Der Ausbau der Biergartens an der Alten Mälzerei soll nach Auffassung von "Gastroplus" gestoppt werden. Die Gastronomen sehen eine "massive Wettbewerbsverzerrung" und bemängeln, dass die Stadt das Restaurant der Alten Mälzerei in Eigenregie betreibt. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. In der Mosbacher Gastronomie brodelt es gerade. Die Mitglieder von "Gastroplus" e. V. sind verstimmt und üben Kritik an der Stadtverwaltung. Grund der Verstimmung ist das Restaurant der Alten Mälzerei, das von der Stadt seit Mitte des vergangenen Jahres in Eigenregie betrieben wird. "Wir müssen leider eine massive Wettbewerbsverzerrung feststellen", zieht Bernadette Martini, die Sprecherin von "Gastroplus", im Gespräch mit der RNZ unzufrieden Bilanz. Damit meint sie, dass kein fairer Wettbewerb bestehe. "Das Restaurant hat mit der Stadt im Hintergrund ganz andere Bedingungen." Und das ist den Mitgliedern von "Gastroplus", der Vereinigung inhabergeführter Gasthäuser und Restaurants im Stadtgebiet von Mosbach, ein Dorn im Auge. Sie wollten keine Sonderwünsche, sondern lediglich gleiche Voraussetzungen für alle.

Verschnupft sind die Gastwirte auch darüber, wie die Stadtverwaltung mit dem Thema überhaupt umgeht. Nach Einschätzung der ortsansässigen Gastronomen hätte es eine öffentliche Ausschreibung für den Betrieb des Mälzerei-Restaurants geben müssen. Erst wenn dabei niemand (geeignetes) gefunden worden wäre, hätte man von städtischer Seite aus selbst aktiv werden dürfen. "Das komplette Vorgehen war nicht transparent", wirft die Vereinssprecherin der Stadtverwaltung vor. "Erst aus der Zeitung haben wir davon erfahren." Natürlich habe es Spekulationen in den Straßen Mosbachs darüber gegeben, dass die Familie Emig im Sommer 2018 aufhören wollte. "Aber man kann zu uns Gastronomen doch nicht sagen, aufgrund von Gerüchten hätte sich einer von euch bei uns (Stadtverwaltung, Anm. d. Red.) melden können", unterstreicht sie im Namen der Wirte.

Aus Sicht der Wirte entspricht das Vorgehen der Stadtverwaltung nicht den Vorschriften. Die Gemeindeordnung lasse einen solchen Betrieb eigentlich gar nicht zu. "Die Übernahme des Restaurants dient keinem öffentlichen Zweck", meint die Sprecherin und argumentiert damit, dass von September bis Ende des Jahres 2019 lediglich 25 Kulturveranstaltungen in der Alten Mälzerei stattfinden, das Lokal aber rund 90 Tage geöffnet sein wird. Darüber hinaus haben nach Auffassung der ortsansässigen Wirte das im Restaurant angebotene Tagesessen, der normale Betrieb, die Familienfeierlichkeiten und der Biergarten nichts mit dem Kulturbetrieb zu tun.

Apropos Biergarten: Dessen Erweiterung wollen die Gastronomen gerne sofort stoppen. "Dieser Ausbau zeigt deutlich, dass es tatsächlich nicht darum geht, den Kulturbetrieb durch ein gastronomisches Angebot zu verbessern, sondern einen ganz normalen Gastronomiebetrieb als städtisches Unternehmen zu führen", ist man sich bei "Gastroplus" einig. Und just diesen Vorwurf brachten Gastronomen in der jüngsten Gemeinderatssitzung öffentlich vor. Wirklich verstanden und in ihrer Sorge ernst genommen fühlten sich die Wirte dabei aber nicht.

Große Befürchtungen haben die Gastronomen, dass der Letzte, sprich Mosbachs Bürger, die Zeche zahlt. Schließlich hat das Restaurant, so "Gastroplus", im vergangenen Jahr 2018 einen Fehlbetrag erwirtschaftet. Die Gemeindeordnung schreibe aber vor, das Restaurant müsse einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. "Weder 2018 noch in diesem Jahr wird die Vorschrift eingehalten", führt die Sprecherin aus. "Wir vermuten einen im Jahr 2018 erwirtschafteten Verlust von 210.673 Euro aus dem Restaurant, da diese Summe als Verlustvortrag ausgewiesen wurde. Und dieser Betrag wird auf das folgende Geschäftsjahr übertragen, aber irgendwann muss dieser ausgeglichen werden", schildert die Sprecherin. Spätestens dann befürchten die Mosbacher Wirte ein "Verschwimmen" der Gastronomie-Bilanz im Mälzerei-Gesamtbudget oder im städtischen Haushalt. "Am Ende kommen die Gelder doch aus den Portemonnaies der Steuerzahler", sagt die Vertreterin besorgt. Und just dies wollen die Gastronomen vermeiden. Man schreibe Verluste, baue trotzdem den Biergarten aus und stelle zusätzliches Personal ein - wie passe das zusammen, fragt sich die Sprecherin. "Wir privaten Gastronomen könnten jedenfalls so nicht wirtschaften", schildert sie. So soll man nicht erst 2020 mit dem Restaurant der Alten Mälzerei in den schwarzen Zahlen landen.

Eine (gerichtliche) Auseinandersetzung mit der Stadt wollen die Wirte nicht, aber sie möchten einen "fairen Wettbewerb". Nun werden sie das Gespräch mit Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach und Stadträten Ende September abwarten. Aber klar ist für sie: Ein deutliches Signal vonseiten der Stadtverwaltung muss dabei kommen. Sprich: "Der Ausbau des Biergartens muss gestoppt und schwarze Zahlen müssen geschrieben werden." Ansonsten sollte man den gastronomischen Betrieb der Alten Mälzerei ausschreiben.