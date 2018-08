Das Kultur- und Tageszentrum Alte Mälzerei in Mosbach. Archiv-Foto: Ursula Brinkmann

Mosbach. (pm) Die Informationsveranstaltung "Zukunft der Alten Mälzerei" des CDU-Stadtverbands Mosbach, zu der Mitglieder und interessierte Bürger eingeladen waren, stieß auf großes Interesse. In dem bis auf den letzten Platz besetzten großen Nebenzimmer der Gaststätte stellte Bürgermeister Michael Keilbach das neue Konzept sowohl der Gaststätte als auch des übrigen Bereichs des Kultur- und Tagungszentrums vor.

Das 1997 eröffnete Kulturzentrum wurde bisher von der Stadt Mosbach als Eigenbetrieb geführt. Die Zahl der Veranstaltungen konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Das in die Jahre gekommene Gebäude wird seit einigen Jahren Stück für Stück renoviert. Insbesondere für Maßnahmen des Brandschutzes fallen rund 700.000 Euro an.

Die Gaststätte der Mosbacher Stadthalle war von Anfang an verpachtet. Als das Wirtsehepaar Emig in den Ruhestand gehen wollte und den Pachtvertrag kündigte, musste eine neue Lösung gefunden werden. Der neue Betreiber sollte in der Lage sein, bei Veranstaltungen 450 bis 500 Personen zeitgleich mit Speisen und Getränken zu versorgen. Außerdem sollten die Arbeitsplätze der bisherigen Beschäftigten erhalten bleiben.

Gemeinsam mit einem sachkundig beratenden Gremium wurde vom Stadtrat beschlossen, das Lokal in Eigenregie zu führen. Künftig wird das Kultur- und Tagungszentrum inklusive unter Federführung von Bürgermeister Keilbach privatrechtlich betrieben. Das Restaurant muss sich wirtschaftlich selbst tragen. Zuschüsse der Stadt zum Betrieb der Gaststätte sind damit ausgeschlossen.

Die Gastronomie setzt auf deutsche Küche mit regionalen und saisonalen Gerichten. An den Werktagen werden zusätzlich zwei Tagesgerichte angeboten. Für Familien- und Betriebsfeiern ist die Zusammenstellung individueller Menüs möglich. Die neue Theke mit Motiven aus alten Tagen sorgt für Gemütlichkeit.

Michael Keilbach bat die Anwesenden um Anregungen und konstruktive Kritik, um das Lokal an die Bedürfnisse der Mosbacher Bürger sinnvoll anpassen zu können. Die Mosbacher CDU-Vorsitzenden, Ariane Spitzer und Alexander Ganter, bedankten sich bei Bürgermeister Michael Keilbach für sein Engagement.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden bei sommerlichen Temperaturen im Biergarten das Können und die Speisen des neuen Teams getestet.