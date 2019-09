Binau. (pol/rl) Zu einem tödlichen Unfall kam es auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargerach und Binau frühen Sonntagmorgen. Gegen 0.15 Uhr war ein 20-jähriger Quadfahrer in Richtung Binau unterwegs. In einer ersten Meldung behauptete die Polizei Heilbronn am Sonntag, ein Radfahrer habe kurz vor dem Quad die Fahrbahn überquert. Am Montagfrüh nun teilt die Polizeipressestelle mit, es habe sich um ein Tier - vermutlich ein Reh -gehandelt.

Zeugenaussagen hatten zunächst darauf hingedeutet, dass ein Radfahrer unvermittelt auf die Straße gefahren war und den Unfall damit ausgelöst hatte. "Bei späteren Vernehmungen stellte sich heraus, dass es sich um ein Reh gehandelt haben musste", erklärte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Quadfahrer musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überschlug sich das Quad und überschlug sich mehrfach.

Ein hinter dem Quad fahrender Skoda musste daraufhin ebenfalls eine Vollbremsung machen, konnte aber noch anhalten. Ein Opel hinter dem Skoda bremste daraufhin ebenfalls, streifte aber den Skoda noch und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Hier kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden BMW.

Der 39-jährige Opel-Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Erwachsenen im BMW wurden eingeklemmt, das Kind auf der Rückbank schwer verletzt. Der Quad-Fahrer erlitt seinem Überschlag ebenfalls schwere Verletzungen. Die beiden Insassen im Skoda wurden nur leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand rund 45.000 Euro Sachschaden.

Info: Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen und Hinweisen auf den Radfahrer. Diese können sich bei der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg unter der 07134/5130 melden.

Update: 2. September 2019, 10.30 Uhr