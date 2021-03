Von Nadine Slaby

Binau. Der Binauer Kindergarten hatte ein Platzproblem. Vorerst Abhilfe schaffte im vergangenen Herbst ein Containerbau, der seither eine weitere Kindergartengruppe beherbergt. Diese Zwischenlösung war zunächst für die Dauer von zwei Jahren angedacht. In dieser Zeit wollten die Verwaltung sowie die Gemeinderäte darüber entscheiden, wie es mit dem bestehenden, sanierungsbedürftigen Kindergartengebäude weitergeht. Ein kompletter Neubau samt Erweiterung steht hier zur Diskussion.

Um die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen, wurde beim Mosbacher Architekturbüro Dorbath und Partner eine Machbarkeitsstudie für die Erweiterung des Kindergartens in Auftrag gegeben. Als Freifläche stehen die Grünfläche zwischen dem ehemaligen Spielplatz und dem bestehenden Gebäude sowie ein Teil des ehemaligen Spielplatzes zur Verfügung.

Untersucht wurden drei Varianten: Die erste sieht eine zentrale Raumorganisation in einem Gebäude vor, während Variante zwei eine dezentrale Raumorganisation in zwei koppelbaren Gebäuden zugrunde legt. Als dritte Möglichkeit kam die Idee auf, die Gruppen dezentral in zwei Containermodulen unterzubringen. Denn so kontrovers wie die als Übergang geplante Containerlösung anfangs diskutiert wurde, so zufrieden sind Verwaltung, Räte und Eltern inzwischen damit.

Die Studie zeigte nun, dass eben diese Containervariante mit rund 3.037.000 Euro am wirtschaftlichsten und auch am schnellsten (innerhalb von rund 21 Monaten) zu realisieren ist. "Die Kosten sind so hoch, weil der Neubau des bestehenden Kindergartens mit eingerechnet ist", erklärte Bürgermeister René Friedrich. Dieser Neubau ist mit Blick auf den nicht ausgeglichenen Haushalt der Gemeinde jedoch nur schwer zu stemmen.

"Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir eine Variante umsetzen, auch auf die Gefahr hin, dass wir die Räume später anderweitig nutzen, oder nicht", meinte Friedrich. Denn wie immer sind Aussagen über den benötigten Bedarf in den kommenden Jahren äußerst schwierig. Eine denkbare Möglichkeit bestünde auch darin, das bestehende Kindergartengebäude zu sanieren und mit einer dauerhaften Containerlösung flexibel auf den Platzbedarf zu reagieren.

"Wir sollten den Bestand erhalten, für die Zukunft richten und mit den Containern hin und her spielen, wie wir es mit den Kinderzahlen brauchen", meinte Gemeinderat Rainer Ludwig (UBW). Denn selbst wenn die Kinderzahlen wieder sinken, würde der Platzbedarf steigen. Dessen war sich Gemeinderat Knut Keuper (UBW) sicher. Gerade Kindergartenplätze für unter Dreijährige würden schließlich vermehrt gebraucht.

Bürgermeister Friedrich meinte mit Blick auf die Studie und die Diskussion im Rat: "Ich denke, die Richtung ist klar." Heißt, dass die Gemeinde den Plan weiterverfolgt, aus der Container-Interimslösung eine Dauerlösung zu machen. Ein kompletter Kindergartenneubau ist, auch mit Blick auf die angespannte Haushaltslage, erst mal vom Tisch.

Rechtlich sei dies jedoch "nicht so einfach", meinte Hauptamtsleiter Bernd Schindler. Denn die Container stehen auf dem Areal, das im Bebauungsplan als Spielplatz gilt. Sollen sie dauerhaft dort stehen, müsse eine Bebauungsplanänderung vorgenommen werden. Zu klären sei auch, ob die Gemeinde dann an anderer Stelle einen Spielplatz ausweisen muss, oder ob die verbleibenden beiden Spielplätze ausreichen. Diese nächsten Schritte will die Verwaltung nun angehen.