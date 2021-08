Haßmersheim. (cao) Als Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 26. September wirbt Jens Uwe Bock mit seiner langjährigen Erfahrung in Kommunalverwaltungen um die Stimmen der Haßmersheimer. Tätig war der 61-Jährige bereits als Amtsdirektor, als Bürgermeister in Untereisesheim (Landkreis Heilbronn) sowie als Hauptamtsleiter in Billigheim. Aktuell ist er Büroleiter einer Gemeinde in Ostbayern.

Als Bürgermeister möchte Jens Uwe Bock die "Entwicklung in Haßmersheim gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und selbstverständlich der Bürgerschaft weiter voranbringen". Durch die Finanzierung der vergangenen Investitionsmaßnahmen (unter anderem das Baugebiet "Nord III", die Sanierung des Ortskerns, des Rathauses und der Gemeinschaftsschule) seien die Kreditbelastungen gestiegen, was bei zukünftigen Investitionen zu berücksichtigen sei. Denn "die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde muss gesichert bleiben", eine hohe Verschuldung gelte es zu vermeiden.

Deshalb laute seine Devise "Pflicht statt Kür". So will Bock begonnene bzw. beschlossene Maßnahmen inklusive Abrechnung zum Abschluss bringen. Bei Kindergärten und Schule sei rechtzeitig die steigende Nachfrage (bedingt durch das neue Baugebiet) zu bedenken, "zielgerichtet auf Ausstattung, Personal und eventuelle Erweiterungsinvestitionen zu achten". Auch die Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur will Bock im Blick haben und "entsprechend vorantreiben, um einen Investitionsstau zu vermeiden". Ebenso sei der Hochwasserschutz in den kommenden Jahren verstärkt zu betrachten und anzugehen.

"In der Verwaltung nach einigen Stellenwechseln für ein ruhiges und zielgerichtetes Arbeiten sorgen, damit mit dem Erfahrungswissen der Mitarbeitenden das Begonnene zu Ende gebracht und das erforderliche Neue gemeinsam in Angriff genommen werden kann", ist dem 61-Jährigen ein Anliegen. Genauso wie realisierbare Maßnahmen für den Klimaschutz umzusetzen. Etwa durch "Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, E-Fahrzeugen im kommunalen Betrieb oder Grünanlagen für Insekten".

Neben Bauen und Planen sei aber auch das Gemeindeleben wichtig, weshalb Jens Uwe Bock "nach Corona" zusammen mit den Vereinen, Organisationen und Bürgern "das gesellschaftliche Leben wieder zum Laufen und zu einer stabilen Weiterentwicklung bringen" will. Falls er zum Bürgermeister gewählt wird, wolle er sich aktiv in Vereinen engagieren.