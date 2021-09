Odenwald-Tauber. (schat) Der 26. September ist ein Tag der Zäsur. Das Ergebnis der Bundestagswahl ist offen, eines steht aber schon fest: Deutschland bekommt eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler. Im Wahlkreis Odenwald-Tauber sind rund 210.000 Menschen berechtigt und aufgerufen, ihre Stimmen (zwei an der Zahl) für die Bundestagswahl abzugeben. Den neun Kandidaten, die sich in der Region um ein Mandat für den Bundestag bewerben, hat die RNZ mit ihren Fragen auf den Zahn gefühlt. Ausdrücklicher Hinweis: Für den Inhalt der Antworten sind die Kandidatinnen und Kandidaten selbst verantwortlich – das gilt auch und explizit für genannte Thesen und Einschätzungen.

> Die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten orientiert sich an den Ergebnissen ihrer jeweiligen Partei in der Region bei der letzten Bundestagswahl.

NINA WARKEN (CDU)

Alter: 42

Wohnort: Tauberbischofsheim

Beruf: Bundestagsabgeordnete / Rechtsanwältin

Hobbys/Leidenschaften (neben der Politik): Familie, Kochen, Tennis, Lesen

Lebensmotto: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Zum einen der Wiederaufbau der von der Flutkatastrophe zerstörten Regionen. Mit dem Fluthilfefonds stellen wir 30 Mrd. Euro zur Verfügung, die schnell und unbürokratisch bei den Menschen vor Ort ankommen müssen. Zum anderen müssen wir den Staat entfesseln nach Corona, er muss schneller werden. Um Klimaschutz, Wirtschaftswachstum und Verbesserungen für Familien müssen wir uns noch mehr kümmern.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Die Union schließt Koalitionen mit beiden extremen Parteien klar aus. Das Szenario einer Linksregierung schadet massiv unserem Land, es muss beendet werden. Die Union als Partei der Mitte ist für alle Bevölkerungsgruppen wählbar. Zukunft zu gestalten mit einem schlanken, digitalen Staat, der unsere Gesellschaft, Wirtschaft und unsere Sicherheit fest im Blick hat, ist das Gebot der Stunde.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Wir haben im Wahlkreis mit Unterstützung des Bundes viele klimaschützende Maßnahmen wie z. B. Ausbau der Radwege, Förderung erneuerbarer Energien, Ausbau und bessere Taktung des Schienenpersonennahverkehrs bereits umgesetzt. Das müssen wir fortsetzen. Jeder von uns kann den CO2-Ausstoß verringern: z. B. Nutzung des ÖPNV, Einkauf regionaler Produkte, Vermeidung von Plastikverpackungen.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Um Klimaneutralität zu erreichen, ist ein Mix an Maßnahmen nötig, die auch die Akzeptanz in der Region finden. Der Ausbau der Erneuerbaren muss schneller vorankommen, Windräder eingeschlossen. Wir dürfen die Menschen, unsere Landschaft und unsere Wälder aber nicht überstrapazieren. Die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe und den Einsatz von Wasserstoff müssen wir beschleunigen.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Eine sichere und klimafreundliche Energieversorgung ist für uns als Industrienation unabdingbar. Es muss aber für die Menschen bezahlbar bleiben, deshalb gehen wir einen moderaten Weg einer schrittweisen Anhebung der CO2-Bepreisung für die nächsten Jahre. Klar ist, dass Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 nicht zum Nulltarif zu erreichen ist. Finanzielle Härtefälle müssen wir abfedern.

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Die Bekämpfung der Pandemie haben bisher Bund und Länder überparteilich recht gut hinbekommen, dies sollten wir so fortsetzen. Es geht um Menschenleben, nicht um Wahlkampf! Die damit verbundenen Einschränkungen unserer Grund- und Freiheitsrechte haben zu Recht Anlass zu Meinungsverschiedenheiten gegeben. Staatliches Handeln muss im Rechtsstaat immer gerichtlich überprüfbar sein.

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

16 Jahre unionsgeführter Bundesregierungen waren gute Jahre fürs Land. Jetzt geht es um die Gestaltung unserer Zukunft. Corona hat gezeigt, dass wir als Staat besser werden, vieles ändern müssen. Wir sind zu wenig digital, haben Strukturierungsbedarf bei den Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern, Kommunen, auch beim Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Verfahren, Prozesse dauern zu lange.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

Sozialer Frieden und gesellschaftlicher Zusammenhalt bedingen einander. Wir haben mit die besten Sozialversicherungssysteme weltweit; fast die Hälfte der Ausgaben des Bundeshaushaltes sind Ausgaben für Arbeit und Soziales, ca. 145 Mrd. Euro. In jeder Krise steckt die Chance, Zukunft besser zu gestalten. Das müssen wir jetzt nutzen. Wir brauchen z. B. ein Steuersystem, bei dem es gerecht zugeht.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Viele Menschen in unserem Wahlkreis kennen mich persönlich, meine Arbeit als Abgeordnete. Sehr gerne werde ich mich auch künftig mit meiner ganzen Kraft für unsere lebens- und liebenswerte Heimat in Berlin einsetzen. Meine Partei und ich haben einen klaren Kompass: Sicherheit, Gerechtigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Modernisierung. Dafür stehen ich und die CDU.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Als Bundestagsabgeordnete setze ich mich mit ganzer Kraft für die Stärkung des ländlichen Raumes, für unsere Heimat, ein. Unser Wahlkreis muss die gleichen Chancen für Jung und Alt haben wie Stadtwahlkreise. Dazu gehören eine gut erreichbare, leistungsfähige Gesundheitsversorgung, nachhaltiger Ausbau von Schiene und Straße, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

... mir die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Erststimme ihr Vertrauen geschenkt haben, damit ich sie für unseren Wahlkreis als direkt gewählte Abgeordnete in Berlin weiter vertreten darf. Und wenn gegen die Union keine Bundesregierung und kein Linksbündnis gebildet werden kann.

