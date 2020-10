Von Peter Lahr

Auerbach. Neugier auf andere Kulturen, soziales Engagement und gelebte christliche Werte verbinden sich bei Joshua Eberle auf besondere Art und Weise. Der Auerbacher, Jahrgang 1991, ging in Mosbach zur Schule und erlernte an der DHBW sowie bei der Firma Azo den Beruf des Wirtschaftsingenieurs. Doch dann entschied er sich gegen eine sich abzeichnende Karriere in der freien Wirtschaft. "Ich will den Menschen dienen", beschreibt er seine Motivation, "umzusatteln". Noch während des Masterstudiengangs "Internationale Humanitäre Hilfe" arbeitete Eberle bei der UN in Genf. Nach einem einwöchigen "Recruiting-Seminar" bei Medair konnte er einen Zweijahresvertrag unterschreiben und flog im Dezember letzten Jahres in den Südsudan.

In der Landeshauptstadt Dschuba wirkt der Auerbacher als stellvertretender Logistikleiter für die Schweizer Hilfsorganisation. Er ist dafür zuständig, dass die Helferteams im Landesinnern genau das bekommen, was vor Ort am notwendigsten scheint.

Bereits sein Freiwilliges Soziales Jahr führte Joshua Eberle ins Ausland. In Großbritannien engagierte er sich in der Jugendarbeit und lernte viel Neues kennen. Als 2016 zwei syrische Familien nach Auerbach kamen, half Eberle gerne mit. "Ich erlebte hautnah, was Menschen mitmachen, die aus einem Kriegsgebiet fliehen", erinnert er sich, was die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit bei ihm auslöste. Ein erster einwöchiger Kurs bei einer Nichtregierungsorganisation zeigte Eberle, dass seine Fähigkeiten aus dem Ingenieurberuf auch im Bereich der humanitären Hilfen gefragt sind. Das Koordinieren verfeinert er bis heute.

Hintergrund > Südsudan: Mit der Unabhängigkeit ist 2011 westlich von Äthiopien Afrikas jüngster Staat entstanden. Doch auch nach dem Ende des Bürgerkriegs lodern immer wieder gewaltsame Konflikte auf. 1,5 Mio. Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht. Die letzte landesweite Wahl fand 2010 statt. [+] Lesen Sie mehr > Südsudan: Mit der Unabhängigkeit ist 2011 westlich von Äthiopien Afrikas jüngster Staat entstanden. Doch auch nach dem Ende des Bürgerkriegs lodern immer wieder gewaltsame Konflikte auf. 1,5 Mio. Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht. Die letzte landesweite Wahl fand 2010 statt. Vetternwirtschaft und Korruption prägen die Politik. Die fragile Sicherheitslage und regelmäßige Extremwetter-Situationen mit Überschwemmungen führen dazu, dass die Landwirtschaft keine regelmäßigen Ernten einfährt. In der Folge herrscht im Südsudan seit drei Jahren eine Hungersnot. Eine massive Heuschreckenplage und die Corona-Pandemie verschlimmern die Not der Menschen zusätzlich. Voraussichtlich mehr als 7,5 Mio. Menschen, schätzen die Vereinten Nationen, werden dieses Jahr humanitäre Hilfe benötigen, darunter über vier Millionen Kinder. Fast 300.000 Jungen und Mädchen sind fast lebensbedrohlich mangelernährt. Kaum entwickelt ist die Infrastruktur im Südsudan. Selbst in der Hauptstadt Dschuba ist die Wasserversorgung prekär und läuft weitgehend über Tankwagen. Eine öffentliche Stromversorgung gibt es nicht, auch kein nennenswertes Eisenbahnnetz. Eine Hauptader des Wasserverkehrs bildet der Weiße Nil. Drei Flughäfen und zahlreiche Landepisten ermöglichen eine Versorgung auf dem Luftweg. Denn auch das Straßennetz ist wenig ausgebaut. > Medair: Seit 1989 engagiert sich die Nichtregierungsorganisation in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Wasser, sanitäre Anlagen und Hygiene sowie Unterkunft und Infrastruktur. Derzeit sind 1613 einheimische und internationale Mitarbeiter in elf Ländern in Afrika und Asien im Einsatz. Ihr besonderes Augenmerk liegt darauf, hilfsbedürftige Menschen in abgelegenen Regionen und "vergessenen Orten" zu unterstützen. Der Jahresumsatz 2017 lag bei 72,5 Mio. US-Dollar. Am längsten, nämlich seit Mitte der 1990er-Jahre, ist Medair in der Region des heutigen Südsudan tätig. Hier nimmt die Organisation, die sich zu einem christlichen Menschenbild bekennt, eine führende Rolle bei der Projektkoordination ein. Info: www.medair.org (lah)

