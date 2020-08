Böttingen. (rnz) Tempo runter heißt es in der Ortsdurchfahrt von Böttingen nun dauerhaft. Autofahrer, die auf der Bundesstraße 27 unterwegs sind, müssen sich im Gundelsheimer Stadtteil nun nicht nur in den Nachtstunden, sondern ganztägig an die Vorgabe 30 km/h halten. Im Zuge der Fortschreibung des Lärmaktionsplans wird die Geschwindigkeit durchgängig begrenzt. Die zuständige Straßenmeisterei wird, so die Auskunft der Stadtverwaltung, voraussichtlich in der kommenden Woche die Beschilderung entsprechend austauschen, aktuell findet sich auf den 30er-Schildern noch der Zusatz 22 bis 6 Uhr. Foto: Keil