Zwingenberg. (RNZ) Die SPD ist der große Gewinner in Zwingenberg. Direktkandidatin Anja Lotz verbesserte ihr Ergebnis von 2017 von 19,1 Prozent auf 33,4. CDU-Kandidatin Nina Warken dagegen verliert massiv. Ihr Ergebnis ist fast halb so hoch wie 2017, bei 24,7 Prozent, von 46,8 Prozent in der letzten Bundestagswahl. Die Grüne Kandidatin Charlotte Schneidewind-Hartnagel konnte ihr Ergebnis von 2017 mehr als verdoppeln. Sie erreichte 14,8 Prozent der Erststimmen. 2017 waren es noch 6,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 81,9 Prozent.

Das Ergebnis der Erststimmen im Überblick:

Wahlkreis Odenwald-Tauber 2021 2017 Wahlbeteiligung 81,9 % 77,5 % CDU

Nina Warken 24,7 % 46,8 % SPD

Anja Lotz 33,4 % 19,1 % Grüne

Charlotte Schneidewind-Hartnagel 14,8 % 6,9 % FDP

Timo Breuninger 9,6 % 7,1 % AfD

Dr. Christina Baum 9,2 % 13,6 % Die Linke

Robert Binder 2,2 % 5,2 %