Aglasterhausen-Michelbach. (gag) Im beschaulichen Michelbach ist man stolz auf seinen idyllisch gelegenen Michelsee, der gerade an Wochenenden eine große Anziehungskraft auf Ausflügler aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und vor allem auch aus dem Rhein-Neckar-Raum hat. Das beschauliche Fleckchen ist auch bei den aufgrund des neuartigen Coronavirus geltenden Ausgangs- und Kontakteinschränkungen ein naheliegender Erholungsort, an dem die Natur genießen und dennoch ausreichend Abstand zu anderen halten kann. Ab heute bietet sich am kleinen Stausee mitten im Michelbacher Forst eine zusätzliche Attraktion: Den See kann man nämlich ab sofort mit kleinen Tretbooten im wahrsten Wortsinn erfahren. Die zweisitzigen Boote wurden speziell nach den aktuellen Gegebenheiten und Vorgaben modifiziert – und sind mit Abstandswarnern an den Flanken sowie an Bug und Heck ausgestattet. Näher als 1,50 Meter können sich die Wassergefährte also gar nicht kommen.

Den Vorgaben von Land und Bund folgend, dürfen maximal zwei Personen auf ein Boot, an Bord finden sich auch einfache Mundschutzmasken. Angetrieben werden die Boote von der Muskelkraft der Fahrgäste, körperliche Aktivität an der frischen Luft ist demnach ein angenehmer Nebeneffekt. Und es gibt noch einen weiteren: Als der Michelsee vor zwei Jahren wegen Schlamm- und Algenbildung vorübergehend abgelassen worden war, wurde deutlich, dass für einen besseren Sauerstoffumsatz im Gewässer zusätzliche Wasserbewegungen hilfreich wären. Zu einer Umsatzverbesserung und besseren Sauerstoffbilanz sollen nun also auch die Tretboote beitragen.

Beschauliches Plätzchen mit neuer Option: Am heutigen 1. April startet am Michelsee der Tretbootbetrieb. Dank entsprechender Anbauten ist Abstand halten auch auf dem Wasser gewährleistet. Foto: Weindl

"Neben der Sicherheit ist wohl auch der Fahrspaß gegeben", freut sich Michelbachs Ortsvorsteher Jochen Herkert über die am 1. April erstmals auf dem Michelsee kreuzenden Tretboote.

Momentan erwäge man insgesamt drei dieser besonderen Boote einzusetzen, die von einer Spezialfirma am Bodensee ausschließlich als Exklusivmodell für den Michelsee gefertigt wurden und den Namen ,,Michelseekreuzer‘‘ tragen. So wolle man vom südlichsten Zipfel Baden-Württembergs zum Norden des Bundeslandes einen Bogen spannen und die Einheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl in schwierigen Zeiten bestärken, erläutert Herkert. Da man sich nach der Verordnung des Landes als Familie noch zusammen im Freien aufhalten darf, werde auch über ein ,,Family-Classic-Tretboot‘‘ für Familien mit Kleinkindern nachgedacht.

Der Betrieb der Boote soll heute um 9 Uhr vom Damm des Sees aus starten. Die ersten Fahrkarten will Ortsvorsteher Herkert persönlich vergeben, unter Wahrung der angemessenen Sicherheitsabstände, versteht sich. Weitere Überlegungen zum Ausbau des Angebots gibt es auch schon, Herkert berichtet von guten Gesprächen zu ÖPNV-Boot-Kombi-Tickets oder zu attraktiven Sonderkonditionen für RNZ-Abonnenten oder Besucher des Michelbacher Wochenmarkts. Zusätzlich erhoffe man sich, so Ortsvorsteher Herkert weiter, dass dank des neuen Freizeitangebots die Pflanzen- und Tierwelt am und um den See noch besser ,,erlebbar‘‘ wird.

Auf die ersten fünf Fahrgäste wartet heute Morgen (ab 9 Uhr) ein kleines Begrüßungsgeschenk. Besucher des Michelsees werden aufgefordert, auf dem Weg zum See und auch vor Ort unbedingt den notwendigen Abstand (mindestens 1,50 Meter) zu anderen Menschen zu wahren und achtsam zu sein.