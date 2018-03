Von Heiko Schattauer

Mosbach. Zeit ist Geld, Tempo ist durch nichts zu ersetzen, schneller, höher, weiter. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, nicht erst seit gestern. Und nicht nur in Sachen Internet ist Geschwindigkeit gefragt, auch auf den Straßen in der Region ist zügiges Vorankommen von großer Bedeutung. Um schneller voranzukommen, ist meist ein Ausbau vonnöten. Oder eben eine "maßgeschneiderte Höchstgeschwindigkeit" (Polizeibeschreibung) - so wie sie aktuell auf den Bundes- und Landesstraßen im Kreisgebiet ermittelt wird. Ganz aktuell maßgeschneidert, dürfen Verkehrsteilnehmer seit Kurzem auf der Bundesstraße B 292 an der Asbacher Höhe zügiger unterwegs sein. 80 statt 70 km/h sind dort inzwischen an der Einmündung Asbach erlaubt, ebenso wie ein paar Kilometer weiter an der Kreuzung B 27 / Gewerbegebiet Neckarelz. Auch hier sind nun zehn Km/h mehr erlaubt.

Warum eigentlich? Gründe liefert Achim Küller, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, auf Nachfrage der RNZ. "Etliche Einmündungen an Bundes- und Landesstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis werden einer Verkehrsschau unterzogen", erläutert Küller. Bestehende Geschwindigkeitsbeschränkungen hat man bzw. wird man in diesem Rahmen überprüfen, hinsichtlich Kriterien wie Sichtwinkel, baulichen/örtlichen Gegebenheiten und Unfallsituation. Und unter der Prämisse, dass die "Flüssigkeit" des Verkehrs möglichst wenig - oder eben nur im notwendigen Maße- gebremst wird. Und so macht man sich nun derzeit eben daran, "maßgeschneiderte Höchstgeschwindigkeiten" für die zahlreichen Kreuzungen/Einmündungen mit hohen Verkehrsaufkommen in der Region zu ermitteln. Dabei werden dann auch Vorgaben modifiziert, die seit vielen Jahren Bestand hatten. Wie etwa an der Bundesstraße 292, wo seit dem Ausbau der stark frequentierten Verbindung aus dem Elzmündungsraum Richtung Rhein-Neckar-Kreis und Autobahnanschluss in den 1990er-Jahren an der Aus- und Zufahrt Asbach/Mörtelstein Tempo 70 gilt.

Dort haben sich vor Ort Vertreter von Polizei, Straßenverkehrsbehörde, Baulastträger und Kommune getroffen, um die Verkehrssituation und Geschwindigkeitsregelung zu erörtern. Die guten Sichtverhältnisse und das geringe Unfallaufkommen hätten im Fall der Asbacher Höhe nun dazu geführt, dass das Tempolimit im Einmündungsbereich aufgeweicht wurde. Schon Ende des vergangenen Jahres schraubten Mitarbeiter des Straßenbauamts die 70er-Schilder ab - und brachten neue Hinweistafeln mit Tempo 80 an. In Abwägung der beiden Aspekte "Verkehrsfluss" und "Sicherheit", so Jan Egenberger (Pressereferent am Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises) sei man bei der Verkehrsschau zu dem Schluss gekommen, dass an dieser Stelle auch zehn Stundenkilometer mehr vertretbar sind. Zum gleichen Ergebnis kam man offensichtlich auch bei der Verkehrsschau an der B 27 / Einmündung Neckarelz.

Zehn km/h mehr sind inzwischen aber auch auf der "Alten Waldsteige" in Mosbach erlaubt. Auf der schmalen Verbindungsstraße in/aus Richtung ehemalige Neckartalkaserne galt jahrelang eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Seit Kurzem sind nun 60 Stundenkilometer zulässig. Damit nicht genug: "Da wird noch einiges kommen", erklärt Polizeisprecher Küller in Bezug auf weitere Einmündungsüberprüfungen der Unfallkommission. Eine Temposteigerung könnte demnach künftig an weiteren Stellen im Kreis eine Option werden.