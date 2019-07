Aglasterhausen. (pol/rl) Ein Holzschuppen in Oberschwarzach, in dem Gartengeräte lagerten, geriet am Donnerstagnachmittag in Brand. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Schuppen im Asbacher Weg brannte vollständig ab. Der Brand beschädigte zudem die Fassade eines angrenzenden Gebäudes, in dem sich eine Außenwohngruppe der Johannes-Diakonie befindet. Die Feuerwehren aus Aglasterhausen, Breitenbronn, Neunkirchen und Schwarzach, waren mit 8 Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht. Der Sachschaden soll rund 30.000 Euro betragen.

Da die Brandsache noch nicht bekannt ist, bittet der Polizeiposten Aglasterhausen um Hinweise unter der Telefonnummer 06262/917-7080