ANJA LOTZ (SPD)

Alter: 54

Wohnort: Weikersheim (Elpersheim)

Beruf: Bilanzbuchhalterin

Hobbys/Leidenschaften: Familie, Pferde, Hunde, Garten, Lesen, Natur, guter Wein und gutes Essen

Lebensmotto: Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun (Goethe)

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Sozialverträgliche Klimapolitik und das Verständnis, dass wir nur im Miteinander – füreinander eine lebenswerte Zukunft für Deutschland, Europa und die Welt schaffen können.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Slogans sind eine Facette im Wahlkampf. Für mich ist das SPD-Zukunftsprogramm mit seinen Antworten entscheidend. Wenn ich mir einen Wahlspruch aussuchen darf, dann ist es: "Respekt für dich". Er drückt das tiefe Werteverständnis meiner SPD aus. Nur wer mit Respekt seinem Gegenüber begegnet, zeigt Achtung, Toleranz und Fairness und begibt sich auf Augenhöhe. Nur so kann Dialog gelingen.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Ich setze mich für den Ausbau des ÖPNV ein. Nur über die Anhebung der CO2-Steuer verändern wir nichts. Ich werbe für den Ausbau regenerativer Energien unter Mitnahme der Bürgerschaft. Ich stehe für intelligente, dezentrale Stromnetze. Dafür brauchen wir massiven Breitbandausbau. Ich glaube nicht, dass Klimaschutz nur Verzicht bedeutet. Wir werden nachhaltiger und ressourcenbewusster leben.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Energetische Sanierung von Gebäuden sowie Errichtung von Dach-PV-Anlagen mit zinsfreien Darlehen. Ausbau des ÖPNV mit autonomen Kleinbussen, E-Carsharing, Reaktivierung der Bahnhöfe/Gleisstrecken. Windräder und Flächen-PV-Zubau in kürzeren Verfahren voranbringen. Alles mit regionaler Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung sowie Erweiterung der Ausgleichs-/Renaturierungsflächen.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Meine SPD steht für einen sozialverträglichen Klimaschutz. Das bedeutet, dass wir finanzielle Mehraufwendungen mit einer erhöhten Pendlerpauschale, Reduzierung der Mehrwertsteuer bei Bahntickets, Senkung der EEG-Umlage abfedern und den ÖPNV gut getaktet ausbauen. Gleichzeitig schaffen wir klimaschädliche Subventionen ab und begrenzen die CO2-Umlage auf die Mieter.

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Corona hat alle getroffen. Wahlarbeit ist nicht einfach. Ich setze beim Kampf gegen die Pandemie auf Solidarität. Ich habe mich impfen lassen, um vor allem andere zu schützen. Einzelhandel, Gastronomie, Wirtschaft bieten mit ihren Hygienekonzepten gute Lösungen. Es gilt, unsere Kinder zu schützen, daher muss die Nachfrage geimpft oder nicht in bestimmten Berufen erlaubt werden.

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Bei der Digitalisierung und dem Klimaschutz müssen wir Tempo machen, bei der Bildung Chancengleichheit schaffen. Deutsche Produkte sind weltweit beliebt, wir sind eines der wettbewerbsfähigsten Länder unserer Erde. Wir werden beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen. Wir haben die deutsche Bierbraukunst und Unternehmergeist. Unser Mittelstand ist eine tragende Säule der Wirtschaft.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

In meinen Gesprächen spüre ich überall Einigkeit. Wir möchten gemeinsam die Pandemie überwinden und das Klima schützen. Es gibt immer rechte Strömungen, die Krisen für die Verbreitung ihrer Thesen ausnutzen. Die Probleme unserer Zeit können wir nur im Miteinander – füreinander, also mit einem ausgeprägten Wir-Gefühl bewältigen. Sollten wir uns spalten lassen, haben wir alle verloren.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Eine ungekünstelte Frau mit viel Lebenserfahrung, die anpackt und hartnäckig ist. Ich will meiner Heimat und meinem Land dienen. Mit dem Kreuzchen bei der SPD gibt es Olaf Scholz – einen Kanzlerkandidaten, der mit ruhiger Souveränität unser Land vertreten wird. Unser Zukunftsprogramm hat Lösungen für die herausfordernden Aufgaben, die wir sozial, gerecht und mit Respekt angehen.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

ÖPNV-Ausbau, Verfahrensbeschleunigung beim Zubau regenerativer Energie unter Bürgerbeteiligung. Mit Land- und Forstwirtschaft neue Wege der Vermarktung gehen. Den Fachkräftemarkt ausbauen. Faire Finanzierung der Krankenhäuser in öffentlicher Hand sowie keine Zentralisierung. Vereine und Sozialarbeit stärken. Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur finanzierbar machen.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

... die SPD mit Olaf Scholz den Kanzler stellt und die Wählerinnen und Wähler ein klares Bekenntnis gegen rechts mit ihrer Stimmabgabe ablegt haben.

