Im Binauer Rathaus muss jeder Cent zweimal umgedreht werden. Der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen und eine Nachzahlung an den Kommunalen Versorgungsverband reißen ein großes Loch in die Gemeindekasse. Foto: Nadine Slaby

Von Nadine Slaby

Binau. Gemeinsam mit den Gemeinderäten rang die Verwaltung in Binau in der jüngsten Gemeinderatssitzung um einen möglichst machbaren Haushalt. Einige geplante Projekte wie die Sanierung der Kernzeitbetreuungsräume in der Grundschule oder eine Klimaanlage im Serverraum habe man im vergangenen Jahr nicht umgesetzt, führte Hauptamtsleiter Bernd Schindler aus. Dies sei mit Blick auf die zu erwartenden Einnahmeverluste während der Coronapandemie geschehen. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2020 mit einem Minus von 220.000 Euro zeige, dass hier umsichtig gehandelt wurde.

Belastet wird der Haushalt vom Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. Hier fehlen rund 70.000 Euro. Zudem reißt eine Nachzahlung an den Kommunalen Versorgungsverband in Höhe vom 76.000 Euro, für die keine Rückstellungen getätigt wurden, ein gewaltiges Loch in den ohnehin schon schwachen Haushalt. Positiv sei jedoch, dass 2020 kein Kredit aufgenommen werden musste, so Schindler.

Nun steht der Haushalt 2021 an, in dem, zusätzlich zu den nicht angegangenen, neue Investitionen nötig werden. "Das ist der schwerste Haushalt, den ich in den drei Jahren gemacht habe", meinte der Hauptamtsleiter. Die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Anteile an der Einkommensteuer bilden mit rund 1,53 Mio. Euro einen Anteil von knapp 60 Prozent der gesamten Erträge. "Dies zeigt, wie deutlich die finanzschwache Gemeinde Binau am Tropf von Land und Bund hängt", erklärte Schindler.

Für das Haushaltsjahr 2021 muss die Gemeinde mit Mindereinnahmen in Höhe von 130.280 Euro rechnen. Gleichzeitig verringern sich die Ausgaben jedoch nur um rund 6072 Euro. Für den Haushalt 2021 bedeute das nach aktuellem Planungsstand, dass er mit einem Minus von 375.000 Euro abschließt. Somit stehen keine finanziellen Mittel für die geplanten Investitionen zur Verfügung.

Um die negativen Zahlen nicht noch zu vertiefen, riet der Hauptamtsleiter dazu, nur einzelne Projekte in den neuen Haushalt zu übernehmen.

Verwaltung und Gemeinderäte diskutierten sehr sachlich, wobei klar war, dass die kostenintensive Erschließung neuer Bauplätze nur über einen Kredit zu stemmen sein wird. Hier will die Verwaltung den Vorschlag prüfen, diese über eine Wohnungsbau-GmbH und damit außerhalb des Haushaltes zu finanzieren. Besonders, da beim Verkauf der Bauplätze die zur Erschließung notwendigen Mittel wieder eingenommen werden.

Unbedingt eingeplant werden muss allerdings die Beschaffung eines elektronischen Dokumentenmanagements für die Verwaltung, da es hierfür eine gesetzliche Vorgabe gibt. Auch die Digitalisierung der Schule stand außer Diskussion. Lediglich das Wie. Hier beruhigte Bürgermeister René Friedrich, dass man noch ganz am Anfang der Planungen stehe. Investieren will die Gemeinde auch in den Bauhof, da der vorhandene Traktor anfällig für Reparaturen ist. Dies sei aber eine Kann-Position, so Friedrich.

Ebenfalls berücksichtigt werden soll jedoch die Machbarkeitsstudie für den Kindergarten-Neubau sowie mögliche Varianten. Aus dem Vorjahr übernommen werden sollen die Klimaanlage im Serverraum (5000 Euro), die Sanierungsmaßnahmen in der Kernzeitbetreuung (30.000 Euro), die Einrichtung einer provisorischen Leittechnik bei der Wasserversorgung (30.000 Euro) sowie die Zahlung einer offenstehenden Rechnung der Firma Humburger aus den Jahren 2018/19 über 113.000 Euro.

Die beiden Fördermaßnahmen "Abriss Areal Großkopf und Baureifmachung" sowie "Erstellung von Parkplätzen" will die Gemeinde zurücknehmen, da das Areal momentan nicht gebraucht werde. Für dieses Grundstück will man zu einem späteren Zeitpunkt erneut Fördermittel beantragen.

Nach derzeitigem Stand muss die Gemeinde für die in diesem Jahr geplanten Investitionen einen Kredit in Höhe von 750.000 Euro aufnehmen, wobei die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1762 Euro (1264 Euro 2020, Durchschnitt im Landkreis 834 Euro 2019) ansteigen würde. In der kommenden Gemeinderatssitzung will Hauptamtsleiter Schindler dem Gremium das neue Zahlenwerk vorlegen.

Auch die Finanzplanung bis 2024 besprachen die Räte. Hier gilt es, die Kosten für die Kindergartensanierung, Wasserversorgung und die Kanalsanierung neben kleineren Posten wie Feuerwehr und Kinderspielplätze zu berücksichtigen.