörer. "Wir sind kein Unternehmen, sondern habe Daseinsvorsorge zu leisten und sind auch voll leistungspflichtig. Wollen Sie über die Entlassung der Bademeister sprechen? Das wird teuer", sagte Houck in deutlichem Ton. Man könne nicht auf das Verwaltungspersonal verzichten, wenn man alle Aufgaben erfüllen wolle. "Die Aussage über eine riesige Verwaltung ist völlig deplatziert, weil es einfach nicht stimmt", fügte der Gemeindechef noch hinzu.

Gero Wohlmann wollte von Kämmerin Weimer wissen, wie es den anderen Gemeinden denn gehe. "Denn wenn es allen so geht, dann bin ich zuversichtlich, dass es Änderungen gibt. Man wird ja die Kommunen nicht gegen die Wand fahren lassen", sagte Wohlmann. Katrin Weimer allerdings (und da kommen wir auf den Anfang zurück) ist da wenig zuversichtlich: "Unser Vorschlag, für die Zeit dieser Krise die Erwirtschaftung der Abschreibungen auszusetzen, wurde noch nicht einmal von unserem eigenen Verband unterstützt."