Von Peter Lahr

Billigheim. Auf reges Interesse stieß die öffentliche Sitzung des Billigheimer Gemeinderats am Montagabend in der Mehrzweckhalle Allfeld. Unter Einhaltung der Sicherheitsauflagen arbeiteten die Räte ein großes Pensum an Tagesordnungspunkten diszipliniert ab. Das Gremium folgte dabei in allen Punkten einstimmig der Beschlussvorlage. Der erste Dank von Bürgermeister Martin Diblik ging an Bürger, Gemeindemitarbeiter und Gemeinderäte, die alle tatkräftig mitgeholfen haben, "bis zum jetzigen Stand positiv durch die Corona-Situation zu kommen."

Das am ausführlichsten erörterte Thema des Abends bildete der Bebauungsplan "Reutäcker" in Waldmühlbach. "Wir stehen heute vor dem zweiten Beteiligungsschritt des Verfahrens", markierte Dipl.-Ing. Jürgen Glaser vom Mosbacher Ingenieurbüro IFK den aktuellen Stand. Die ersten Behördenanregungen seien bereits in den aktuellen Planungsentwurf eingearbeitet worden. Mit der einmonatigen Offenlegung der Unterlagen ab Mitte Juni im Rathaus beginne der nächste Schritt.

Die Zahl der Bauplätze habe man von den ursprünglich 31 um zwei weitere erhöhen können, erklärte der Experte. Denn das geplante Regenüberlaufbecken werde nicht wie vorher geplant in die Binsenklinge eingeleitet, sondern in die vorhandene Verdolung. Ein Lärmgutachten habe zudem ergeben, dass man weder von der nahen Kreisstraße noch vom Sportgelände größere Lärmemissionen zu erwarten habe. Flachdachbebauung sei bei den Neubauten ebenfalls möglich.

"Es gibt genug Ausweichmöglichkeiten", kommentierte Glaser den Bericht der Unteren Naturschutzbehörde. Weder für Vögel noch für Fledermäuse müssten im Gebiet selbst Maßnahmen wie Ersatzquartiere umgesetzt werden. Von der Gesamtfläche des Areals würden 70 Prozent bebaut, die restlichen 30 Prozent für Straßen und Grünflächen genutzt. "Wenn alles gut läuft", könne die Erschließung ab Oktober ausgeschrieben und ab Dezember realisiert werden.

Bis zum Jahresende soll auch die Genehmigungsplanung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Billigheim abgeschlossen sein. Mit den Planungen des 4,3 Millionen-Euro-Projekts beauftragte man nach der europaweiten Ausschreibung durch das Nürnberger Büro Pfaller die Ingenieure des Ahrensberger Planungsbüros "kplan Projektentwicklung". Deren Gesamthonorar beläuft sich auf gut 322.000 Euro. Die Planungen soll eine ins Leben gerufene Arbeitsgruppe beratend begleiten. Zu ihr gehören Gemeinderäten sowie Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr.

"Die Gemeinde bleibt vollständiger Eigentümer", erläuterte der Bürgermeister die Gründung des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Durch die EDV-Umstellung entstünden der Gemeinde Kosten von 10.000 Euro.

Als "Planungshorizont für die nächsten 20 Jahre" wollte die CDU-Fraktion ihren nun beschlossenen Antrag zur Weiterführung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Schefflenztal verstanden wissen. Dabei solle es darum gehen, wo man neue Bauflächen für Wohnen und Gewerbe generieren könnte.

Entsprechend der Vereinsförderrichtlinien erhält der Männergesangverein Allfeld einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 284,70 Euro. Das entspricht 15 Prozent des Kaufpreises für ein neues Klavier (Gesamtpreis: 1898 Euro). Für Verwaltung, Bauhof, Schulen und Feuerwehr konnte der Rat Geld- und Sachspenden von insgesamt 1900 Euro annehmen.

Jeweils der wirtschaftlichste Anbieter erhielt den Zuschlag beim Kindergartenneubau in Billigheim. Gleich vier Gewerke konnte der Gemeinderat beschließen, nämlich die Stahlbauarbeiten (Firma BG Industrieservice, Sinsheim, Auftragssumme: 52.644 Euro), die Blechnerarbeiten (Firma Johmann, Mosbach, 17.060 Euro), die Bodenbelagsarbeiten (Firma Fürst, Mosbach, 38.807 Euro) sowie das Wärmedämmverbundsystem aus Steinwolle (Firma Kohlhammer, Möckmühl, 110.448 Euro).

Die für den 2. April vorgesehene öffentliche Begehung anlässlich des zehnten Jahrestags der Forsteinrichtungserneuerung soll nachgeholt werden, erklärte Bürgermeister Diblik abschließend.