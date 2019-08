Gähnende Leere herrschte am Mittwoch am Bahnhof Mosbach: Grund war eine Sperrung war eine unfallbedingte Unterbrechung der Stadtbahn-Verbindung nach einem Unfall am Bahnhof Bad Friedrichshall. Foto: schat

Bad Friedrichshall/Mosbach. (schat/RNZ) Ein Stadtbahn-Unfall Dienstagnacht sorgte bis zum heutigen Mittwochnachmittag dafür, dass auf der Strecke zwischen Bad Friedrichshall und Mosbach keine Züge mehr fuhren. Erst gegen 15 Uhr fuhren die Bahnen wieder.

Der Unfall ereignete sich in Bad Friedrichshall, die Auswirkungen waren aber noch in Mosbach zu spüren. "Zu einem Bahnbetriebsunfall ist es am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr am Hauptbahnhof in Bad Friedrichshall gekommen", ließ die Bundespolizei Heilbronn am Mittwochmorgen per Pressemitteilung wissen. Nach deren Erkenntnissen war am späten Dienstagabend eine AVG-Stadtbahn der Linie S41, in Richtung Mosbach unterwegs, im Bahnhof Bad Friedrichshall beim Überfahren einer Weiche aus den Gleisen geraten.

Zwei Achsen des ersten Wagens seien dabei aus dem Schienenstrang gesprungen, so die Bundespolizei: "Aufgrund der eingeleiteten Schnellbremsung des Lokführers stürzte ein Reisender innerhalb des Zuges und zog sich dabei leichte Verletzungen am Kopf zu", heißt es weiter. Der verletzte Fahrgast sei im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen 15 Fahrgäste blieben unverletzt und konnten "nach erfolgter Evakuierung" (Bundespolizei) ihren Reiseweg mit nachfolgenden Zügen fortsetzen.

Zur Höhe des Sachschadens könne man noch keine konkreten Angaben machen, erklärte ein Bundespolizei-Sprecher am Mittwochmittag auf RNZ-Nachfrage. Was genau zum Entgleisen des Zuges geführt hat, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. "Das sind umfangreiche Untersuchungen, das kann ein bisschen dauern", so der Sprecher weiter.

Derweil war man am Mittwochmittag noch mit der Bergung der verunglückten Stadtbahn beschäftigt, ein Schwerlastkran war dafür angefordert worden. Dafür musste das betroffene Bahngleis gesperrt werden, was wiederum zum Erliegen des Bahnverkehrs auf dem Abschnitt Bad Friedrichshall-Kochendorf bis Mosbach führte. Ersatzweise wurde ein Busverkehr von Bad Friedrichshall Hauptbahnhof bis Mosbach Bahnhof eingerichtet, wie Michael Krauth vom Linienbetreibers AVG gegenüber der RNZ erklärte. Am Bahnhof in Mosbach kam diese Information allerdings bis Mittwochmittag nicht an: Auf den Infotafeln vor Ort fand sich kein Hinweis auf Ausfälle oder Ersatzverkehr, auch entsprechende Durchsagen gab es nicht.

Laut Auskunft der Betreibergesellschaft AVG fahren die Stadtbahnen seit kurz vor 15 Uhr wieder auf dem zuvor gesperrten Abschnitt zwischen Bad Friedrichshall und Mosbach.

Update: Mittwoch, 7. August 2019, 16.10 Uhr