Reger "Durchgangsverkehr" herrscht in der Brunnengasse in Neckarburken aufgrund der B 27-Baustelle. Foto: Nadine Slaby

Neckarburken. (nak) Neckarburken, Brunnengasse: Ein Auto reiht sich an das nächste. Es ist Hauptverkehrszeit. Mosbacher, Heilbronner, Heidelberger aber auch Frankfurter und Münchner Nummernschilder sind zu sehen. Dabei müsste es derzeit in Neckarburken äußerst ruhig sein, ist die Bundesstraße 27 seit dem 1. April doch voll gesperrt und wird es - dank weiterer Maßnahmen an den Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt - auch noch ein wenig länger als geplant bleiben (wir berichteten).

Doch das scheint viele Autofahrer nicht zu stören. Sie "übersehen", ob nun bewusst oder unbewusst, die Umleitungsschilder, die den Verkehr aus Buchen kommend in Dallau über Sulzbach nach Mosbach umleiten. Statt dessen fahren sie in Neckarburken durch das Wohngebiet, nutzen die Querung der Baustelle vom Ober- ins Unterdorf und schlängeln sich den schmalen Verbindungsweg hinter dem Bahnhof Richtung Lohrbach via Mosbacher Schützenhaus entlang. Der rege Begegnungsverkehr hat dort dafür gesorgt, dass die Wegränder inzwischen ausgewaschen und ausgefahren ist. Dabei weisen Schilder auf beiden Seiten darauf hin, dass die Querung lediglich für Anlieger ist.

"Es ist unglaublich, wie viele plötzlich im Unterdorf von Neckarburken Familie und Freunde haben", ärgert sich ein Anwohner der Brunnengasse. "Die Brunnengasse gleicht langsam einer Rennstrecke", erzählt er. "Die Autofahrer fliegen hier regelrecht durch." Dabei dürfen in der Brunnengasse, wie im gesamten Wohngebiet nur 30 Stundenkilometer gefahren werden. Anfangs versuchten einige Anwohner das Problem zu lösen, indem sie ihre Autos versetzt am Straßenrand parkten. Doch das sorgte für noch mehr Chaos. "Wir wären ja schon froh, wenn die Autofahrer sich wenigstens an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten", meint er und bittet alle um Rücksicht. Denn dass die Bauarbeiten für viele ärgerlich sind, ist auch ihm klar.

Doch nicht nur die Geschwindigkeit der Autos ist ein Problem, auch deren Zahl hat stark zugenommen. 150 Autos ließen sich an einem Nachmittag innerhalb von 25 Minuten zählen. Die Enge und das "rüpelhafte Verhalten einiger Autofahrer" bekam auch ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn zu spüren, der auf der Strecke nicht durchkam, erzählt der Anwohner. Dies konnten die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle beim DRK zwar nicht bestätigen, aber solche "Probleme" würden gar nicht mehr an die Leitstelle zurückgemeldet. "Das ist unser täglich Brot", legten sie dar.

Und auch die Polizei hat mit der Sperrung in Neckarburken, der Umleitung sowie deren Nichteinhaltung so ihre liebe Mühe. Zu Beginn der Sperrung mussten vermehrt Lastwagen aus dem Wohngebiet herausmanoviert werden. "Hierbei kam es auch zu diversen Schäden an Zäunen und Dachrinnen", war von der Pressestelle der Polizei zu erfahren. Anzeigen erfolgten nicht, denn immer wieder habe man sich im Guten einigen können.

"Die Mosbacher Kollegen berichten von zahlreichen Anrufen und E-Mails", so der Pressesprecher. Auch seien Ausweiskontrollen am Neckarburkener Bahnhof vorgenommen und auswärtige Fahrer, die den "Schleichweg" nutzten, sanktioniert worden. "Aber aufgrund der personellen Situation können wir nicht ständig dort kontrollieren", verdeutlichte er. "Wenn man das machen würde, könnte man richtig viel einnehmen", meint ein Neckarburkener in Bezug auf das Fahrzeugaufkommen. Im Sinne der Verkehrssicherheit wünscht er sich an der vielfach missbrauchten Anlieger-Querung "ein bisschen Schotter" für die gefährlich ausgefahrenen Ränder. "Das wäre schon hilfreich für die Zeit, bis die Baustelle dann endlich fertig ist." Der Abschluss der Baumaßnahmen ist - nach derzeitigem Stand - für 7. Juni geplant