DR. CHRISTINA BAUM (AfD)

Alter: 65

Wohnort: Lauda- Königshofen

Beruf: Zahnärztin

Hobbys/Leidenschaften: Pferde, Reiten, Wandern

Lebensmotto: Drei Dinge gehören zu mir, die ich mir von niemandem nehmen lasse: Freiheit, Stolz, Lebensfreude

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Es sind alle Aspekte rund um die Coronamaßnahmen der Regierungen; insbesondere Druck und Nötigung der Ungeimpften, die zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen. Zudem die Ängste weiter Teile der Bevölkerung vor einer zweiten Migrationswelle aus Afghanistan. Finanzielle Sorgen durch die Verteuerung fast aller Lebensbereiche aufgrund der Klimaschutzmaßnahmen sind ein weiterer Schwerpunkt.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Migration stoppen, kein Familiennachzug, Abschiebungsprogramm, kulturelle Identität bewahren, sofortige Beendigung aller Coronamaßnahmen, keine Maskenpflicht, keine direkte/indirekte Impfpflicht, Dexit, Steuersenkungen, Abschaffung Grund- und Grunderwerbssteuer, Betreuungsgeld für Kindererziehung, Ehestartkredit, Anrechnung Kinder auf Rente, kein Tempolimit, keine Energie- und CO2-Steuer.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Unter dem Deckmantel von Klimaschutz und dem unmöglichen Null-CO2-Ziel führt die Regierung bewusst einen radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft ("Die Große Transformation") herbei, der unsere Freiheit und unseren Lebensstandard in einem immer beängstigenderen Ausmaß bedroht. Die AfD lehnt dieses Ziel und den damit verbundenen Gesellschaftsumbau ab.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch oder die Industrie für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Die jüngste Erwärmung liegt im Bereich natürlicher Klimaschwankungen, wie wir sie auch aus der vorindustriellen Vergangenheit kennen. In Wäldern und Schutzgebieten dürfen keine Wind- und Solaranlagen errichtet werden. Für uns steht der Umweltschutz im Mittelpunkt.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Die weitere Deindustrialisierung durch die "Klimaschutz"-Politik wird zu einer Verteuerung in allen Lebensbereichen und damit zu einer Verarmung der Bevölkerung durch z. B. steigende Strom-/Energie-, Benzin-, Sanierungs-, Heizungs- oder Lebensmittelkosten führen. Das ist das Ergebnis, wenn eine Ideologie Wissenschaft und Vernunft ersetzt. Bevormundung und Zwang werden den Alltag bestimmen.

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite hat es nie gegeben. Zu keinem Zeitpunkt gab es eine Übersterblichkeit oder eine Überlastung der Krankenhäuser. Geschürte Angst bestimmt den Alltag vieler Menschen. In der angeblich schlimmsten Gesundheitskrise seit Bestehen der Republik wurden vielmehr 21 Krankenhäuser geschlossen und viele Intensivbetten abgebaut. Seltsam, oder?

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Bevormundung und Gängelung der Bevölkerung können wir sehr gut. Ansonsten wurde Deutschland herabgewirtschaftet. Die Abwanderung von hoch qualifizierten Leuten infolge mangelnder Perspektiven und Unternehmen wegen unbezahlbarer Energiepreise sind Auswirkungen verfehlter Politik. Zugleich werden die Ergebnisse schulischer Bildung im internationalen Vergleich immer schlechter.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

Eine Spaltung ist längst Realität, nicht erst seit Corona. Sie entstand schon bei den Themen Klimawandel und Migration. Ursache dafür sind die Unterbindung offener Diskussionen und die Stigmatisierung/Ausgrenzung von Kritikern der Regierungspolitik. Die vorgegebene Meinung wird bis in die Familien hineingetragen. Die große Hilfsbereitschaft bei der Flutkatastrophe lässt jedoch hoffen.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Nach einer Analyse des Instituts für Marktintegration und Wirtschaftspolitik würde die Steuerreform und unser Blue-Deal-Konjunkturprogramm jeden Bürger von einer Abgabenlast in Höhe von 3400 Euro befreien und um 6000 Euro reicher machen. Dies würde einer jährlichen Wachstumsrate von 3 % entsprechen, vergleichbar mit dem Wirtschaftswunder der 1950er- und 1960er-Jahre. Grund genug?

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Die Rückkehr zur Normalität, insbesondere beim Schulbesuch der Kinder, aber auch mit einer Stabilisierung der Wirtschaft, sichere/bezahlbare Stromversorgung, bezahlbare individuelle Mobilität (Verbrennungsmotor erhalten) und ganz besonders der Wunsch nach Akzeptanz der körperlichen Unversehrtheit (keine Impfpflicht) sind Themen, die an mich herangetragen werden.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

... es uns als AfD trotz großer medialer Diskreditierung / politischer Ausgrenzung durch die Altparteien gelungen ist, unser Programm ins Volk hineinzutragen und uns bei unseren wichtigsten Themen Gehör zu verschaffen: Rückkehr zur Normalität, Steuer- und Konjunkturprogramm umsetzen und Migration sofort beenden.

TIMO BREUNINGER (FDP)

Alter: 25

Wohnort: Mannheim

Beruf: Prüfmittelingenieur

Hobbys/Leidenschaften:

Elektronikbasteleien, Reparaturen aller Art, Fahrrad fahren, Lesen, Jagd

Lebensmotto: ?