"Ich hatte das Glück, in Frieden aufzuwachsen und eine tolle Ausbildung bei einer tollen Firma zu absolvieren", unterstreicht Joshua Eberle. Auf Medair ist er im Internet gestoßen. Bis heute überzeugt ihn der besondere Auftrag, dem man sich dort verschreibt: "Wir gehen in die entlegensten Orte, um den Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben." Es faszinierte ihn, "mit Brüdern und Schwestern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten". Umso ernüchterter war er, als auf eine erste Bewerbung bei Medair eine Absage kam. Was tun ...?

Um erste Erfahrungen auf dem afrikanischen Kontinent zu sammeln und die Zeit sinnvoll zu überbrücken, absolvierte er ein dreimonatiges Praktikum an einer Sprachschule im ägyptischen Luxor. Hier half er bei der Medienarbeit mit, unterstützte Deutschkurse und erhielt im Gegenzug 80 Stunden Arabischunterricht. Der Masterstudiengang führte den jungen Mann nach Bochum und ins niederländische Groningen. Die nun verbrieften Erfahrungen überzeugten Medair bei der zweiten Bewerbung.

"Am Anfang war ein großes Unsicherheitsgefühl", beschreibt der 29-Jährige seinen Start in Dschuba. Doch schnell habe er bemerkt, dass bei Medair die Sicherheit an erster Stelle stehe. Als stellvertretender Logistikleiter sei er für den Einkauf und die Beschaffung, die Lagerung vor Ort und den Transport zuständig. Selbst in der Hauptstadt benötige man einen "Land Cruiser", um sicher von A nach B zu kommen. So viel zum Thema "Infrastruktur". Zum Stützpunkt der "Internationals", die mehrere Hundert Mitarbeiter vor Ort betreuen, gehören Lagerhallen, Container und eine Werkstatt, Büros und Wohnungen sowie zwei Generatoren.

Vor Ort setzt Eberle bewusst auf Partnerschaft und Transparenz. Interkulturelle Unterschiede gebe es zwar, aber es komme darauf an, wie man damit umgehe: "Ich versuche, mich maximal darauf einzulassen. Ich bin neugierig und habe kaum negative Erfahrungen gemacht." Mit ein paar Wörtern in der Landessprache ließen sich schnell Sympathien wecken. Außerdem seien es "ganz normale Menschen, die lebensfroh sind und mit denen es Spaß macht, zu arbeiten."

Viele Südsudanesen sind unter schwierigsten Verhältnissen aufgewachsen. "Wir konzentrieren uns auf das, was wir gemeinsam haben." Das hindert Eberle aber nicht daran, sich bei seinem ersten Heimaturlaub über das deutsche Frühstück zu freuen – und das große Angebot an Brotsorten. Im Südsudan gebe es meist Fladenbrot. Dass seine "super Ausbildung" in Deutschland ein wahrer Schatz ist, das wurde ihm ebenfalls in der Rückschau sehr bewusst. "Ich bin extrem dankbar dafür." Dass Äußerlichkeiten und Status nicht so wichtig sind, auch das hat er in den letzten Monaten gelernt. "Wir sind Beziehungswesen, die miteinander kommunizieren."