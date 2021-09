Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Aus dem Urlaub bringen viele sich eine schöne Erinnerung mit. Oder zumindest schöne Eindrücke. Gisela Hüther aus Aglasterhausen hat aus ihrem Urlaub an der Nordsee eine schöne Geschichte mitgebracht. Eine, die eigentlich ziemlich unschön anfing, dann aber doch ein Happy End fand. Dass es zu selbigem kam, findet sie höchst erfreulich, aber "eben ganz und gar nicht selbstverständlich."

Der Reihe nach: Die reiselustige Seniorin hatte einige Tage ihren Bruder in Büsum besucht und sich gerade wieder mit dem Auto auf den gut 700 Kilometer langen Rückweg in den Kleinen Odenwald gemacht. Unweit von Hamburg war – einem menschlichen Bedürfnis geschuldet – die erste Pause angesagt. Den Toilettengang erledigt, ging’s auf der Autobahn gen Süden weiter.

Plötzlich klingelte das Handy, am anderen Ende eine junge Frau, die Gisela Hüther auf einen Verlust aufmerksam machte, der ihr selbst noch gar nicht bewusst war. "Sie hatte meine Handtasche an der Toilettentür hängend gefunden", skizziert Hüther, "und umgehend versucht, mich ausfindig zu machen." Über den in Aglasterhausen wartenden Ehemann hatte die Finderin Erfolg – und sogleich auch noch die zündende Idee zur schnellen Wiedervereinigung von Fundstück und Besitzerin. "Die junge Frau war aus Hamburg, kannte sich bestens aus und schlug eine Autobahnraststätte als Treff- und Übergabepunkt vor. Kaum hatte sie es ausgesprochen, tauchte das Hinweisschild für eben diese Rastanlage auf – besser hätte ihr Timing gar nicht sein können", berichtet die 73-Jährige.

Kaum zehn Minuten nach der aufgekratzten Gisela Hüther rollte die hilfsbereite Hanseatin mit ihrem Wagen neben den Renault mit Mosbacher Kennzeichen. "Sie hat im Auto schon die Tasche hochgehoben, quasi als Erkennungszeichen", erzählt Hüther lächelnd: "Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ausgerechnet so ein netter Mensch meine Tasche gefunden hat. Da war schließlich mein halbes Leben drin: Geldbeutel, Ausweis, Bargeld, Bankkarten und und und ..."

Nachdem sie wieder im Auto saß, mit ihrer Tasche und all ihren Habseligkeiten, habe sie erst einmal gebetet, sagt Gisela Hüther. Vor lauter Erleichterung und Dankbarkeit. Der ehrlichen Finderin hatte sie zuvor "natürlich" einen ordentlichen Finderlohn übergeben. "Ich hab’ Geld da gelassen, mit dem sie sich einen schönen Abend mit einem netten Restaurantbesuch machen sollte", so die ehemalige Unternehmerin, die viele Jahre gemeinsam mit ihrem Mann Fritz in Aglasterhausen einen Automatten-Betrieb geführt hat. Das habe die junge Hamburgerin dann offenbar auch, via Whatsapp bedankte sie sich zwei Tage nach der Begegnung an der Raststätte für das gute Essen, das sie sich mit dem Finderlohn gegönnt hatte.

"Es ist schön, wenn man so jemanden trifft", sagt Gisela Hüther nach dem Urlaubserlebnis der etwas anderen Art. Und die Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit ihrer besonderen "Wegbegleiterin" müsse sie einfach weitergeben. "So etwas kommt nicht jeden Tag vor!" Der Büsum-Urlaub 2021 wird ihr immer in Erinnerung bleiben – und die junge Frau aus Hamburg als Taschenretterin erst recht.