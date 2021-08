Haßmersheim. (cao) Insgesamt 22 Jahre lang hat Alfred Scheider schon in Haßmersheim gelebt und sich "aktiv in das Gemeindeleben und örtliche Vereine eingebracht". Jetzt will der 58-Jährige sein Engagement für die Gemeinde ausbauen und Bürgermeister von Haßmersheim werden. "Für mich stehen Verantwortung und Fürsorgepflicht an erster Stelle. Sicheres Urteilsvermögen, schnelle Auffassungsgabe und Verhandlungsgeschick sind Eigenschaften, die die Bürgerinnen und Bürger von mir erwarten können", verspricht der Kandidat.

Geboren und aufgewachsen in Rheinhausen im Ruhrgebiet, lebt Scheider mittlerweile mit seiner Partnerin in Oberstenfeld. Berufliche Erfahrung habe er als Elektroniker, Kaufmann und Vertriebsleiter gesammelt. "Seit 2015 bin ich als Produktmanager für die Planung, Steuerung und Kontrolle von Produkten und Dienstleistungen in der Leistungselektronik in einem mittelständischen Unternehmen verantwortlich", beschreibt er seinen beruflichen Werdegang.

In Haßmersheim tritt Alfred Scheider als parteiloser Kandidat an und will als Bürgermeister "als Moderator, als Vermittler mit Visionen" in der Kommunalpolitik erfolgreich sein. "Haßmersheim steht vor riesigen Aufgaben. Mein Führungsstil ist jener, gemeinsam mit Gemeinderat, Verwaltung und Bürgern an Problemen zu arbeiten", sagt er. Sein Ziel sei es, "zusammen eine Agenda ,Haßmersheim 2029’ zu erstellen, die als Grundlage für die zukünftige Entwicklung dienen soll". Als Bürgermeister wolle er eine Bürgersprechstunde einführen und sich einsetzten, "dass wichtige Entscheidungen durch einen Bürgerentscheid herbeigeführt werden".

Als zentrale Aufgaben hat Alfred Scheider einige im Blick: So will er aktive Bauflächen- und Bodenpolitik betreiben, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, und "alle Grundstücke in geplanten Baugebieten nicht an den Höchstbietenden weiterverkaufen". Durch die Gründung eines kommunalen Unternehmens ließen sich innovative Bauformen ermöglichen. Ebenso wichtig sind ihm auch die Gesundheitsversorgung – "die Errichtung eines Ärztehauses ist der richtige Weg" – und Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, gerade in Hochhausen und Neckarmühlbach. Aber auch die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Haßmersheim, Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützung des Ehrenamts und der Vereine gehören zu seinen Zielen.