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Unser Wahlslogan lautet nicht umsonst "Nie war mehr zu tun": Durch die Coronakrise haben wir massive Schulden aufgebaut; diese müssen schleunigst zurückgezahlt werden. Die Rente muss reformiert werden als aktienbasierte Altersvorsorge, denn mittelfristig ist sie nicht mehr finanzierbar. Freiheitsrechte, die in den letzten Jahren massiv abgebaut wurden, müssen zurückerkämpft werden.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Mein persönlicher Slogan lautet "Echte Freiheit nur mit uns", und das meine ich so. Alle anderen Parteien stellen Bürgerrechte hinten an, um ihre jeweiligen Ideologien durchzusetzen. Anstatt dem mündigen Bürger wird der allmächtige, besserwissende und in jeden Lebensbereich eingreifende Staat angestrebt. Der Kampf für echte Freiheits- und Bürgerrechte ist unser Alleinstellungsmerkmal.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Statt einem Wildwuchs an unüberschaubaren, ineffizienten und wirtschaftsvernichtenden Maßnahmen setzen wir nur auf ein Instrument – den Emissionshandel. Jedes verbrauchte Kilo CO2 wird auf dem freien Markt gehandelt, die Politik setzt eine allgemeingültige CO2-Obergrenze. Nur so können wir mit den Grundprinzipien des Markts und Innovationen sozial verträglich das Klima retten.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Windräder in unserer windschwachen, von Wald geprägten Region machen weder aus wirtschaftlicher noch natur- oder artenschutztechnischer Sicht einen Sinn, sondern sind teurer Populismus. Durch den Emissionshandel bestimmen die Klimaschutzmaßnahmen die Akteure vor Ort aufgrund marktwirtschaftlicher Prinzipien. Staatliche Zwangsmaßnahmen werden damit überflüssig.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Durch den Emissionshandel greifen marktwirtschaftliche Prinzipien wie Abbau von Überkapazitäten, Vermeidung von Missmanagement und Effizienzsteigerungen durch Innovationen auch beim Klimaschutz. Dadurch wird die Belastung für den Bürger so gering ausfallen wie irgend technisch lösbar, da die Wirtschaft ressourcenschonender Arbeiten wird, um konkurrenzfähig zu bleiben.

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Für uns Freie Demokraten waren Grund- und Freiheitsrechte schon immer Wahlkampfthemen und werden es immer sein. Die Coronakrise hat nur die Probleme mit dem Brennglas an die Oberfläche gebracht. Wir haben von Anfang an gegen staatliche Allmacht gekämpft und werden dies in Zukunft weiterhin mit allen uns verfügbaren Mitteln tun.

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Wir können uns sehr gut zu Tode Bürokratisieren und dem Mittelstand den letzten Cent aus dem Sparschwein ziehen. Unseren starken Mittelstand, unsere effiziente Landwirtschaft und unsere weltweit an der Spitzen stehenden Industriebranchen wie Chemie und Maschinenbau müssen wir bewahren durch eine wirtschaftsfreundliche, unbürokratische Politik sowie die beste Bildung der Welt.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

Eine Spaltung der Gesellschaft ist nicht absehbar. Was passiert ist, dass die politischen Ränder nach außen driften und sich radikalisieren. Statt mit Hau-Ruck-Aktionen einzelner Politiker durchzuregieren, müssen wir durch eine transparente, den Bürger achtende Politik das verlorene Vertrauen zurückgewinnen.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Nur mit uns Freien Demokraten kriegt er eine Politik, die den eigenverantwortlichen Bürger schätzt und vor einem übergriffigen Staat schützt. Nur mit uns ist eine Politik möglich, die echte Reformen und Veränderungen anstrebt. Wir sind die Einzigen, die verstehen, dass Fortschritt und Wohlstandssteigerung nur durch eine starke soziale Marktwirtschaft ohne ständige Staatseingriffe möglich sind.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Den ländlichen Raum fit für die Zukunft zu machen. Durch Ausbau der Infrastruktur im Digitalen (Breitband und Glasfaser) und Analogen (Straßen), der gerade für die Wirtschaft essenziell ist. Durch Umweltgesetze, die es der Landwirtschaft erlauben, weiter marktfähig zu sein. Durch Förderung von Freizeitangeboten wie Sport- und Kulturvereinen einen lebenswerten ländlichen Raum zu erhalten.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

... das Ergebnis für die FDP ausreicht, um die nächste Regierung nachhaltig zu beeinflussen und richtig regieren zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es nicht zu einer rot-rot-grünen Regierung kommen wird. Deren Scherben zusammenzukehren, würde Generationen beschäftigen.

CHARLOTTE SCHNEIDEWIND-HARTNAGEL (Bündnis 90 / Die Grünen)

Alter: 67

Wohnort: Eberbach

Beruf: Bundestagsabgeordnete

Hobbys/Leidenschaften: erfreuliches Entdecken, Lesen

Lebensmotto: Ein Motto allein reicht nicht für ein ganzes Leben

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Am wichtigsten ist die Bekämpfung der Klimakrise – und zwar so, dass es gerecht zugeht. Wir müssen unsere Lebensgrundlagen für uns und die nachfolgenden Generationen erhalten. Das gelingt nur, wenn möglichst viele mitmachen. Dazu müssen soziale Ungerechtigkeiten verhindert und überwunden werden. Von besonderer Aktualität sind zudem die Fragen sozialer Gerechtigkeit – und die Coronapandemie.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Wir Grüne haben für vieles klare Konzepte. Ein Alleinstellungsmerkmal liegt in der Entschlossenheit, mit der wir die Klimakrise angehen. Wir sind die Partei des Klimaschutzes. Aber es steht auch niemand wie wir für Gleichberechtigung, offene Gesellschaft, Toleranz oder Kinderrechte. Auch bei Digitalisierung, Alterssicherung, Pflege und in vielen anderen Bereichen haben wir ein klares Profil.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Das Ziel vernünftiger Klimapolitik kann nur heißen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder und deren Nachfahren ein gutes Leben auf diesem Planeten haben können. Damit einhergehen Kohleausstieg, Abschied vom Verbrenner, intelligente Verkehrslösungen, usw. Klimaschutz muss auch sozial gestaltet werden.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Großen Nachholbedarf gibt es beim Verkehrsanteil von Fahrrädern und Elektro-/Hybridfahrzeugen. Wir brauchen viel mehr Lade-Stationen als Basis für E-Mobilität und intelligent vertaktete Mobilitätsangebote mit Bus und Bahn. Am Ende geht es weniger um Einzelmaßnahmen, sondern mehr um konkrete Klimaschutzpläne mit auf die kommunale Ebene heruntergebrochenen Klimaschutzzielen.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Nur an Belastungen durch Klimaschutz zu denken, ist zu kurz gedacht. Die Belastungen werden viel größer sein, wenn wir die Erderwärmung nicht aufhalten. Wichtig ist, dass es sozial gerecht zugeht. Im Übrigen geht es auch weniger um individuellen Verzicht, als vielmehr um die Organisation von Klimaschutz. Etwa: Wie bauen wir die Wirtschaft um und schaffen neuen Wohlstand?

