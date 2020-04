Als (Hör-) Bücher sind „Die Känguru-Chroniken“ längst Kult. Der gleichnamige Film war nur kurz in den Kinos zu sehen, bevor diese wegen der Corona-Beschränkungen schließen mussten. Am Freitag eröffnet er die Limbacher Autokino-Reihe. Symbolfoto: dpa

Limbach. (kö) Nicht nur Filmfans fühlen sich an Asterix erinnert. Überall ist das kulturelle Leben fast zum Erliegen gekommen, überall werden Veranstaltungen abgesagt. Überall? Nein, in Limbach – mit Blick auf Asterix das berühmte gallische Dorf – gibt es sogar etwas ganz Neues, eine waschechte Premiere: Am Freitag öffnet nämlich das Limbacher Autokino seine Pforten. Auf dem Parkplatz hinter der Sporthalle, auf einer 21 Quadratmeter großen LED-Wand, können die Insassen von etwa 40 Fahrzeugen einen cineastischen Abend genießen.

Dieser soll aber nur der Anfang für eine ganze Filmreihe unter freiem Himmel sein, denn die Veranstalter wollen einen abwechslungsreichen Mix aus aktuellen Blockbustern, Kinoklassikern und Filmen für Kinder bieten. Das Programm wird wöchentlich neu gestaltet.

Natürlich gibt es auch hierbei Corona-bedingte Einschränkungen. So dürfen maximal zwei nicht in gerader Linie miteinander verwandte oder im selben Haushalt lebende Personen miteinander im Auto sein; bei Familien können bis zu fünf Personen die Autositze in einen Kinosessel verwandeln.

Für den guten Ton erhalten alle Fahrzeuge desinfizierte Empfänger, die man am Autoradio oder an bis zu zwei Kopfhörer anschließen kann. Wer beim Kinovergnügen die Technik an seinem Fahrzeug überstrapaziert, braucht sich nicht zu grämen: Die Organisatoren haben an alles gedacht und stehen deshalb nach dem Film gegebenenfalls auch mit Starthilfe parat. Angeboten wird das Ganze von der Limbacher DJ-Gruppe "Future-Light-Crew" in Zusammenarbeit mit der Mosbacher Veranstaltungstechnik-Firma ML Events.

Die Organisation des Autokinobetriebes erfolgte in enger Kooperation und mit Unterstützung der Gemeinde Limbach und Bürgermeister Thorsten Weber, der von Anfang an von der Idee begeistert war: "Gerade in den Zeiten von Corona ist diese zulässige Form der Unterhaltung ein echter Höhepunkt", so der Rathauschef. Vielleicht ist der Bürgermeister mit seiner Familie ja beim Auftaktfilm am Freitag um 20 Uhr dabei. Die Filmkomödie "Die Känguru-Chroniken" verspricht einen lustigen Start in das cineastische Freiluft-Erlebnis, während die um 23 Uhr beginnende Comic-Verfilmung "Joker" etwas für nervenstarke Freunde von Kinoschockern ist.

Die Buchung und Bezahlung der Kinokarten erfolgt ausschließlich über das Internet. Vor Ort wird es keinen persönlichen Kontakt mit den Organisatoren geben; die Eintrittskarten sind durch die Fensterscheibe vorzuzeigen. Snacks und Getränke können bei der Buchung gleich mitbestellt werden. Die werden dann, wie vorgeschrieben, kontaktlos beim Eingang an den Außenspiegel des Fahrzeugs gehängt. Ideen muss man in der aktuellen Lage eben haben.

Die Plätze für die Fahrzeuge werden angewiesen, und auch da haben sich die Initiatoren vorbereitet: Das berühmte Motto bei Gruppenfotos "Die Kleinen nach vorne und die Großen nach hinten" gilt auch hier und soll trotz SUVs und Transportern jedem eine einwandfreie Sicht auf die große Videowand ermöglichen. Auch Toiletten, die regelmäßig desinfiziert werden, gibt es. Wie man sieht, haben die Planer des außergewöhnlichen Angebots in schwierigen Zeiten an nahezu alles gedacht. Jetzt muss das ganze Engagement nur noch angenommen werden, wie nicht nur Patrick Schulz vom Organisationsteam und Bürgermeister Thorsten Weber hoffen.

Am Samstag, 2. Mai, wird das Filmvergnügen mit dem "König der Löwen" (Beginn 17 Uhr) und dem "Perfekten Geheimnis" (20 Uhr) fortgesetzt. Der "Joker" übernimmt auch an diesem Tag wieder ab 23 Uhr die Nachtschicht.

Info: www.autokino-limbach.de