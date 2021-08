Haßmersheim. (zg/cao) Matthias Forster kennt sich in Haßmersheim gut aus. Bereits von Kindesbeinen an lebt er in der Neckartalgemeinde. Wenn die Bürgerinnen und Bürger am 26. September über ihr neues Gemeindeoberhaupt entscheiden, wird auch sein Name auf dem Wahlzettel stehen.

Laut eigenen Angaben ist der 41-jährige Verwaltungsfachangestellte seit 2002 bei der Stadtverwaltung Mosbach beschäftigt. Nach beruflichen Stationen in der Stadtkasse wirkte er sechs Jahre als Leiter der Verwaltungsstelle für die Stadtteile Neckarelz und Diedesheim. Und auch nach der Neustrukturierung in der Verwaltungsgliederung ist Forster dort heute noch erster Ansprechpartner für rund 9000 Bürgerinnen und Bürger in allen Verwaltungsfragen.

Als Bürgermeister von Haßmersheim möchte Matthias Forster vor allem für einen neuen Politikstil in der Schiffergemeinde sorgen. Ein offenes Miteinander und ein konstruktiver Austausch sind ihm dazu besonders wichtig. "Ich kandidiere, weil sich etwas ändern muss", schreibt er in einer Pressemitteilung. "Modern, schnell und bürgernah" solle es nach seiner Vorstellung künftig im Haßmersheimer Rathaus zugehen. Als Bürgermeister will Matthias Forster dazu "persönlich, direkt und unkompliziert" für die Einwohner da sein.

Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Finanzbereich der Großen Kreisstadt Mosbach will der 41-Jährige vor allem auch die Finanzen seiner Heimatgemeinde intensiv in den Blick nehmen. Gerade in Krisenzeiten gehe es darum, "die finanzpolitische Bodenhaftung nicht zu verlieren", so der Bürgermeisterkandidat. Die Planung von neuem Wohnraum solle künftig mit dem Aufbau einer modernen öffentlichen Infrastruktur einhergehen. Eine Entwicklung zur "Schlafgemeinde" will Forster daher unbedingt verhindern: "Vom öffentlichen W-Lan bis zur Ladesäule – Haßmersheim soll modern und vielfältig werden."

Auch die Chancen der Digitalisierung will der Verwaltungsfachangestellte besser ausschöpfen. Hier sind laut Forster viele Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis bereits einige Schritte weiter. Den Aufholprozess will er gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern von Haßmersheim, Neckarmühlbach und Hochhausen starten und ein kommunales Entwicklungsprogramm auf die Beine stellen. Neben der integrierten Strukturentwicklung, sollen auch Tradition und Kultur der Schiffergemeinde darin eine zentrale Rolle spielen.