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Die Pandemie und die Diskussion über Freiheiten sind aufgrund ihrer Aktualität natürlich Themen. Es ist ja auch wichtig, dass wir darum ringen, wie wir Freiheiten wieder ermöglichen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass diese Fragen entscheidend für die meisten Wahlentscheidungen sein werden. Klimakrise, Gesundheitsversorgung, Kindeswohl und andere soziale Fragen stehen stärker im Mittelpunkt.

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Deutschland ist ein attraktives, angesehenes, weltoffenes und demokratisches Land, in dem ich sehr gerne lebe. Natürlich ist nicht alles perfekt. Bei der Digitalisierung oder auch im Klimaschutz sind wir z. B. hintendran. Aber wir haben – daran glaube ich fest – immer noch die Fähigkeit, wieder aufzuholen. Wir Grüne haben dafür ja die entsprechenden Konzepte.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

Das Wir ist bei uns noch sehr stark. Die Dauerberichte über Menschen, die quer denken oder anderweitig das Wir infrage stellen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die große Mehrheit zusammenhält. In den vergangenen Jahren ist der rechte Rand zwar leider stärker geworden, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bleiben die Wähler:innen aber weitgehend im demokratischen Spektrum.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Wir gestalten ein sicheres Land, das das Klima schützt, Wohlstand wahrt und zum Vorbild für andere wird. Wir wollen ein gesundes, gutes Leben für alle. Wir stehen für Gerechtigkeit – über Generationen hinweg, für Familien, Frauen, Kinder, Menschen mit geringeren Einkommen und Minderheiten. Auf einem gesunden, friedlichen Planeten. Das ist auch ein Angebot an die Wähler:innen hier im Wahlkreis.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Wir müssen Konzepte für kommunalen Klimaschutz, intelligente Mobilität, eine wohnortnahe Gesundheitsvorsorge mit mehr ambulanter Pflege, zuverlässige und qualitativ hochwertige Bildung und Betreuung sowie für eine zukunftsfeste Daseinsvorsorge erarbeiten. Das große Thema heißt: gleichwertige Lebensverhältnisse.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

…die Grünen so stark abschneiden, dass die nächste Bundesregierung den Kampf gegen die Klimakrise endlich entschlossen aufnimmt.

ROBERT BINDER (Die Linke)

Alter: 36

Wohnort: Lauda-Königshofen

Beruf: Fachkraft für Lagerlogistik (Logistikmeister)

Hobbys/Leidenschaften: Fahrrad fahren, Sport, Kochen

Lebensmotto: In allem versuchen, das Positive zu sehen und es zum Wohle einer solidarischen Gemeinschaft nutzen

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Wir müssen das Klima schnell und effizient schützen, mit einer klimaschonenden Wirtschaft. Der Wandel muss gemeinsam geschehen. Wir dürfen den sozialen Ausgleich nicht vergessen. Alle Menschen müssen Gewinner sein. Klimagerechtigkeit ist wichtig, für einen ökologischen und sozialen Wandel. Und der Mindestlohn muss auf 13 Euro erhöht werden, um Armut heute und im Alter zu vermeiden.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Die Linke stellt Forderungen nach einem sozialverträglichen Wandel für mehr Klimaschutz. Dabei legen wir konkrete Pläne für Umsetzung/Finanzierung in unserem Wahlprogramm dar. Forderungen, dass niemand weniger als 1200 Euro zum Leben haben darf, sind ein Mindesteinkommen, das vor Armut schützt und das in der Grundsicherung, in der Rente und in der Kurzarbeit abgesichert werden muss.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Dass wir die Transformation vollziehen müssen, ist ja unumstritten. Hier sehen wir konkret viele Ansätze, z. B. regionale Kreisläufe und ökologische Landwirtschaft öffentlich zu fördern, den ÖPNV auszubauen und kostenfrei zu gestalten. Das sehe ich besonders für ländliche Strukturen wie meinen Wahlkreis. Die Wirtschaft ist mit politischer Lenkung zu mehr klimaschonendem Wirtschaften zu drängen.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Wir streben ein Mix aus verschiedenen dezentralen Energieproduzenten an. Kleine und klimaneutrale Energieerzeuger, die kommunales Eigentum sind, entlasten die Infrastruktur, sind umweltfreundlich und haben eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Eine gute Mischung muss gefunden, auf individuelle Gegebenheiten eingegangen werden, etwa ob Wasser, Wind oder Biogas vor Ort am besten sind.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Klimaschutz muss nicht zulasten der Bürger gehen! Wir kämpfen für Klimagerechtigkeit. Vorgaben und Anreize müssen die Industrie so umsteuern, dass sie auf klimafreundliche Produktion umsteigt, heißt: Belohnung für die Einen, Bestrafung für die Anderen. Zudem fordern wir mit der Vermögensteuer eine stärkere Beteiligung der Reichen (Einkommen mehr als 1 Mio. Euro).

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Die Impfung ist ein solidarischer Akt gegenüber Mitmenschen. Es gibt keinen Grund, vollständig Geimpften oder Genesenen ihre Rechte vorzuenthalten. Andererseits lassen sich Unsicherheit und Sorge nicht mit Zwang bewältigen. Ein schwieriger Spagat, bei dem wir eine Spaltung in eine Corona-Zwei-Klassen-Gesellschaft vermeiden müssen; sie würde das politische Klima im Land nachhaltig beschädigen.

