Von Peter Lahr

Billigheim. Die Zeit von Oktober bis Februar gilt in der nicht immer poetischen Beamtensprache als "vegetationslos". Weshalb im Winter auch mannigfaltige "Pflegemaßnahmen" entlang von Straßen und Gewässern anstehen. Wichtigstes Ziel sei dabei die Verkehrssicherheit, wie Peter Bussemer, Naturschutzfachkraft am Landratsamt Mosbach, auf Nachfrage der RNZ erklärt.

Dass sogenannte "Baumfällaktionen" zu Kontroversen führen können, erlebte man jüngst in Billigheim. An mehreren Stellen entlang der Schefflenz fielen zahlreiche Bäume den Motorsägen zum Opfer. Besonders massiv waren die Eingriffe in der Ortsmitte von Billigheim und am Ortsrand von Allfeld. In der Billigheimer Gemeinderatssitzung Ende Januar nutzte deshalb Alexander Junghans die Gelegenheit des ersten Programmpunkts. Unter der Rubrik "Fragen der Bürger" erinnerte er an die ökologische Funktion von Gewässerrandstreifen und verwies auf die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die ausdrücklich ein "Verschlechterungs-Verbot" beinhalte.

Erste Irritationen sind mittlerweile einem fruchtbaren Dialog gewichen. So trafen sich in Allfeld bereits zwei Mal Behördenvertreter, Bauhofmitarbeiter, amtliche Naturschützer, der Biberbeauftragte und Vertreter des Naturschutzbundes (Nabu) vor Ort und konnten artenschutzrechtliche Begleitmaßnahmen für den geplanten Neubau der Brücke bei der Kläranlage erarbeiten. Umstritten bleibt derweil die Maßnahme unweit der Billigheimer Brücke. "Kahlschlag" oder "endlich Ordnung"?

Mit diesen weit auseinander gehenden Bürger-Reaktionen umschreibt Bürgermeister Martin Diblik den dortigen Zielkonflikt. Der "Wald" im Bachbett hätte bereits seit Jahren "durchgepflegt" werden müssen. Aber nun erst habe die Trockenheit die Maßnahme möglich gemacht. "Über die Notwendigkeit besteht kein Dissens", betont der Schultes. Es gehe hierbei auch um Hochwasserschutz und das Gewähren des Wasserdurchlaufs.

"Ich habe von den Fällungen in Allfeld und Billigheim nichts gewusst", unterstreicht dagegen Joachim Bernhardt, Biberbeauftragter des Landkreises. Er sei - vor den jetzigen Treffen - das letzte Mal vor einem Jahr im Rahmen der Gewässerschau vor Ort gewesen.

Ganz im Zeichen des Bibers standen die Treffen in Allfeld. Dort konnten die Experten belegen, dass nicht der Nager, sondern schlicht das Hochwasser einen Damm an der Kläranlage in Mitleidenschaft gezogen habe. Das Verschwinden einer Biber-Futterinsel sei nicht auf menschliche Eingriffe zurückzuführen, sondern ebenfalls eine Folge von Hochwasser.

Artenschutzrechtliche Begleitmaßnahmen konnten im Bereich der alten Brücke konkretisiert werden. So will man beim Ersatz-Neubau für den beschädigten Übergang eine Brutkiste für Wasseramseln installieren. Zudem soll ein Winteransitz für den Eisvogel entstehen, sowie eine entsprechende Vertiefung im Bachbett, um Jagderfolge zu ermöglichen.

Wenn einzelne Bäume herausgenommen würden, sei das für den Biber kein Problem, erläutert Joachim Bernhardt. Aber wenn überall "tabula rasa" gemacht werde, ziehe auch der Biber weiter. Allerdings könne er vor Ort nur beratend wirken: "Ich bin keine Behörde", gibt er zu bedenken. Und er weiß aus seiner Erfahrung: "Beim Biber scheiden sich die Geister."

"Die Entfernung von Gehölzen heißt nicht, dass der Wurzelstock entfernt wird", gibt Peter Bussemer grundsätzlich zu bedenken. Die Bäume würden ja wieder austreiben. Er wisse zwar nicht, wie weitgehend die Maßnahme in Billigheim ausgefallen sei, aber generell wüssten die Gemeinden, was zu tun sei. Weil Artenschutz wichtig sei, müsse etwa vor jeder Maßnahme eine Sichtkontrolle stehen, um erhaltenswerte Nester und Baumhöhlen zu erkennen.