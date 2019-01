An prominenter Stelle in der Ortsmitte von Billigheim wurde am Samstag das "Waffelfabrikle" offiziell eröffnet. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Billigheim. Am Vorabend haben sie noch nicht daran geglaubt, am nächsten Tag ihr "Waffelfabrikle" zu eröffnen. Aber: Am Samstag begrüßten Harald und Inge Rehmann zahlreiche Gäste in dem lange leer stehenden einstigen "Tintenklecks" in der Ortsmitte von Billigheim.

Im April 2017, in der ersten Dienstwoche von Bürgermeister Martin Diblik, habe man diesem die Idee einer Manufaktur für hausgemachte Waffeln und Eis vorgestellt, und das Fachwerkhaus seitdem umgebaut. Mehr als 500.000 Euro wurden dafür investiert. "Wir haben es geschafft, heute hier zu stehen, und ich denke, wir werden Leben nach Billigheim bringen", sagte Rehmann zur Eröffnung.

Landrat Dr. Achim Brötel wollte sich den Termin gleich aus zwei Gründen nicht entgehen lassen: Zum Einen aus kulinarischen Gründen, zum Anderen, weil das Projekt in Billigheim eine Leader-Förderung in Höhe von mehr als 180.000 Euro erhalten hat. "Die Förderung aus den Mitteln der Leader-Region Neckartal-Odenwald aktiv war sicher mehr als nur eine willkommene Starthilfe, zeigt aber umgekehrt eben auch geradezu beispielhaft, was man mit einer sinnvollen Regionalentwicklung tatsächlich bewirken und nicht zuletzt auch bewegen kann", meinte Achim Brötel.

Auch für Billigheims Bürgermeister Martin Diblik war es ein "Tag der Freude". Das Waffelfabrikle sei eine tolle Belebung für den Ortskern. Sieglinde Pfahl, Vorsitzende des Vereins Leader Neckartal-Odenwald aktiv, kam extra aus Heiligkreuzsteinach "weil ich es kaum erwarten konnte, Ihnen zu dem zu gratulieren, was Sie hier geschaffen haben", sagte Pfahl in Richtung Familie Rehmann. "Sie haben aus einem Leerstand eine attraktive Zone gemacht, und zwar eine, die man gerne besuchen will", sagte Pfahl. Ihr Grußwort nutzte sie auch, um Werbung für Leader zu machen. "Wir freuen uns über Projektträger, die etwas bewegen wollen. Leader will Attraktivität schaffen - auch und gerade auf dem Land", so Pfahl.

Dr. Andreas Hildenbrand, Kommissarischer Standortleiter der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mosbach, wollte die Festgäste zum Abschluss nicht mit noch einem Grußwort vom Waffelgenuss abhalten und versüßte die Wartezeit mit einem eigens gedichteten "Waffelwort". "Das Fabrikle ist nun so weit", schloss er - und machte damit den Weg für die Waffeleisen frei.

Info: www.leader-neckartal-odenwald.de, www.waffelfabrikle.de