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Unser Land hat enormes Potenzial und Know-how; es muss endlich für das Wohl aller und nicht zur Kapitalmehrung weniger genutzt werden. Deutschland kann eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung neuer, klimafreundlicher Technik sein. Mit einer Politik, die sozial, ökologisch und zukunftsorientiert ist, lassen sich auch Defizite, wie bei der Digitalisierung, aufholen. Handeln ist angesagt!

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

Dass jede neue Situation auch unterschiedliche Meinungen hervorbringt, ist normal und auch gut so. Aber die aktuelle "Streitkultur" und der damit einhergehende Umgangston, vor allem im digitalen Bereich, ist rau geworden, er spaltet und verletzt oft. Die Mehrheit der Gesellschaft wünscht sich das anders; dafür müssen wir alle etwas tun. Geben wir antidemokratischen Gruppen keine Chance.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Oft bestimmen die großen Industrien und bevölkerungsstarken Gebiete die Politik. Es ist wichtig, dass auch der ländliche Bereich eine starke Stimme hat, wenn es z. B. um die Mobilität, um Förderung von klimafreundlichen Maßnahmen und ökologische gesunde Landwirtschaft und wenn es um Arbeitsplätze geht. Eine soziale, ökologische und zukunftsfähige Politik ist wichtig – auch hier bei uns.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Es braucht soziale Politik, massive Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, gute Arbeit und Bildung, gute Gesundheitsversorgung und einen ausgebauten, kostenfreien Nahverkehr. Gerade in vergleichsweise dünn besiedelten Regionen, wie auch bei uns im Wahlkreis, dürfen wir uns nicht abhängen lassen. Das würde die Gesellschaft noch mehr spalten. Wir wollen die Gesellschaft einen.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

… ein Politikwechsel stattfindet, wir mitregieren und die großen Herausforderungen zum Wohle der Gesellschaft angegangen werden. Nicht die Menschen müssen dem Markt dienen, sondern der Markt den Menschen. Es muss verstärkt auf die aktuellen und akuten Probleme eingegangen werden.

DOMINIK LEUSER (Die Partei)

Alter: 35

Wohnort: Assamstadt

Beruf: Koch

Hobbys/Leidenschaften: Familie, Tiere, mein Patenkind, Motorrad fahren, Heavy Metal

Lebensmotto: Wer ein Lebensmotto braucht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Ganz klar das Vorgehen gegen Profitlobbyismus und dessen überbordende Einflussnahme auf die Politik. Egal, um welches Thema es geht, es werden stets die Interessen einer kleinen, einflussreichen Minderheit durchgesetzt. Die Politik muss die Gesamtheit der Bevölkerung im Blick haben und nicht ausnahmslos den Profit derer, die sowieso bereits mehr als genug besitzen.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Abgesehen von dem Plan, die Mauer wieder aufzubauen, meinen sie? (Zwinkersmiley) Da verweise ich an dieser Stelle gerne auf meinen Parteigenossen MdB Marco Bülow. Womit wir wieder beim Profitlobbyismus angelangt wären.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Da hier kein Platz für große Ausführungen ist, würde ich sagen: Von allem mehr! Auch das Konzept der E-Mobilität sollte noch einmal grundlegend überdacht werden, da wir damit Raubbau durch Raubbau ersetzen. Sollten wir dann doch scheitern, können wir ja immer noch Frau von Storch von der AfD fragen, ob sie doch bitte mal der Sonne sagen will, sie möge weniger scheinen.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Wir brauchen mehr von allem, was den Klimaschutz angeht. Jedoch halte ich die Maßnahme, für den Klimaschutz Bäume zu fällen (egal, was danach dort hingebaut wird) für etwa so sinnvoll wie Bomben zu werfen für den Frieden oder sich für Jungfräulichkeit zu prostituieren.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Das hängt im Einzelnen von den konkreten Maßnahmen ab. Sicher ist nur, dass wir am Ende alle dafür werden aufkommen müssen. Also nicht alle, aber eben alle von uns. Sie wissen schon, was ich meine ...

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Vielen Dank, dass sie die Frage bereits selbst beantwortet haben. Abgesehen von der AfD scheint sich niemand dafür zu interessieren. Schätze, das Thema würde zu viele Fragen nach Verfehlungen diverser Spitzenkandidaten im Zuge der Pandemie aufwerfen.

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Was wir besser denn je können, ist Bürokratie – da sind wir einsame Spitze. Und das Bier schmeckt auch hervorragend, hier würde ich ausnahmsweise nichts ändern. Vor allem bei der Digitalisierung wurde so ziemlich alles verschlafen. Wir müssen allgemein endlich weg von der konservativen Linie und mutige Entscheidungen für die Zukunft treffen.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

Ich denke, die Flutkatastrophe hat gezeigt, dass die Solidarität, oder, wie Sie es nennen, das Wir-Gefühl, durchaus vorhanden ist. Leider gibt es Bewegungen in diesem Land, die versuchen, die Angst einiger Bürgerinnen und Bürger schamlos ausnutzen, um Hetze gegen Menschen zu verbreiten, die anders sind. Seien es Geflüchtete, Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft oder einfach Andersdenkende.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Unser Ziel ist es, (mit satirischen Mitteln) Öffentlichkeit herzustellen. Das mag oberflächlich wirken, und wir sagen ja selbst: Seriöse Politik ist mit uns nicht zu machen. Dennoch geht unsere Kritik die Probleme deutlich tiefgründiger an, als dies öffentlich oft den Anschein hat. Es ist eben einfacher, sich über die Art der Äußerung von Kritik zu echauffieren, als den Kern der Probleme anzugehen.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Aus unserer Sicht wird das sicherlich der Mauerbau sein. Wir haben vor, die Mauer auch in Baden-Württemberg wieder aufzubauen. Ziel ist, die Kosten unter den Baukosten von Stuttgart 21 zu halten. Ist aber auch ziemlich egal, schließlich sieht der Plan vor, dass die Schwaben dafür bezahlen.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

Für mich persönlich ist sie das bereits. Ich habe per Briefwahl abgestimmt und muss sagen, es erleichtert die Wahl ungemein, wenn man den eigenen Namen auf dem Zettel vorfindet.

