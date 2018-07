Aglasterhausen/Berlin. (pm/mlo) "Die Auszeichnung für Marken und ihre Macher", lautet das Motto des "German Brand Award", der dieser Tage in Berlin verliehen wurde. In diesem Jahr mit dabei auch das vierköpfige Marketingteam der Kamatec GmbH aus Aglasterhausen, bestehend aus Geschäftsführer Bastian Schnitzhofer, Jonas Beck, Elena Schnitzhofer und Luca Rensch.

Sie durften den in Marketingkreisen begehrten Preis als Gewinner in der Kategorie "Industry Excellence in Branding - Transport & Mobility" entgegennehmen. Sie wurden für einen konsequenten Markenauftritt und einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz ausgezeichnet.

Vergeben wird die Auszeichnung jedes Jahr an Firmen, die ihre Marke besonders gekonnt und erfolgreich in Szene setzen. Dazu gehört unter anderem die Präsentation auf der firmeneigenen Website, die Präsenz in den Sozialen Medien oder auch die Auffindbarkeit über Suchmaschinen. Außerhalb des Internets, im "Offline Marketing", sind es z. B. Pressemeldungen oder die Teilnahme an Fachmessen, mit denen sich Firmen nach außen hin wirksam präsentieren können.

Verliehen wird der Preis vom "German Brand Institute", das damit die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld stärken will.

Teilnehmen können ausschließlich Unternehmen, die durch das Institut, seine Markenscouts und Expertengremien für den Award in einer von drei Kategorien nominiert werden. Über 1250 Bewerber hatten sich in diesem Jahr für den "German Brand Award" beworben.

Dass die Firma "Kamatec" aus dem beschaulichen Aglasterhausen neben Firmenriesen wie Mediamarkt oder Lufthansa zu den diesjährigen Preisträgern zählt, freut das junge Marketing-Quartett besonders. "Wir sind unglaublich stolz, dass unser kleines Team eine so tolle Arbeit leistet", freute sich Geschäftsführer Bastian Schnitzhofer. "Als Vorreiter in der Kategorie "Transport & Mobility" zu gelten, ist die Bestätigung, dass wir mit unserem innovativen Unternehmen, einer konsequenten Markenführung und einer ganzheitlichen Markenkommunikation alles richtig machen."

Die im Jahr 2007 gegründete Kamatec GmbH erstellt und vertreibt weltweit Geräte zur Karosserieinstandsetzung, darunter Lackiermaschinen, Schweißgeräte oder Spezialwerkzeuge. Darüber hinaus betreut das Unternehmen seine Kunden während der gesamten Produktlebensdauer durch Schulungen, Wartungen und Beratung.