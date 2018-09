Aglasterhausen. Im Bereich Turnhallenweg / Uhlandstraße in Aglasterhausen sind weitere umfassende Tiefbauarbeiten im Gange, die von der Firma Meny Bau aus Mosbach in verschiedenen Bauabschnitten ausgeführt werden. Mit dem ersten Bauabschnitt im Turnhallenweg wurde bereits begonnen.

Der zweite Bauabschnitt betrifft die Querung der Mosbacher Straße, der dritte Bauabschnitt die Uhlandstraße ab Mosbacher Straße bis Goethestraße und der vierte Bauabschnitt die Uhlandstraße ab Goethestraße bis zur Lessingstraße. Die voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Herbst 2019.

Anfang der Woche haben die Tiefbauarbeiten im Bereich der Mosbacher Straße und der Uhlandstraße begonnen. Hierfür ist der Kreuzungsbereich der Mosbacher Straße (Uhlandstraße / Turnhallenweg) für etwa vier Wochen voll gesperrt. Die Uhlandstraße ist während der gesamten Baumaßnahme voll gesperrt - die Umleitung erfolgt über den Adlerweg beziehungsweise die Kleiststraße.

Während der Sperrung des Kreuzungsbereiches Mosbacher Straße erfolgt die Zufahrt in die Ortsmitte über die Bundesstraße B292 und die Helmstadter Straße. Umleitungen sind ausgeschildert.

In der Zeit der Vollsperrung kann die Bushaltestelle "Sparkasse" in der Mosbacher Straße nicht bedient werden. Die Haltestelle "Helmstadter Straße" wird nur von der Linie 822 nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle für die Linie 822 wird in der Bahnhofstraße, vor dem Rathaus, eingerichtet.

Die Haltestelle in der Mosbacher Straße im Bereich der Senterra Residenz "Heliane" wird wie gewohnt von den Bussen angefahren. An den betroffenen Haltestellen finden sich Aushänge.