STEFAN GRIMM (Freie Wähler Partei)

Alter: 44

Wohnort: Külsheim

Beruf: Dipl.-Betriebswirt/Projektleiter

Hobbys/Leidenschaften: Mit den Kindern Natur erleben

Lebensmotto: Um andere zu verstehen, muss man auch zuhören können

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

Der Klimawandel muss dringend angegangen werden. Wir dürfen aber nicht in blinden Aktionismus verfallen, sondern müssen global denken und zeitnah die richtigen Maßnahmen anstoßen. Ideologisches Klein-Klein bringt nichts. Die Hochphase der Coronapandemie ist vorbei. Nun müssen wir schnell den Weg zurück in so etwas wie Normalität finden. Die derzeitige Spaltung der Gesellschaft muss aufhören.

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Wir stehen für einen neuen Politikstil. Wir wollen ideologiefrei und mit gesundem Menschenverstand die besten Lösungen finden – ohne Parteiengezänk. So wie das auf kommunaler Ebene sehr gut funktioniert. Die etablierten Parteien sind zu sehr mit sich selbst und ihrem Machterhalt beschäftigt. Mich nervt das. Die Zukunft unserer Kinder und unseres Landes ist zu wichtig!

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Es gibt nicht den einen Weg. Als Freier Wähler stehe ich für einen breiten, ideologiefreien Mix aus Lösungsansätzen. Diese müssen ganzheitlich bis zum Ende durchdacht werden. Verbote und Bevormundung lehne ich ab. Wichtig ist die Speicherung des überschüssigen Solar- und Windstroms. Sonst gehen in windstillen Nächten bald die Lichter aus. Wir setzen auf die Umwandlung in Wasserstoff.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

An guten Standorten auf kommunalen Flächen sind Windräder eine Option. Dann haben es die Bürger vor Ort selbst in der Hand, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz leisten wollen, profitieren direkt von den Einnahmen. Für unseren ländlichen Raum sind BHKW mit Biomasse (z. B. Hackschnitzel) und Nahwärmenetz eine Win-win-Lösung. Sie sind klimaneutral, halten die Wertschöpfung in der Region.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Vernünftiger Klimaschutz ist günstiger als die Folgekosten eines "Weiter-wie-bisher". Trotzdem wird uns allen einiges abverlangt werden. In erster Linie wird das unsere Lebenseinstellung und weniger den Geldbeutel betreffen. Übermäßiger Konsum wird teurer werden. Die Politik muss für eine gerechte Lastenverteilung sorgen. Starke Schultern können gemäß ihrer sozialen Verantwortung mehr tragen.

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Wie gut es einem geht und in welchem Wohlstand wir leben, merken wir erst, wenn es einmal nicht so ist. Wir erachten vieles als selbstverständlich. Ein wenig Demut und Dankbarkeit würde viele von uns glücklicher machen! Frieden, Freiheit, Demokratie, Grund- und Menschenrechte müssen immer wieder verteidigt werden. Populisten mit plumpen Antworten auf komplexe Fragen richten da viel Schaden an!

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Die Politik hat das vergangene Jahrzehnt verschlafen. In guten Jahren wurden versäumt, das Land zu reformieren, auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Wir haben uns etwas zu sehr auf unserem Wohlstand ausgeruht. Wenn wir so weitermachen, verspielen wir die Zukunft unserer Kinder. Deutsche Technologie ist Spitze im Kampf gegen den Klimawandel. Diese Chance müssen wir nutzen.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

Die Gefahr ist sehr groß! Eine Spaltung lässt sich nur sehr langfristig heilen. Menschen, die spalten, schüren Ängste, auf die die Politik eingehen muss. Eine Gesellschaft ist immer fragmentiert und besteht aus vielerlei Gruppierungen (Herkunft, Glaube, Lebenseinstellung usw.). Wichtig ist, dass diese Gruppen miteinander reden, sich zuhören und tolerant sind. Dann ist Vielfalt eine Bereicherung.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Die Freien Wähler und ich vertreten keine Ideologie, stehen für pragmatische Lösungen und parteiübergreifende Zusammenarbeit. Ich selbst bringe 20 Jahre Berufs- und viel Lebenserfahrung mit. Als vierfacher Familienvater stehe ich mitten im Leben. Als streitbarer Kommunalpolitiker und ehemaliger Vereinsvorsitzender setze ich mich schon lange für unsere Gesellschaft ein.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Bei der Mobilitätswende und den Antworten auf den Klimawandel muss es für uns andere Regelungen geben als für Ballungszentren. Hier geht es nicht ohne Auto. Wir können auch nicht die alleinige Last der Energiewende tragen, unsere Landschaft mit Windrädern vollpflastern. Die Abwanderung junger Menschen können wir stoppen. Durch Homeoffice und den Mietenwahn werden die Karten neu gemischt.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

... die Wählerinnen und Wähler dem neuen Bundestag das Signal geben, dass es so nicht weitergehen kann und sie neuen Schwung und einen konstruktiven Politikstil einfordern! Dieses Zeichen konnte man bisher nur durch Nichtwählen oder durch Wahl radikaler Parteien zum Ausdruck bringen. Jetzt stehen wir für diesen Wandel!

