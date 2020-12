Von Peter Lahr

Hüffenhardt. "Wie kriegen wir das gebacken?", fragten sich die Hüffenhardter "Freizeitgriller" im Vorfeld ihrer einmaligen Benefizaktion des Öfteren. Denn was als Zeichen der Solidarität mit einem schwer erkrankten Nachbarjungen begonnen hatte, zog unter dem Begriff "Burger für Timo" immer weitere Kreise – digital und auch ganz real.

Am Samstag war es dann so weit: 16 Helferinnen und Helfer ließen drei Grillstationen rund um die Hüffenhardter Mehrzweckhalle kräftig durchglühen und bereiteten über sieben Stunden 500 Burger sowie 235 Portionen Wedges – neudeutsch für Kartoffelecken – zu. Am Abend waren alle Bestellungen abgearbeitet und serviert. Und Familie Hirschfeld durfte sich über eine Spende in Höhe von 5000 Euro freuen – stilvoll verpackt in einer Burgerbox. Im Gegenzug hatte der sechsjährige Timo mit Mama und Papa zu Hause die Backbleche kräftig beladen und bedankte sich mit ofenfrischen Weihnachtsbrötchen bei den Freizeitgrillern.

Nicole Bader hatte die Idee zu der Aktion, nachdem sie im Frühjahr hautnah miterlebt hatte, dass bei ihrem Nachbarkind eine seltene Krankheit diagnostiziert wurde. Seitdem verbringt die Familie viel Zeit im Krankenhaus. Therapie- und Medikamentenkosten schlagen zu Buche. Um der Familie wenigstens finanziell etwas unter die Arme zu greifen, besannen sich die Freizeitgriller auf das, was sie am liebsten tun – und starteten die Grillaktion "Burger für Timo".

In Coronazeiten kein leichtes Unterfangen. Ein erster Termin musste verschoben werden, am Samstag rettete das mit der Gemeinde Hüffenhardt erarbeitete Hygiene-Konzept die Veranstaltung. Gut bewährt hat sich dabei der digitale Vorlauf – auch wenn Grillmeister Rocco Haase im Umkehrschluss 350 Bestell-Mails persönlich zu bearbeiten hatte. Als die Freizeitgriller die riesige Dimension des Projekts erahnten, freuten sie sich über spontane und hilfsbereite Partner. So sponserte die Heilbronner Firma Selgros nicht nur den kompletten Einkauf – sie ließ zudem den Kühltransporter direkt vor der Halle parken.

Auch die Hüffenhardter Firma "Brennholz Betz" unterstützte die Freizeitgriller und lieferte frei Haus eine komplette Wagenladung voller Brennholz. Dass sie auch noch die zweitgrößte Burger-Bestellung aufgab, erzählte Rocco Haase am Abend bei der Spendenübergabe. Der Dank des Vereinsvorsitzenden ging darüber hinaus an die Küchencrew, die 15 Kilo Zwiebeln und zehn Kilo Gurken schnippelte, und damit den Burgerbauer- und Feuertonnen-Teams zuarbeitete.

"Das ist unser größtes Event, die Resonanz war überragend", zeigte sich Haase beeindruckt – und bedankte sich bei zahlreichen Bürgern, die zusätzlich die Spendenbox füllten, darunter auch das Mosbacher Sanitätshaus Schach. Am Abend legten Dirk Danneberg und Rolf Hofmann vom Sportverein Hüffenhardt auch noch einen Obolus in die Burger-Box. "Einmalig ist der Enthusiasmus", lobte Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Siegmann die Aktion, die aufzeige, dass in Hüffenhardt soziale Verantwortung und dörfliches Miteinander gelebt würden. Sprachlos vor Begeisterung waren Nancy und David Hirschfeld und bedankten sich mit Timo, der alle Grillfreunde mit Süßem versorgte.