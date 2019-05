Billigheim-Allfeld. (schatt/pol/rl) Bei Bauarbeiten im Bereich der Kläranlage Billigheim zwischen Allfeld und Neuendau kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall. Ein 50-Tonnen-Bagger war beim Eintreiben von Spundwänden kurz vor 12 Uhr zu nah an das Bachbett gefahren. Hier gab der Boden nach, sodass das Fahrzeug umgekippte und in die Schefflenz stürzte. Der Fahrer soll sich laut Polizei rechtzeitig mit einem Sprung aus dem Gefährt in Sicherheit gebracht haben und blieb unverletzt.

Danach liefen rund 100 Liter Diesel aus dem beschädigten Baggertank in die Schefflenz. Ein Teil davon floss offenbar recht schnell weg, den Rest konnte die alarmierte Feuerwehr mittels Ölsperren aufhalten und aus dem Wasser entfernen. Auch Gewässerschutz-Spezialisten sind vor Ort.

Die Bergung wird wohl mindestens den ganzen Dienstag dauern. Die Bergung des tonnenschweren Baggers dürfte "eine Herausforderung" werden, so die Polizei weiter.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version stand irrtümlich Schefflenz anstatt Billigheim-Allfeld.