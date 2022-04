Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Die Gestaltung der Briefkästen hat fast so ausführliche Diskussionen verursacht wie die Fassade des Hauses, und im Hof wird noch ordentlich gebuddelt. Aber ansonsten ist der Bau der "Alters-WG" am Mosbacher Henschelberg weitgehend abgeschlossen. Bereits seit vergangenem Sommer wohnen hier acht Frauen und fünf Männer Tür an Tür. Die jüngste von ihnen ist 62 Jahre alt, der älteste immerhin schon 77. Die RNZ hat die heitere Gesellschaft in ihrem Domizil besucht, um mehr über das Konzept dieser im Landkreis wohl einzigartigen Wohngemeinschaft zu erfahren.

Im Gespräch auf der großen Terrasse hinter dem Haus wird schnell klar: Die Bewohner vereint viel mehr als ihr fortgeschrittenes Lebensalter. Sie haben alle einen ähnlichen Blick auf die Welt, lachen gerne zusammen und wollen trotz – oder gerade wegen – ihres Alters den letzten Lebensabschnitt aktiv und vor allem gemeinsam gestalten. "Miteinander und füreinander" könnte man das Konzept der Alters-WG simpel überschrieben. Denn niemand von ihnen will allein sein.

"Was aber von Anfang an klar war: Jeder hat seine eigene Wohnung", erklärt Coni Krüger-Lang. "Aus dem Studentenalter sind wir ja längst raus", ergänzt Rainer Neumann und grinst. Ein eigenes Reich zu haben, ist den fünf Paaren und drei alleinstehenden Frauen ebenso wichtig wie die gemeinsame Zeit zusammen. "Alles kann, aber nix muss", fasst Ulla Brinkmann die Idee zusammen. Niemand müsse sich verpflichtet fühlen, stets den Aktivitäten – etwa das Frühstück im Gemeinschaftsraum, lockere Grillabende, Ausflüge oder Feste – beizuwohnen, "verkriechen soll sich aber auch niemand", sagt sie. Will auch niemand.

Die Idee für eine Alters-WG ging Brinkmann und ihrem Mann Wolfgang Parson schon lange im Kopf herum; konkreter wurde sie in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends. "Es ist wichtig, sich frühzeitig damit zu befassen, wie und wo man alt werden will", sagen die beiden. Lange suchte das Paar zusammen mit den ersten Mitstreitern ab 2012 nach einem geeigneten Grundstück, man nahm an Vorträgen zu dem Thema teil, besuchte andere Projekte, las Bücher, konkretisierte die Pläne immer mehr und hielt Ausschau nach weiteren Interessenten. Im November 2014 kaufte man schließlich das Grundstück in der Straße "Am Henschelberg"; kurz zuvor war eine GbR gegründet worden.

Bis zum Baustart dauerte es jedoch noch fast fünf Jahre, erst im Oktober 2019 rollten die Bagger an. Schließlich musste nicht nur das bestehende Gebäude abgerissen, sondern wollten auch die Vorstellungen und Anforderungen aller Parteien für den Neubau in Einklang gebracht werden. "Alle Entscheidungen sollten möglichst einstimmig getroffen werden, alle einverstanden sein", erklärt Roger Baudy die Prämisse der Gemeinschaft. Entstanden ist ein modernes, barrierefreies Haus nur 700 Meter von der Mosbacher Innenstadt entfernt. Die acht Wohnungen sind zwischen 60 und 95 Quadratmeter groß, außerdem gibt es ein kleines Gästeappartement, in dem gegebenenfalls auch eine Pflegekraft einziehen kann. "Alles in allem kommen wir auf 730 Quadratmeter Nutzfläche", erklärt Thomas Baumeister.

3,3 Millionen Euro haben die 13 Bewohner dafür in der Summe investiert – fast ohne Kredite aufzunehmen. "Das war uns sehr wichtig, denn wir wollten nicht, dass im schlimmsten Fall eine der Wohnungen an die Bank geht", erklärt Regina Selbach. "Denn wer Teil unserer Wohngemeinschaft wird, soll auch in Zukunft ausschließlich die Entscheidung der Bewohnerinnen und Bewohner sein", ergänzt Renate Baudy. Um festzustellen, ob man miteinander überhaupt zurechtkommt, mieteten sich die Interessenten lange vor Baubeginn zum "Probeleben" in Ferienhäusern ein, lernten sich immer besser kennen und nutzten die Zeit, um ihre Pläne voranzubringen und zu konkretisieren.

Fast hätte die Corona-Pandemie das Vorhaben zerschlagen. Nicht, weil sich die Fertigstellung des Gebäudes um ein dreiviertel Jahr verzögerte, sondern "die Kosten plötzlich explodierten", beschreibt Baumeister einen echt kritischen Moment. "Der Aufschlag um 25 Prozent hat uns den Atem stocken lassen, aber es gab auch kein Zurück mehr, da der Bau bereits begonnen hatte." Einige Wünsche mussten wieder verworfen werden, obwohl die Bewohner auch viel in Eigenleistung herrichteten, um die Kosten zu senken. Landschaftsbauer Franz Lang kümmert sich etwa um die Gestaltung von Hof und Steilhang-Garten, Elektriker Baumeister konnte sich bei den Elektroarbeiten einbringen. "In das Loch im Garten kommt eine Regenwasser-Zisterne zur Bewässerung der Hochbeete", weist Lang auf den kleinen Bagger neben der Terrasse. Nachhaltigkeit ist der Alters-WG wichtig, weshalb auch noch eine Fotovoltaik-Anlage aufs Dach und eine Wallbox für E-Autos folgen sollen.

Besonders stolz sind die Bewohner jedoch auf die offenen Laubengänge, die als Begegnungsraum dienen. Fast vor jeder Wohnungstür steht ein kleiner Tisch samt Stühlen und lädt zu einem kurzen Plausch bei Kaffee oder Tee ein. Apropos Türen: jede ist in einer anderen Farbe lackiert. "Wir sehen uns als Gemeinschaft, in der die individuellen Stärken einer jeden und eines jeden aufblühen können", so formulieren es die "Henschelberghöfer". Die Briefkästen werden diese Grundidee eines Tages ebenso widerspiegeln. Bald ist der Eingangsbereich so weit, dass sie angebracht werden können …