Manch Autofahrer erkennt erst an der Straßensperre, dass es am Ortsausgang von Mosbach auf der B 27 nicht Richtung Elztal weiter geht. Ab Dienstagabend ist die Durchfahrt aber wieder möglich. Foto: Schattauer

Mosbach/Elztal. (schat) Der Weg wird wieder frei, wenn auch nur vorübergehend: "Die Fahrbahndecken-Erneuerungen der B 27 im Bereich zwischen Johannes-Diakonie und der Abzweigung der L 525 Richtung Lohrbach/Sattelbach sind fertiggestellt", teilt die Stadtverwaltung Mosbach mit und fährt fort: "Voraussichtlich am Dienstagabend wird die halbseitige Sperrung aufgehoben und die Straße wieder in gesamter Breite für den Verkehr freigegeben."

In der vergangenen Woche waren in der Ortsdurchfahrt Neckarburken die Arbeiten an der Wasserleitung und an Kanälen aufgrund der einsetzenden kalten Witterung unterbrochen worden, so dass hier bereits die halbseitige Sperrung aufgehoben werden konnte. "Somit können Verkehrsteilnehmer ab Dienstagabend auf der B27 zwischen Mosbach und Buchen wieder ohne Störung fahren", lässt man seitens der Stadt wissen - der gemeine Pendler wird es mit Erleichterung vernehmen.

Fertig ist man mit der Maßnahme aber damit natürlich noch nicht: Ab Mitte März 2019 sollen die Arbeiten an der Wasserleitung und den Kanälen in der Ortsdurchfahrt Neckarburken abgeschlossen und ein neuer, vollständiger Fahrbahnaufbau hergestellt werden. Dafür müsse die B27 in der Ortsdurchfahrt Neckarburken und bis zur Einmündung der L525 dann nochmals gesperrt werden. In diesem Fall dann komplett (also in beide Richtungen) und für voraussichtlich sieben Wochen. Die Einmündung an der Eselsbrücke bleibt in dieser Zeit befahrbar, der Verkehr in/aus Richtung Lohrbach/Sattelbach/Fahrenbach kann rollen.