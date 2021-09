Da wollen die zehn Kandidaten rein: Das Rathaus in Haßmersheim. Am 26. September ist Bürgermeisterwahl, am Dienstag tagte der Gemeindewahlausschuss – und ließ alle zehn Bewerber zu. Foto: Caspar Oesterreich

Haßmersheim. (cao) Wer in den kommenden acht Jahren die politische Richtung in Haßmersheim vorgeben soll – darüber dürfen am Sonntag, 26. September, 3901 Wahlberechtigte aus den drei Ortsteilen entscheiden. Am Dienstagnachmittag ließ der Gemeindewahlausschuss alle zehn Bewerber für das Bürgermeisteramt, die ihre Unterlagen frist- und formgerecht eingereicht hatten, zur Wahl zu. "So viele Bewerber für ein Bürgermeisteramt gab es im Landkreis noch nie", betonte Hauptamtsleiterin Jenny Retzbach.

Als Bürgermeisterkandidaten zugelassen sind Jens Uwe Bock aus Roding, Markus Christian Geier aus Dallau, Alfred Scheider aus Oberstenfeld, Christian Ernst aus Neckargemünd, Samuel Johannes Speitelsbach aus Ravenstein, Matthias Forster aus Haßmersheim, Simon Willi Schmeißer aus Mannheim, Uwe Wanke aus Haßmersheim, Johannes Rapp aus Haßmersheim und Benjamin Krämer aus Haßmersheim (Nennung nach Eingang der Bewerbungsunterlagen).

Gewählt ist, wer am 26. September mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält. Sollte keiner der Kandidaten diese Mehrheit erzielen, findet eine Neuwahl am Sonntag, 10. Oktober, statt. Im Falle einer Neuwahl können noch weitere Bewerberinnen und Bewerber hinzukommen, im zweiten Wahlgang genügt dann die einfache Mehrheit. Erhalten mehrere Bewerber die gleiche Stimmenanzahl, entscheidet das Los.

Ferner wurde gestern auch der Ablauf der offiziellen Kandidatenvorstellung am Dienstag, 14. September, um 19 Uhr in der Sport- und Festhalle Haßmersheim beschlossen. 50 Zuschauer sind zugelassen. Wer teilnehmen will, muss sich über ein Formular, ab heute zu finden unter www.hassmersheim.de sowie im Bürgerbüro, anmelden. Ebenfalls über einen Vordruck können Fragen an die Kandidaten für die Vorstellungsrunde eingereicht werden. Auf der Internetseite der Gemeinde soll die Veranstaltung als Livestream übertragen werden.

Ausgezählt werden die Stimmen erst nach den Wahlzetteln für die Bundestagswahl. Ergebnisse werden zeitnah auf der Gemeinde-Webseite veröffentlicht.