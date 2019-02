Von Brunhild Wössner

Mosbach. Wer zwei Stunden lang vor der Bühne sitzt, die Andreas Müller bespielt, dem kann leicht schwindlig werden. Kaum hat man sich in eine Person hineinversetzt, geht es auch schon zur nächsten - von Papst Benedikt zu Günther Oettinger, von Annegret Kramp-Karrenbauer, die mal als Knapp-Knappenbauer verhunzt wird zu Dr. Jens Spahn, Andrea Nahles, Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder mit Ehefrau Nummer fünf.

Die dankbarsten Objekte von Müllers augenzwinkerndem Spott, den das Mosbacher Publikum am Freitagabend in der Alten Mälzerei vergnügt verfolgte, sind jedoch Horst Seehofer und Jogi Löw, der Bundestrainer mit seinem Saugreflex, wenn die Fragen knifflig werden, das CSU-Urgestein mit seinem bayerischen Sprachidiom und Heimattümelei. Diese beiden seziert der Stimmenimitator mit kabarettistischem Röntgenblick. Sie sind so etwas wie die Anker seiner Show, auf die der Comedian immer wieder zurückkommt. Als wären Seehofer und Löw Leuchttürme, die ganz besondere Schlaglichter auf Müllers Lieblingsthemenfelder Politik und Fußball werfen.

Sehr zum Vergnügen des Publikums, das sich auf Müllers kabarettistischer Reise durch Deutschland und die Welt krümmt vor Lachen. In die Reihe der großen Despoten dieser Welt wie Erdogan, Maduro, Putin oder Trump fügt sich auch Uli Hoeneß nahtlos ein. Er, der auf dem Präsidentenstuhl des FC Bayern klebe, widerstehe seit Jahren dem deutschen Trend zum Hinschmeißen, wie auch die anderen Despoten. Und wenn Hoeneß das Wort "Börse" dann in einem eingespielten Filmschnipsel in den Mund nimmt, jubiliert Müller, dass Hoeneß wieder ganz der Alte sei.

Der Comedian hat überhaupt ein Faible für jene, die den rechtzeitigen Absprung nicht geschafft haben. Nur einer, nämlich Papst Benedikt, habe es hinbekommen. Ganz anders jedoch Heino, Wolfgang Petri natürlich und auch Jogi Löw. Bei diesen Betrachtungen liegt es nahe, dass Müller auch einen Ausblick auf Merkels Ende in der Politik wagt: Das Foto zeigt sie in Sack und Asche. Und Wolfgang Schäuble als Jedi-Ritter, dem Müller mit dem Konterfrei von Friedrich Merz im Hintergrund in den Mund legt: "In drei Jahren muss die Angela da sein, wo wir sie haben wollen - nämlich weg".

Der Mann der "1000 Stimmen" lässt sogar Helmut Kohl im Speyrer Domgarten zu Wort kommen und sich "im Grabe umdrehen", angesichts der "läppischen 140.000 Euro Parteispendengelder", die Alice Weidel von der AfD zu verantworten habe und von denen dazu noch "alle Namen" bekannt seien.

Zum Vornamen Heiko fällt ihm ein, dass der ein bisschen eitel und ein bisschen modebewusst klinge. Das zielt natürlich auf Außenminister Heiko Maas, den H&M auch schon im Auge habe, um den "Maasanzug" auf den Markt zu bringen. Kein Wunder, dass das Publikum in der seit Wochen ausverkauften Mälzerei in Mosbach restlos begeistert war vom witzigen bissigen Satire-Feuerwerk, dass SWR3-Comedy-Chef Müller abbrannte. Dei Mischung aus witzigen Dialogen, pointiertem Politkabarett, Parodien und dazu eine gute Portion Klamauk kamen in Mosbach jedenfalls bestens an.

Alles hängt für Müller vom aktuellen Tagesgeschehen ab, deshalb ist es für ihn das Wichtigste, sich jeden Morgen zu informieren, was in der Welt bei den Mächtigen, Reichen und Schönen los ist. Ein gefundenes Fressen war demnach, als Boris Becker angesichts seiner finanziellen Lage mit dem Diplomatenpass winkte.

Immer wieder nimmt der Mann mit dem Allerweltsnamen auch mal das Tempo raus, in dem er Gesangseinlagen einstreut. Bekannte Melodien, unterlegt mit eigenen Texten, bescheren ruhigere Momente, bevor die Fahrt durchs Geschehen in Politik, Sport und Gesellschaft wieder an Rasanz zunahm.

Zwei Stunden Comedy live ist Schwerstarbeit, denn so eine scheinbar mit Leichtigkeit auf die Bretter gebrachte Show erfordert vollste Konzentration. Dabei ist Müller seiner großen Fangemeinde als Comedian mit Gags eher im Minutenschnipsel-Format aus dem Radio bekannt. Neben den Songs mit eigner instrumenteller Begleitung tragen auch witzige Fotos oder Trailer-Einspielungen das längere Liveformat. Zu den Höhepunkten der medialen Begleitung zählen das Video vom Baumarktbesuch oder eine gelungene Fotomontage, bei der Seehofer neben Söder auftaucht und letzterer als gelbes Schleimmännchen mit mephistofelischem Gesichtsausdruck in die Kamera grinst. Klar, dass Müller dem begeisterten Publikum am Ende noch eine Zugabe schenkte, bevor das Gag-Feuerwerk dann endgültig abgebrannt war.