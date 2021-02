Waldbrunn. (mün/hof) Rund 4500 Bürgerinnen und Bürger hatten die Wahl - gut 58 Prozent (2.353) haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Und so sieht das Wahlergebnis der Gemeinde aus:

Amtsinhaber Markus Haas (CDU) erhielt 81,72 Prozent der abgegeben Stimmen (1873 Stimmen).

der abgegeben Stimmen (1873 Stimmen). Gegenkandidat J. Peter Koestner erhielt 16,45 Prozent der abgegebenen Stimmen (377 Stimmen).

Eine geringe Anzahl weiterer Stimmen entfielen auf einzelne Namensnennungen

Wahlsieger Haas ist damit für weitere 8 Jahre im Amt. 2013 erreichte Wahlsieger Haas noch 75,56 Prozent der Stimmen. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 70 Prozent.

Nach Gerhard Hauck (24 Jahre) und Klaus Schölch (16 Jahre) war Haas der erste Christdemokrat an der Verwaltungsspitze am Katzenbuckel.

Die zweite Amtszeit von Bürgermeister Markus Haas beginnt Anfang Mai 2021.

Waldbrunn. (hof) Die Wähler in der 4.750 Einwohner großen Gemeinde Waldbrunn waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre zu bestimmen. Neben dem 38-jährigen Amtsinhaber Markus Haas (CDU) war auch der 56-jährige, parteilose Hotelier Johannes Peter Koestner aus Mosbach angetreten. Waren die meisten Beobachter bis vor einer Woche von einem klaren Sieg des Amtsinhabers überzeugt, brachte die mehr als überraschende Abwahl von Sabine Schweiger in Aglasterhausen nochmals etwas Spannung in den Wahlkampf auf dem Winterhauch.

Der Herausforderer: J. Peter Koestner. Foto: privat

Wegen der Pandemie-Bedingungen war ein herkömmlicher politischer Wettstreit in diesem Jahr nicht möglich, weshalb den Bewerbern lediglich die Möglichkeit blieb, sich per Youtube-Clip an die Wählern in den sechs Waldbrunner Ortsteilen zu wenden. Eine direkte Konfrontation der potenziellen Rathauschefs blieb daher aus.

Außerdem hatte der Gemeinderat bereits im Herbst beschlossen, mit der Winterhauch-Schule nur ein Wahllokal einzurichten und ansonsten massiv für Briefwahl geworben. Diesem Ansinnen folgten die Wähler mehrheitlich. Um die Erreichbarkeit des Wahllokals zu ermöglichen, wurde der Waldbrunn-Express, der Firma Taxi Kaiser eingesetzt.

Pünktlich um 19.30 Uhr verkündete Hauptamtsleiterin Andrea Friedel-Wäsch im Beisein von Landrat Achim Brötel, den Wahlhelfern und weiteren Vertretern der Parteien und der Bürgerschaft das Wahlergebnis und gratulierte Markus Haas zur souveränen Wiederwahl. Auch Mitbewerber Koestner war nach Strümpfelbrunn gekommen, um das Wahlergebnis aus erster Hand zu erfahren. Auch er gratulierte Haas zur Wiederwahl.