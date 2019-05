Normalerweise beißt sich der Bienennachwuchs in den Waben durch die Wachsdeckel. Bleiben diese geschlossen, kann die Faulbrut der Grund sein. Symbolfoto: picture alliance / dpa

Mosbach. (rnz/lra) Jetzt ist die traurige Nachricht auch amtlich: In Mosbach und Sattelbach wurde Mitte Mai die sogenannte "Amerikanische Faulbrut" - eine anzeigepflichtige Bienenseuche - festgestellt. Dies teilte am Mittwochnachmittag Jan Egenberger, Pressereferent des Landratsamts, mit: "Der zuständige Fachdienst Veterinärwesen des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis hat bereits alle notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet." Eine Gefahr für den Menschen bestehe durch den Ausbruch der Insektenkrankheit nicht, so Egenberger weiter.

Erreger der Bienenseuche sei das Bakterium Paenibacillus larvae, das ausschließlich für die Bienenbrut infektiös ist. Auf Menschen und andere Lebewesen kann der Erreger der Pressemitteilung zufolge nicht übertragen werden. Daher gehe auch vom Verzehr von Honig keinerlei Gefahr aus, "er darf bedenkenlos verzehrt und von den Imkern weiterhin vermarktet werden", führt Jan Egenberger aus. Das Bakterium könne jedoch schwere Schäden an Bienenvölkern verursachen und sei leicht auf andere Völker übertragbar.

Um die Ausbreitung der Bienenseuche einzudämmen, wurden nun zwei Sperrbezirke von cirka einem Kilometer Radius um den jeweiligen Ausbruchsherd angeordnet. Alle Bienenvölker in diesen Sperrbezirken werden derzeit durch die Amtstierärzte beziehungsweise die Bienensachverständige des Veterinäramtes auf Anzeichen der Tierseuche überprüft. Sofern noch nicht geschehen, haben alle Imker, die Bienen in den Sperrbezirken halten, sich beim Veterinäramt oder den Bienensachverständigen zu melden. Bienen dürfen nicht aus den Restriktionszonen heraus oder in diese hinein verbracht, vorhandene Bienenstände auch nicht entfernt werden.

Betroffene Völker müssen "saniert", die Bienenstände desinfiziert beziehungsweise verbrannt werden. Ein Sperrbezirk darf laut Landratsamt erst wieder aufgehoben werden, wenn alle Bienenstände in Laboruntersuchungen erregerfrei sind. Eine Karte mit den Sperrbezirksgrenzen ist auf der Homepage des Landkreises einsehbar.

Zum Hintergrund: Die Amerikanische Faulbrut wird wegen der Bedeutung der Bienen als landwirtschaftliches Nutztier staatlich bekämpft. Das Bakterium kann in einer Dauerform, der sogenannten Spore, verbreitet werden. Diese Sporen werden von Bienenlarven mit dem Futter aufgenommen, keimen dort zur aktiven Form aus und vermehren sich. Die Larven sterben an der Infektion und führen zum typischen Krankheitsbild, eine bräunliche, fadenziehende Masse im Inneren der Brutzellen.

Beim Entfernen der abgestorbenen und stark sporenbelasteten Larven verschmutzen sich die Ammenbienen mit dem Erreger. Im Gegensatz zur Bienenbrut können erwachsene Bienen nicht an der Faulbrut erkranken, verbreiten aber die Sporen oder reichen sie über das Futter an die Bienenbrut (über räubernde Bienen auch in anderen Völkern) weiter.

Eine besondere Gefahr der Verbreitung besteht, wenn Bienenstände umgestellt und Völker verkauft werden. Imker haben daher ihre Bienen vor der Verbringung in andere Landkreise grundsätzlich von den Bienensachverständigen untersuchen zu lassen und sich über bestehende Sperrbezirke am Aufstellungsort zu informieren. Beim Auffinden klinischer Symptome haben sie diese unverzüglich an das zuständige Veterinäramt zu melden.

"Leider müssen wir bei den aktuellen Ausbrüchen davon ausgehen, dass die Faulbrut durch den Verkauf von infizierten Bienenvölkern weiterverbreitet worden ist", erklärt Dr. Ulrich Bennemann, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen. "Imker können nicht vorsichtig genug sein, wenn sie Völker abgeben oder übernehmen. Nicht immer sind Symptome an den Brutwaben deutlich erkennbar. Bienensachverständige haben die Möglichkeit, in Zweifelsfällen auch Proben im Labor untersuchen zu lassen. Sie beraten darüber hinaus zu vorbeugenden Maßnahmen."

Ein Verzeichnis der ehrenamtlich als Bienensachverständige für das Landratsamt bestellten Imker ist ebenfalls auf der Homepage des NOK (Suchwort: Bienensachverständige) zu finden.