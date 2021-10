Von Peter Lahr

Binau. Dank einer zeitgenössischen Beschreibung kann man sich auch heute noch ein recht gutes Bild vom Zustand des Binauer Schlosses machen, wie es am Ende des 18. Jahrhunderts ausgesehen hat: "Das erst anno 1744 völlig von Stein neu aufgebaute, ansehnliche und große Schloss hat einen gepflasterten Hof, worauf ein Hofbauernhaus steht, das anno 1748 von Stein neu aufgeführt wurde, und unter selbigem befindet sich ein schöner Keller von 19 Schritt Länge und entsprechend hoch und breit."

Im Laufe der Jahrhunderte wechselten nicht nur die Schlossherren des Öfteren. Auch die Nutzung des bis heute ortsbildprägenden Gebäudes änderte sich immer wieder. Wo einst Graf Riaucour den Kurfürsten zu Wildsaujagd, Konzert und Theater einlud, wollte ein Mannheimer Fabrikant um die vorletzte Jahrhundertwende die neue Zeit nach Binau holen. Wo später Flüchtlinge und Hotelgäste unterkamen, leben seit Mitte der 1990er-Jahre Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Schlossherren und Heimleiter gleichermaßen sind Fabian Arnold und Armin Mittner. Sie gaben der RNZ beim Vor-Ort-Termin nicht nur Einblicke in das sonst verschlossene Areal, sondern präsentierten zudem eine alte Bleistiftzeichnung aus der Frühzeit des Schlosses, die erst vor Kurzem wieder an ihren Ursprungsort zurückgekehrt ist. Darauf zu sehen ist der Entwurf für das Wappen des Grafen Riaucour, wie es seit 1784 bis heute über dem Haupteingang prangt.

Drei Rosen und darunter zwei "Querströme" zieren das Wappen, das Andreas Graf von Riaucour einsetzen ließ. Mit "zwei greulichen Katzen", kritisierte seinerzeit Pfarrer Kochenburger, dem das gräfliche Herrschaftszeichen aber auch aus anderen Gründen nicht gefallen haben könnte: Der neue Schlossherr war nämlich katholisch. Immerhin ließ der Graf mit dem falschen Glauben die gotische Gemeindekirche nach barocker Mode umbauen und nutzte für sich und seine Familie eine katholische Schlosskapelle.

Überhaupt plagten Andreas Graf von Riaucour (1722-1794) eher andere Probleme. Obwohl bereits der reiche Papa dank seiner Bankierstätigkeit am Hofe August I., des sogenannten "Starken", in den Erbadelsstand versetzt wurde, benötigte er unbedingt Landbesitz, um sich als neureicher Titularadel am Mannheimer Hof Respekt zu verschaffen. Als Riaucour 1750 erst Minister und zwei Jahre später Geheimer Rat bei Carl Theodor wurde, hatte der Papa aus Sachsen ebenfalls schon seine Hand im Spiel gehabt.

Im Bauland und Odenwald wurde Riaucour endlich fündig. Er erwarb 1752 von den Berlichingern das Schloss und Dorf Kleineicholzheim. Elf Jahre später folgte der Rittersitz Sindolsheim und 1767 schließlich das bis dato reichsritterschaftliche Binau samt Schloss. Zwei Jahre zuvor hatte bereits der geschäftstüchtige Württemberger Hofkammerrat Nathaniel Seidel 92.000 Gulden für das Areal hingeblättert. Leider war er ohne Adelstitel und ließ auch noch große Waldungen roden. So konnte er sich nicht auf Dauer in Binau halten. Immerhin strich Seidel einen satten Gewinn ein: Er überließ dem Grafen von Riaucour das Schloss für 100.000 Gulden.

Der neue Besitzer verwandelte das Schloss mitsamt des Gartens in einen repräsentativen Sommersitz. Den ihm günstig gestimmten Kurfürsten konnte er in der Folge dreimal hier bewirten. Auf dem Programm standen neben einer "üppigen Mahlzeit" am Abend Saujagden und Theateraufführungen. Sogar Musiker der "Mannheimer Schule" konzertierten hier. Dass der Spitzname als "Schloss der 99 Fenster" auf einen Steuerspartrick zurückgehen könnte, darauf verweist Fabian Arnold beim Rundgang.

