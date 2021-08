Haßmersheim.(cao) Der Endspurt hat es noch mal in sich: Nachdem die Gemeinde Haßmersheim erst am Donnerstag zwei neue Kandidaten für das Bürgermeisteramt bekannt gab, meldete das Rathaus am Freitag den Eingang von drei weiteren Bewerbungen. Damit hat sich die Anzahl der potenziellen Nachfolger von Michael Salomo in dieser Woche verdoppelt – am 26. September stehen (nach derzeitigem Stand) zehn Kandidaten zur Wahl. Bewerbungsschluss ist am kommenden Montag, 18 Uhr.

Bereits am Donnerstagabend hatte Uwe Wanke seine Bewertungsunterlagen eingereicht. Der 59-Jährige gelernte Industriekaufmann aus Haßmersheim arbeitet derzeit als selbstständiger Hausbauberater und Baubegleiter. Als Nachrücker saß er für die AfD von Juli 2020 bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 im Landtag von Baden-Württemberg.

Johannes Rapp (39) aus Haßmersheim gab seine Bewerbung am Freitagmorgen ab. Angaben zu Beruf und Familienstand waren seinen Unterlagen nicht zu entnehmen. Kandidat Nummer zehn kommt ebenfalls aus der Schiffergemeinde – und heißt Benjamin Krämer. Der 32-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Feinwerkmechaniker im Maschinenbau.

Der Gemeindewahlausschuss entscheidet am kommenden Dienstag ab 16 Uhr in der Sport- und Festhalle über die Wählbarkeit aller Bewerber. Am 14. September stellen sich dann am selben Ort ab 19 Uhr die zugelassenen Kandidaten vor.