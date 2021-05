Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Schreiben Sie Ihrem Abgeordneten! Dieses Credo galt schon immer: Die Bundestagsabgeordneten sind aus einem Grund im Bundestag: Um die Interessen der Wähler ihres Wahlkreises, ihrer Region zu vertreten. Schriftliche Korrespondenz war deshalb schon immer ein wichtiger Bestandteil der Abgeordnetenarbeit. Seitdem die Coronapandemie herrscht, ist schriftliche Korrespondenz nahezu die einzige Möglichkeit, mit seinem Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Für den Wahlkreis 276 Odenwald-Tauber ist Alois Gerig als direkt gewählter Abgeordneter in Berlin, Nina Warken schaffte es über die Landesliste ins Parlament. Beide sagen im Gespräch mit der RNZ: Ja, es sind deutlich mehr Anfragen geworden.

"Es ist kein Geheimnis, dass dies meine letzte Legislaturperiode ist. Ich hätte mir meine letzten eineinhalb Jahre anders vorgestellt. Aber alle sind in irgendeiner Form von der Pandemie betroffen – das gilt auch für Politiker", sagt Gerig. Denn Politiker lebten davon, präsent zu sein, ansprechbar zu sein. "Und jetzt kommen die Anfragen, Klagen, Bitten in sehr großer Zahl auf anderem Weg zu uns." Man nehme die Politiker eigentlich gar nicht mehr wahr – gleichzeitig gebe es viel mehr Arbeit für sie.

Eine Beobachtung, die auch Nina Warken teilt. "Die Anfragen sind doch sehr coronalastig." Und sie spiegeln alle Höhen und Tiefen wider, die die Gesellschaft in den vergangenen Monaten erlebt hat. "Manchmal erlebt man die pure Existenzangst mit, manchmal gibt es auch ein Lob", so Warken. Gleichzeitig sei der Ton sehr emotional geworden. "Teilweise ist es deutlich in der Sprache, zum Teil auch grenzüberschreitend." Viele der Zuschriften seien vernünftig und auch nachvollziehbar. Manchmal merke man aber auch, dass die Schreibenden gar kein Interesse an den Argumenten haben. "Man muss genau unterscheiden", sagt Gerig. "Es gab und gibt viele Menschen, bei denen es um die Existenz oder Gesundheit geht, denen ist es ernst damit, ihren Abgeordneten um Hilfe zu bitten."

Aber es gibt auch die anderen. Die pauschal beschimpfen, unter die Gürtellinie zielen. Die entsprechenden Mailvorlagen kann man sich inzwischen im Internet herunterladen. Diese Mails werden in Massen an alle Abgeordneten verschickt. Durch soziale Medien ist man zudem immer auf Sendung (und Empfang), auch die Abgeordneten. "Über manche Kommentare ärgert man sich, manchmal ist man erschrocken. Ich versuche, es mir nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen", sagt Warken. Angst oder Bedrohung habe sie trotz auch bedrohlicher Nachrichten noch nicht empfunden. Sie könne Vieles verstehen. Sie sagt aber auch: "Wir machen doch nichts gegen die Menschen. Wenn das in Frage gestellt wird, ist es enttäuschend."

Alois Gerig ist schon seit Oktober 2009 Bundestagsabgeordneter. Er kennt viele Menschen in seinem Landkreis. "Besonders weh" tut es ihm, wenn Menschen, die er schon lange kennt, von denen er dachte, sie einschätzen zu können, "emotional überreagieren". Das sei nicht nur schade. "Es schmerzt mich persönlich."

Denn eigentlich sind die beiden Abgeordneten überzeugt, in der Pandemie ihr Bestes gegeben zu haben. "Wir nehmen jede Anregung mit", meint Warken. Noch nie sei (auch fraktionsintern) so ausdauernd diskutiert worden. "Es gab in Bezug auf die Pandemie und die Maßnahmen viele Punkte, an denen wir Änderungen einbringen konnten." Was aus den Wahlkreisen ankam, habe man in die Diskussionen mitgenommen. "Wir waren und sind in diesen Zeiten mehr denn je gefragt." Die Schlagzahl habe sich erhöht.

Eigentlich ist das politische Geschäft eher zäh: Der deutsche Bundestag ist ein Arbeitsparlament. Es geht um die Debatte, das Entwickeln der besten Lösung – auch zusammen mit den Bundesländern. Der deutsche Föderalismus hat in normalen Zeiten seinen Charme, denn er spiegelt die Vielfalt dieses so unterschiedlichen Staates in das Parlament zurück. In Pandemiezeiten wirkt dieser Vorteil wie eine Bremse. "Fast täglich stellen sich neue Herausforderungen", so Alois Gerig. Deshalb zieht er auch ein versöhnliches Zwischenfazit: "Ich bin nicht so unglücklich damit, wie es bisher gelaufen ist. Ja, es wurden Fehler gemacht, aber wir haben versucht, zu reagieren." Ein Beispiel, das er nennt, ist die Existenzsicherung ganzer Branchen. "Wenn da nicht Milliarden geflossen wären, hätten wir einen Kahlschlag erlebt", ist der CDU-Mann überzeugt.

Für die Zukunft wünschen er und Nina Warken (und da sind sie ganz Mensch, ganz Bürger) sich: wieder mehr Normalität, dass die Situation stabil bleibt, dass mehr Impfstoff verfügbar sein wird. "Die Menschen haben einen unglaublichen Nachholbedarf", sagt Alois Gerig. "Es reicht aber ein Störfall, deshalb dürfen wir nicht übermütig werden." Nina Warken hat in diesem Sommer zudem einen Wahlkampf vor sich. "Ich hoffe, dass es möglich ist, bei Veranstaltungen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", sagt Warken. Momentan habe sie auch in Berlin noch gut zu tun. "Aber ich werde mir die Zeit nehmen", versichert Warken. Der ausscheidende Abgeordnete, er wird Warken unterstützen. "Mit ganz viel Herzblut", wie er betont. "Ich weiß, was ich den Menschen vor Ort zu verdanken habe, den vielen Helfern, die den Wahlkampf unterstützen." Er selbst wolle sich nun genauso einsetzen.

Der Job mache ihr "trotzdem Freude". Warken will ihn noch mal machen. "Wir wissen, dass wir auch helfen können." Die Situation sei für jeden anstrengend. Und sie hält an, die Arbeit wird nicht wegen des anstehenden Wahlkampfes verschwinden: "Alle um mich rum bestätigen mir, dass ich auf vollen Touren laufe. Ich werde meinen Dienst bis zum letzten Tag tun." Das verspricht Alois Gerig. Deshalb: Ein Brief an den Abgeordneten ist durchaus erwünscht, solange er Fakten und Anstand wahrt.