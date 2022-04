Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. Unterm Strich stehen minus 530.000 Euro im Ergebnishaushalt. Neue Kredite müsse die Gemeinde aber nicht aufnehmen, erklärte der Aglasterhausener Rechnungsamtsleiter Frank Herion in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Neben der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 standen auch zwei Neugestaltungen auf der Tagesordnung: Sowohl die Verschönerung des Schulhofs der Grundschule als auch ein umfangreiches Update der Gemeinde-Homepage wurden auf den Weg gebracht.

Zu Beginn der Sitzung gab Bürgermeister Stefan Kron bekannt, dass bei der letzten nicht-öffentlichen Zusammenkunft des Rates die Einstellung einer Sachgebietsleitung im Bereich "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" beschlossen wurde. Danach ergriff Architekt Thomas Müller das Wort und erläuterte die Maßnahmen zur Neugestaltung des Schulhofes sowie des Außenbereichs der Grundschule.

Aus den auf die beschränkte Ausschreibung eingegangenen Angeboten erwies sich die Firma August Mackmull aus Elztal-Muckental mit 412.512 Euro als günstiger Anbieter. Auf einer Steh- sowie einer Doppelbalkenwippe, mit einem Bodentrampolin, einer Vogelnestschaukel, einer Breitrutsche und der Balanceeinheit "Wackelallee", sollen sich die Schüler auf dem integrierten Spielplatz in den Pausen austoben können, erläuterte Müller die Detailplanung. An einer Sportplatzfläche soll zudem ein Fangzaun angebracht werden, wobei über der Torkonstruktion ein Basketballkorb platziert wird. Der Gemeinderat erklärte sich einstimmig damit einverstanden, den Auftrag an die Firma Mackmull zu vergeben.

Bei der Beratung und Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2022 trug Rechnungsamtsleiter Herion die bereits in verschiedenen Versammlungen besprochenen Entwürfe vor: Im Ergebnishaushalt stehen Erträgen in Höhe von 12.078.610 Euro Aufwendungen von 12.608.670 Euro gegenüber, was ein Minus von 530.060 Euro ergibt. Trotzdem verbessere sich der Finanzierungssaldo, so Herion, und zwar durch höhere Schlüsselzuweisungen, den Gemeindeanteil der Einkommensteuer und den gesenkten Hebesatz der Kreisumlage.

Nachdem er auch die Fakten über den Zahlungsüberschuss und -bedarf sowie die Liquidität erläutert hatte, stellte Herion fest, dass für 2022 keine Kreditaufnahme eingeplant werden muss. Insgesamt beschloss der Gemeinderat bei einer Enthaltung, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen 11.510.210 Euro/Auszahlungen 11.543.870 Euro) und dem Finanzhaushalt im Bereich der Investitionstätigkeiten (Einzahlungen 6.383.100 Euro/ Auszahlungen 4.952.800 Euro) zuzustimmen. Weiterhin wurde keine Kreditaufnahme und keine Verpflichtungsermächtigung sowie die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung wird noch der Rechtsaufsichtsbehörde zur erforderlichen Genehmigung vorgelegt.

Einstimmig beschloss das Gremium die Freigabe von Planansätzen, welche sich für notwendige Anschaffungen auf 29.700 Euro belaufen: 4900 Euro gehen an die Feuerwehr, 6.800 Euro an die Grundschule Aglasterhausen. Für die Gebrüder Grimm Schule Daudenzell sind es 4000 Euro, neue Software im Bauordnungsbereich kostet 10.000 Euro, in den Straßenbereich fließen 2500 Euro und in den Gemeindewald 1500 Euro.

Bürgermeister Stefan Kron ging auf die Neugestaltung der Gemeinde-Homepage ein. Einstimmig erhielt die Firma Hirsch + Wölfl aus Vellberg den Zuschlag für einmalige Kosten von 15.351 Euro und voraussichtlich 2300 Euro jährliche Aufwendungen. Die abschließenden Fragen und Anliegen der Zuhörer und Gemeinderäte ergaben, dass auf einem Waldparkplatz in Breitenbronn schon seit längerem Lkw abgestellt sind und die Sporthalle in Breitenbronn nach einer Feier in nicht ordnungsgemäßem Zustand verlassen wurde. Bürgermeister Kron versprach, sich um die Anliegen zu kümmern, ehe er nach einer Pause in die nicht-öffentliche Sitzung überleitete.