Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Wahlkampf war spannend – die Koalitionsverhandlungen werden noch spannender. Mit ihrer knappen Mehrheit sehen sich die Sozialdemokraten klar in der Regierungsverantwortung. Doch auch die Union würde wohl ein Dreierbündnis mit Grünen und FDP eingehen. "Ampel oder Jamaika?" hat die Rhein-Neckar-Zeitung am Tag nach der Wahl die Vorsitzenden von CDU, SPD, Grünen und FDP im Kreis gefragt und auch Landrat Dr. Achim Brötel um Auskunft zum Wahlausgang gebeten.

Markus Haas, Kreisvorsitzender der CDU und Bürgermeister in Waldbrunn, freut sich über "das gute Ergebnis" von Nina Warken. Mit 35,81 Prozent der Erststimmen liege ihr Zuspruch "deutlich über dem Landes- und Bundesdurchschnitt". Was das Abschneiden seiner Partei insgesamt angeht, "gibt es jetzt einiges zu analysieren und aufzuarbeiten", sagt er. Olaf Scholz sei kein Überflieger, habe vielmehr von der "Unruhe in der Union" durch die Nominierung von Armin Laschet als Kanzlerkandidat profitiert. "Aufgrund der Schwächen in der CDU hat die SPD das Rennen gemacht." Die hitzigen Debatten zwischen Laschet und Söder seien kontraproduktiv gewesen, ebenso die vielen Fehltritte Laschets wie sein Lachen während des Gedenkens an die Opfer der Flutkatastrophe. "Das hat uns alles Stimmen gekostet. Auch, weil der Wahlkampf immer mehr – wie in den USA – auf einzelne Personen, auf die Kanzlerkandidaten fokussiert wird." Eine erneute Große Koalition schließt Haas klar aus, könnte sich eine CDU-geführte Regierung mit Grünen und FDP durchaus vorstellen. "Christian Lindner hat sich am Wahlabend ja schon klar positioniert und die Union als bevorzugten Partner genannt."

Dr. Dorothee Schlegel, SPD-Kreisvorsitzende und Kreisrätin, sieht das gute Abschneiden von Anja Lotz als Auftrag, "im Kreis verstärkt für sozialdemokratische Themen einzutreten – und zwar lautstark". Zwar habe Lotz den Einzug in den Bundestag nicht geschafft, aber "mit Olaf Scholz an der Spitze und einer starken SPD im Rücken werden wir unsere Themen stärker setzen können, als es in der Groko der Fall war". Dass die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP "kein Zuckerschlecken werden", davon ist Schlegel überzeugt. "Es wird ein konstruktiver Wettstreit um die besten Ideen sein, aber ich denke, dass wir eine klimafreundliche Politik hinbekommen, die Soziales und Liberales verbindet und Deutschland nach vorne bringt." Mit der Bewältigung der Corona-Folgen, den Aufgaben bei Digitalisierung und Entwicklung künstlicher Intelligenz, der angestrebten Klimaneutralität und dem Erreichen von mehr Chancengleichheit in Bildung und Beruf gebe es große Aufgaben, die man nur mit "Investitionen in die Zukunft erreichen kann", so die SPD-Kreisvorsitzende. "Doch dafür muss man dann auch Geld in die Hand nehmen", sagt sie mit Blick auf die FDP, die Neuverschuldung strikt ablehnt.

Amelie Pfeiffer, Vorstandssprecherin der Grünen im Landkreis und Kreisrätin, freut sich über den größten Zuwachs an Stimmen im Bundesschnitt. In Baden-Württemberg sowie im Wahlkreis hätte sie sich jedoch mehr Zuspruch gewünscht. Mit Listenplatz 24 hat es Charlotte Schneidewind-Hartnagel nicht erneut in den Bundestag geschafft. Die Grünen seien aber "mehr als bereit", Verantwortung in der Regierung zu übernehmen, sagt Pfeiffer. Sie ist sich sicher, dass in den Koalitionsverhandlungen "Kämpfe mit der FDP ausgefochten werden müssen, welche Politik mit welchem Kanzler am besten umsetzbar ist". Die FDP müsse beim Thema Klimaneutralität zu Kompromissen bereit sein. "Das werden harte Verhandlungen und ich kann nicht sagen, wer am Ende das Rennen macht, es zur Ampel oder zu Jamaika kommt."

Achim Walter, Kreisvorsitzender der FDPund Bürgermeister von Obrigheim, ist ebenfalls überzeugt, dass es "keine einfachen Koalitionsverhandlungen geben wird". Die FDP habe viele Stimmen dazugewonnen, werde verantwortungsbewusst mit dem Vertrauen der Wähler umgehen. Auf konkrete Bündnispartner will er sich noch nicht festlegen, "das muss in Berlin diskutiert werden", sagt Walter. Ihm sei wichtig, mehr in die Bildung zu investieren, den Digitalpakt zu verstetigen und damit die Versorgung von Schülern und Lehrern mit Tablets/Laptops sicherzustellen und gleichzeitig Chancengleichheit zu schaffen. Auch für kleine Vereine würde er sich mehr Unterstützung wünschen, "etwa durch die Erhöhung des Freibetrags und den Abbau der komplizierten Bürokratie".

Landrat Dr. Achim Brötel (CDU) vermutet, dass es Wochen wenn nicht gar Monate dauern wird, bis die neue Koalition steht. "Das werden spannende Zeiten, es liegt an den Grünen und der FDP, und die sind sehr weit mit ihren Programmen auseinander", sagt Brötel. Als Wahlsieger habe Olaf Scholz nun die Aufgabe, Sondierungsgespräche zu führen und einen Konsens unter den Koalitionspartnern zu finden. Ob das auch klappt, da ist sich der Landrat nicht so sicher: "Ich schließe nicht aus, dass es zu Neuwahlen kommen wird." Aber selbst dann werde Direktkandidatin Nina Warken im Wahlkreis sicher erneut gut abschneiden. Sie sei sehr gut in Berlin vernetzt, ermögliche einen guten Draht in die Hauptstadt und die Ministerien. Als eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung sieht Brötel die Finanzierung der Krankenhäuser. Die dürfe zum Beispiel nicht mehr allein über Fallpauschalen gestaltet werden, "vielmehr muss der Bund die Vorhaltekosten für OP, Personal, Notarzt et cetera übernehmen".

Info: Der Kreiswahlausschuss kommt am Freitag, 1. Oktober, zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses zusammen. Die Sitzung findet um 10 Uhr im Landratsamt in Mosbach, Scheffelstraße 3, Verwaltungsgebäude 6, Schulungsraum, statt.