Ob es unter dem heutigen Schloss einen Vorgängerbau gab, könne man nur mit einer archäologischen Grabung herausfinden, merkt das Landesdenkmalamt in einer Objektbeschreibung an. Naheliegend wäre auch die Burg Dauchstein als Sitz älterer Ortsadliger. 1602 erscheint in Quellen zudem ein Binauer Edelmannshaus. Immerhin sind sich die Forscher heute einig darüber, dass der Architekt Johann Jakob Richter 1742/44 das neue Schloss für die Adelsheimer errichtete – als lang gestreckten, zweigeschossigen Putzbau mit Walmdach und Hochkeller.

"Für uns ist das räumliche Konzept ideal", kommen Fabian Arnold und Armin Mittner auf die Gegenwart zu sprechen. Denn das Schloss mit den Nebenräumen und dem ummauerten Innenhof ermögliche es den Bewohnern, sich frei zu bewegen. Die bauliche Situation wirke dabei überhaupt nicht bedrückend oder verschlossen. "Es ist ideal für Menschen mit einem Unterbringungsbeschluss oder mit Weglauftendenzen."

Bereits 1963 eröffnete hier die Dechow-Stiftung, die auch den Neckarelzer Tannenhof betrieb, ein klassisches Pflege- und Altersheim. Nach der Insolvenz wechselten Träger und Klientel. 70 Mitarbeiter betreuen heute 66 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Gekocht wird in der eigenen Schlossküche – mittlerweile eine Rarität. Bei der letzten Sanierung 1996 habe man wieder viel "Richtung Schlosscharakter" verändert, erklärt Fabian Arnold. So entfernte man die abgehängte Decken und kann nun wieder die alten Stuckdecken sehen. Auch wenn manche Ritterrüstung und plüschige Sitzgelegenheit dem Brandschutz geopfert wurde. Die hohe Eingangshalle mit ihren vier Säulen wirkt dennoch herrschaftlich.

Daran, dass in den 1960er-Jahren schon "viel Mooreiche" aus dem Schloss hinausgeschafft wurde und stattdessen ein Aufzug hineinkam, erinnert sich noch der einstige Bürgermeister Peter Keller. Er empfiehlt zudem die Ernst-Brauchs-Ortschronik aus dem Jahr 1969. Dort erfährt man auch von Freiherr Louis von Göler. Der Schwiegersohn des letzten Binauer Grafen ging als sangesfreudiger Baron in die Annalen ein. Er dirigierte nicht nur von 1877 bis 1891 den Binauer Gesangverein, sondern gründete auch den "Sängergau Neckartal".

Das neue Industriezeitalter nach Binau holen wollte ein späterer Schlossherr: der bürgerliche Mannheimer Chemiker Dr. Heinrich Propfe. Er war es auch, der an der Tür des "Theatrum Castelli Binausensis" einen Theaterzettel mit der Aufschrift "Die Räuber" entdeckte – gespielt von einer Mannheimer Truppe. Die Weltkriege und der Mangel an Arbeitskräften sorgten dafür, dass das "Binauer Schlossbräu" nur drei Jahre lang floss. Auch eine geplante Fahrradfabrik wurde nie hier eröffnet. Andere Produktionen musste man wieder bald einstellen.

Immerhin hatte der Hofrat schon daran gedacht, in Binau Wohnheime oder ein Sanatorium zu errichten. Errichtet hat Heinrich Propfe vor dem Schloss eine große Holzbrücke, auf der er abends gerne mit einem Krug Sauermilch gesessen haben soll. "Die Bewohner haben hier ihr Zuhause. Wir wollen die Intimsphäre wahren", erklärt Fabian Arnold beim Abschied, weshalb man sich nicht an Aktionen wie dem "Tag des offenen Denkmals" beteiligt. Immerhin sieht man die beiden barocken Gartenstatuen und den Teich auch über die Bruchsteinmauer hinweg. Darüber thront das Schloss der 99 Fenster majestätisch und behält noch manches Geheimnis für sich.