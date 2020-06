Von Alexander Rechner

Mosbach.Udo Holder sitzt gedankenversunken an seinem Computer. Auf dem Bildschirm blinken die neusten Agrarpreise auf. Der auf dem Bergfeld lebende Landwirt züchtet Schweine und muss sich auf dem Laufenden halten. Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Hatte man früher meist einen Mann mit Mistgabel im Sinn, so ist der Schweinezüchter heute ein Unternehmer mit Laptop und Smartphone. Neben der Arbeit mit den Schweinen und Pflanzen hat der Umgang mit moderner Technik an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig nehmen die Herausforderungen zu: Sein Traumberuf ist nicht rosarot. Auch sein Nachbar Mathias Völlmer, ebenfalls Landwirt, kann ein Lied singen von den Herausforderungen. Er hält rund 380 Mastbullen (inklusive Kälber) und hat gegen einen Preisverfall zu kämpfen. "Der Preis für Bullen hat eine Talfahrt hingelegt", verdeutlicht Völlmer.

Udo Holder treibt eine Schweineschar in einen anderen Stall. Fotos: Alexander Rechner

Bereits in den frühen Morgenstunden haben die beiden ihre Tiere versorgt. Schließlich wollen die Schweine und die Bullen ihr Frühstück haben. Und dies sieben Tage in der Woche. Völlmer und Holder sind Landwirte aus Leidenschaft. Trotz aller Anstrengungen, die mit diesem Beruf verbunden sind, strahlen ihre Augen, wenn sie über ihre Tätigkeit sprechen. Jedoch können sie ihre Augen nicht davor verschließen, dass es einen Preiseinbruch gab. "Schon im vergangenen Jahr befanden sich die Preise im Keller. Dann kam die Coronakrise, die uns kräftig gebeutelt hat", erläutert Mathias Völlmer. Viele Bauern hätten Einbußen verzeichnen müssen.

Rund 380 Mastbullen stehen in seinen Ställen auf dem Bergfeld. Im Alter von acht bis zehn Wochen kauft er die Fleckvieh-Rinder auf Märkten. Dann werden die Tiere rund 500 Tage in den Ställen Völlmers gehalten. Verkauft werden sie vorrangig an den Großhandel. "Hinzu kommt, dass die Kälber sage und schreibe um rund 40 Prozent teurer geworden sind", erklärt Mathias Völlmer zu den Kostensteigerungen. In den vergangenen acht Wochen habe er keine Kälber erworben. Denn er setzt auf den Faktor "Zeit" und hofft auf eine bessere Ausgangslage in der Zukunft.

Die hohen Kosten rauben den Landwirten zunehmend die Luft zum Atmen. Sollte sich dies in Zukunft so fortsetzen, würden weitere Kollegen das Handtuch werfen. "Das Hofsterben wird weitergehen", prognostiziert Völlmer. Entmutigen lässt er sich davon aber nicht. Zumal sich die Preise inzwischen wieder ein wenig erholt hätten.

Mathias Völlmer ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Sein Beruf ist für ihn Berufung. "Mein Opa war schon Landwirt auf dem Bergfeld, da lag es nahe, dass ich den Familienbetrieb übernehme." Auch wenn es kein gewöhnlicher Arbeitsalltag ist. Denn er kann nicht einfach um 16 Uhr seinen Stall abschließen.

Fotos: Alexander Rechner

Auch sein Kollege Udo Holder muss täglich zu seinen rund 2200 Schweinen – von morgens 7 Uhr bis abends gegen 19 Uhr, das ist der Alltag des Landwirts. Udo Holder bewirtschaftet den Hof zusammen mit seiner Familie und einem festen Mitarbeiter. Alleine wäre die Arbeit nicht zu schaffen. Von seinen Schweinen sind längst nicht alle für den Verkauf bestimmt, alleine 170 Muttersauen leben auf dem Hof im Bergfeld. Die Schweine verbringen als Nutztiere rund sieben Monate auf dem Hof, bevor sie mit rund 120 Kilogramm zum Schlachter kommen. Ein Teil der ausgewachsenen Tiere wird direkt an Metzger vor Ort verkauft, ein weiterer Teil geht an Schlachtereien.

"Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck." Dieser berühmte Refrain aus der Operette "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauss drückt die Fröhlichkeit aus, die auch Udo Holder trotz allem verspürt. "In der Coronakrise haben wir gespürt, dass die Nachfrage eingebrochen ist und die Preise gesunken sind", verdeutlicht er. Die Schließungen der Restaurants merkte er auch. Trotz aller Widrigkeiten will der Vater dreier Kinder nicht klagen. Denn er weiß, dass es viele seiner Kollegen momentan schwer haben, ein Auskommen für ihre Familien zu erwirtschaften.

Die Landwirte in der Region hängen indes längst vom Weltmarkt ab. "Wenn China weniger Fleisch aus Europa importiert, zeigt sich das an den Preisen", erklärt Holder den globalen Zusammenhang. Unmittelbar spüren dies dann auch die beiden Landwirte in Mosbach. "So nah kann China auf einmal sein", schmunzelt er beim Studieren der Zahlen.