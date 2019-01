Zwei Wochen lang wurde in den Briefkasten eines RNZ-Lesers aus Sulzbach keine Post eingeworfen und das in Weihnachtszeit bzw. zum Jahresende. Das kam ihm seltsam vor. Post-Pressesprecher Hugo Gimber dagegen beteuert, dass jeden Werktag in der Gemeinde BilligheimPost ausgeliefert worden sei. Foto: Noemi Girgla

Von Dominik Rechner

Billigheim. Keine Post und das zur Weihnachtszeit bzw. zum Jahresende, in der erfahrungsgemäß eigentlich eine größere Menge - insbesondere von Weihnachtsgrüßen, Zeitschriften und Rechnungen (die Päckchen und Pakete noch außen vorgelassen) - anfällt? Das kam einem RNZ-Leser aus der Gemeinde Billigheim seltsam vor. Sein Briefkasten blieb sogar noch länger - vom 21. Dezember 2018 bis einschließlich 4. Januar - leer, wie er in einem Schreiben an die RNZ-Lokalredaktion mitteilte.

Nach einem Gespräch mit einem Nachbarn, dem es ähnlich erging, rief er bei der Hotline der Deutschen Post AG an. Nachdem er sein Anliegen vorgebracht und gefragt hatte, ob denn die Zustellung von Briefen und Päckchen in der Gemeinde Billigheim eingestellt worden sei, kam irgendwann im Telefonat die Frage: "Erwarten Sie denn Post?" auf, so der Leser. Das machte ihn für einen kurzen Moment sprachlos. Er habe nicht gewusst, dass er zu erwartende Post vorher anmelden müsse.

Gegen Ende des Gesprächs habe er den Tipp bekommen, seine Beschwerde schriftlich an die Postzentrale nach Bonn zu senden, oder eine Mail zu schreiben. Er habe jedoch keine Antwort auf die Mail bekommen. "Dieses Verhalten der Deutschen Post ist mehr als grenzwertig", findet der Leser, der fragt: "Haben wir denn auf dem Land nicht das gleiche Recht auf zufriedenstellenden Service, wie anderswo?"

Erst am Nachmittag des 5. Januar habe er dann doch Post erhalten. "Gefühlt 2,5 Kilogramm." Zeitschriften, Kataloge und Rechnungen (mit Poststempel vom 28.12.2018) und Weihnachtspost seien dabei gewesen.

Doch das war nicht das erste Mal, dass es zu ärgerlichen Situationen für unseren Leser mit der Post kam. Bereits in den vergangenen Jahren habe es Mängel in der Postzustellung gegeben. Und er fühlt sich damit nicht alleine in der Gemeinde. Das betrifft etwa Pakete, die als zugestellt deklariert wurden (laut Sendungsverfolgung), er jedoch nicht erhalten habe. Der Zusteller habe Feierabend gehabt und 20 Meter vor dem Haus umgedreht. Eine Bestätigung sei durch eine Mitarbeiterin der Deutschen Post erfolgt. Auch sei es schon vorgekommen, dass seine Post und die der Nachbarn auf der untersten Stufe der Treppenanlage zu den Häusern durch Zufall gefunden worden sei. Dazu kämen immer mal wieder Zeiten, in denen keine Post über einen längeren Zeitraum ausgeliefert werde. Und immer mal sei er damit beschäftigt, die in seinem Briefkasten gefundene Post der Nachbarn an die richtigen Empfänger zu verteilen.

Da der RNZ-Leser mit seinen Anliegen bei der Deutschen Post nicht weiterkam, wandte er sich an die RNZ. Wir fragten daraufhin bei Post-Pressesprecher Hugo Gimber nach.

"In den Zustellbezirken in dem Billigheimer Ortsteil waren in den letzten drei Wochen an allen Tagen sehr zuverlässige Zustellkräfte eingesetzt, und es wurden auch bis auf wenige Ausnahmen an allen Tagen alle zur Zustellung vorliegenden Sendungen ausgeliefert", erklärt Gimber. Im gesamten Zeitraum mussten die Mitarbeiter laut dem Post-Pressesprecher nur an drei Tagen (die RNZ vermutet vor Weihnachten) wegen extrem hoher Sendungsmengen die Zustellung abbrechen, weil sie sonst die täglich gesetzlich zulässige Höchstarbeitszeit überschritten hätten. "Die dadurch entstandenen Rückstände konnten an den darauf folgenden Tagen restlos ausgeliefert werden", so Gimber. Werde eine Zustell-Tour abgebrochen, so seien die Kollegen angehalten, am nächsten Tag dort mit der Zustellung anzufangen, wo sie sie am Vortag abgebrochen haben. So werde ausgeschlossen, dass Kunden an mehreren aufeinander folgenden Tagen keine Post bekommen.

Wegen der Feiertage sei die Zustellung in den vergangenen drei Wochen unregelmäßiger als sonst erfolgt. Das Sendungsaufkommen an den Tagen nach den Feiertagen sei sehr gering gewesen, und weil am 27. Dezember und am 2. Januar auch keine Infopost (mittlerweile: Dialogpost) zugestellt worden sei, seien an diesen Tagen Zustellbezirke zusammengelegt worden, so dass man weitaus weniger Zustellkräfte habe einsetzen müssen als sonst.

Die Sendungsmengen in der Zustellung seien erst wieder am zweiten Werktag nach den Feiertagen langsam angestiegen, "also am 28. Dezember bzw. am 3. Januar", so Gimber. Da zwischen den Feiertagen nur wenige Firmen und Behörden arbeiteten, sei es nicht verwunderlich, dass für viele Haushalte in dieser Zeit nur Tageszeitungen und Pakete zur Zustellung vorlagen. "Und es gab auch Straßen, für die an einzelnen Tagen überhaupt keine Sendungen zur Zustellung vorlagen."

Gimber erklärte außerdem zu den Aussagen des Lesers, dass er sich nur zu konkreten Sachverhalten konkret äußern könne (so auch zu dem Brief mit Stempel vom 28.12.2018). Das werde er dann auch gerne tun. "Um eine Aussage machen zu können, sollte ich zumindest wissen, wann, wo was passiert ist". Zu den von unserem Leser angesprochenen Paketen könne er z.B. nur etwas sagen, wenn er den jeweiligen Identcode habe. Der Post-Pressesprecher betonte zudem, dass in der Gemeinde Billigheim an jedem Werktag Post ausgeliefert worden sei und auch weiterhin ausgeliefert werde.