DR. DIETER SCHWARZ (Die Basis)

Alter: 70

Wohnort:Mosbach

Beruf: Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Allergologe

Hobbys/Leidenschaften: Sport, Skifahren, Schwimmen, Hundezucht, Reisen, Partnerschaft, Haus und Garten, Laufen

Lebensmotto: Frei atmen, frei denken, frei und gesund leben

1 Welche Themen sind aus Ihrer Sicht aktuell die relevantesten im Land?

In vielen Bereichen besteht eine extreme Schieflage der demokratischen, der wirtschaftlichen, der kulturellen und der Ausbildungsstrukturen. Trauen Sie das den Parteien, die das mitzuverantworten haben, zu, wieder in Ordnung zu bringen? Oder ist hier eine neue Kraft gefragt wie die Basis?

2 Die Wahlslogans und -sprüche scheinen allerdings recht austauschbar. Wo sehen Sie denn bei Ihrer Partei die klare Abgrenzung gegenüber den anderen? Wo ist das Parteiprofil am schärfsten?

Unsere Parteislogans unterscheiden sich gravierend von den anderen: Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz, Einbeziehung des Individuums, Mitbestimmung bis hin zur Volksabstimmung.

3 Es gibt ja ein paar Themen, die sind fix gesetzt: Allen voran der Klimawandel/Klimaschutz. Wie und wollen Sie da konkret ansetzen?

Weltklimakonferenzen, jedes Jahr neue Klimaziele, Messung von CO2-Abgasen, schmelzende Eisberge und jedes Jahr nicht erreichte Ziele! Das liegt meiner Meinung nach daran, dass Mitmenschen nicht in Entscheidungsprozesse eingeschlossen werden.

4 Wie sieht es in der Region aus: Wie sähen da die Klimaschutzmaßnahmen aus? Mehr Windräder, für die zum Teil auch Wald geopfert wird? Oder gibt es noch andere, konkrete Ansätze?

Klimaschutz und Schutz der grünen Lunge, die bei uns Gott sei Dank noch vorhanden ist, Einsatz anderer Mittel, z. B. Magnesium. Zu erreichen wäre eine bessere Luft, eine verbesserte Wasserqualität. Langfristige Klimaziele erreichen wir nur, wenn wir auch hier die Basis rechtzeitig miteinbeziehen. Und eine demokratische Abstimmung erlauben, wie etwa bei unserer Partei ein Punktsystem.

5 Welche Belastungen kommen zukünftig etwa durch Maßnahmen für Klimaschutz auf die Bürger zu?

Sicherlich auch finanzielle Belastungen, aber die müssen der Bevölkerung so vermittelt werden, dass sie von vorneherein auch den persönlichen Gewinn für Gesundheit bestimmen kann und nicht von Politikern autoritär bestimmt werden und mit Gerichten durchgesetzt.

6 Wie sehr bestimmt die anhaltende Coronapandemie den Wahlkampf? Freiheit oder Grundrechte waren vor der Pandemie nicht unbedingt große Wahlkampfthemen ...

Wenn Grundrechte ausgehebelt und das Grundrecht gerändert werden und daraus nicht mehr eine Beherrschung der sogenannten Pandemie zu erkennen ist, braucht es dringend neue Kräfte – wie die Basis – ohne alte Parteistrukturen und Parteisoldaten.

7 Wie sehen Sie Deutschland? Was können wir (noch) gut? Wo sind wir (inzwischen) hinten dran?

Deutschland war schon immer ein Geber- und Vorzeigeland. Wir haben davon gelebt – Bürgernähe und jetzt in den letzten zwei Jahren auch Kultur, Kultursystem, Rechtssystem. Eine gesunde Schrumpfung, die sich lange angekündigt hatte, ist die Art der Pandemie und die sogenannte Pandemiebewältigung nicht Ursache der schon vorher bestehenden Spaltung der Gesellschaft. Sie wurde dadurch offenkundig.

8 Jede Krise erhöht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Wie groß ist diese Gefahr aktuell Ihrer Meinung nach? Wie viel Wir-Gefühl steckt noch in Deutschland und seinen Bürgerinnen und Bürgern?

In wirtschaftlicher Hinsicht haben sie ja sicherlich recht! Die zwischenmenschliche Situation hat sich eher gebessert, und alte Werte sind eher wieder ausgegraben worden, es ist ein Zusammenhalt entstanden, auf den ich hoffe.

9 Den Bogen in den Kreis gespannt: Was hat der gemeine Wähler aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber davon, wenn er seine Kreuzchen bei Ihnen und Ihrer Partei setzt?

Möglichst schnell zu alten Freiheiten zurückzukehren, die für unsere Staatsform unbedingt notwendige Machtbegrenzung wieder einzuführen, mit gegenseitiger Achtsamkeit unsere Demokratie neu aufbauen in Form in der von uns eingeführten Schwarmintelligenz, die Fähigkeiten, Intelligenz und Zusammenarbeit aller zu fördern.

10 Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen im Wahlkreis?

Verbesserung der Infrastruktur, Verbesserung des Gesundheitswesens, des Schulwesens, Humanisierung der Arbeitsplätze, Stärken des Mittelstandes, Wiederaufbau einer leistungsgerechten Bezahlung der Arbeit. Bewältigung der durch Angst und Bedrohung entstandenen Schwächung unserer Leistungsfähigkeit und unserer Gesundheit.

11 Abschließend: Die Bundestagswahl 2021 ist für Sie gut gelaufen, wenn ...

... wenn viele Bürger zur Wahl gehen und natürlich viele unsere Partei wählen. Wenn nach der Wahl Angst und Schrecken der Vergangenheit angehören und die Bürger neues Vertrauen in eine neue Regierung und in neue Parteistrukturen, wie die der Basis, setzen können. Wenn viele Bürger wieder mit Stolz von ihrem und unserem Land reden können.