Obrigheim/Aglasterhausen. (schat) Bei einem schweren Unfall, am Montagmittag gegen 13.40 Uhr auf der Bundesstraße B292 zwischen Obrigheim und Aglasterhausen wurde eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt.

Die Frau war mit ihren 6 und 10 Jahre alten Kindern in einem VW Golf Variant von Aglasterhausen in Richtung Obrigheim unterwegs. An der Einmündung der Straße nach Asbach bog ein aus der Gegenrichtung kommender Lastwagen nach links in die Einmündung und übersah dabei offenbar den Golf.

Bei dem Zusammenstoß wurde das VW-Heck nach rechts gedreht und schleuderte gegen einen anderen Lastwagen, der im Einmündungsbereich stand. Beim Zusammenstoß wurde die Frau im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die 32-Jährige kam nach der Erstversorgung am Unfallort per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Die beiden Kinder sowie der 54-jährige Lastwagen-Fahrer wurden nur leicht verletzt. Alle drei kam mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus. Es entstanden mehrere zehntausend Euro Sachschaden.

Die Unfallaufnahme soll bis 17.15 Uhr dauern. Dabei kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Einmündung nach Asbach ist gesperrt.

Update: 17 Uhr