Schrauben und streichen statt backen und servieren – Britta und Bastian Götz haben in der Corona-Zwangpause unter anderem die Möbel für den neuen Außenbereich ihres kleinen Cafés gebaut. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen.Eigentlich kann man in Aglasterhausen ganz leicht sein Glück finden. Einmal die Hauptstraße entlang, schon stößt man praktisch unweigerlich drauf. Doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Zugang zum Glück versperrt, wie alle anderen Gastronomiebetriebe musste auch das Café "Alltagsglück" aufgrund einer Verordnung des Landes Mitte März die Türen schließen. Ziemlich genau zwei Monate später ist ein Ende der unglücklichen Phase für Britta und Bastian Götz, die ihr schnuckliges Café erst im letzten Jahr eröffnet hatten, absehbar. Am 27. Mai will man – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften versteht sich – wieder für die Gäste da sein, die Türen öffnen, die Tische decken, ein bisschen Alltagsglück servieren.

"Wir haben die Zeit für uns genutzt, für unsere Kinder, für Dinge, die liegen geblieben sind", erklärt Britta Götz auf den letzten Metern vor der Rückkehr ins Café-Leben. Sie und ihr Mann Basti, hauptberuflich als Koch angestellt und derzeit demnach auch in Kurzarbeit, klagen nicht über die Situation, für die das neuartige Virus gesorgt hat. Vielmehr sehen sie die positiven Seiten: "Wir hatten und haben endlich mal wieder viel Familienzeit, das ist wie ein kleines Geschenk, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingen mag", sagt die Geschäftsgründerin, deren eigentliches Geschäft seit Wochen (zwangsweise) ruht. Das mit der Ruhe ist allerdings nicht wörtlich zu nehmen.

Drei Kinder im (Grund-)Schulalter sind zu betreuen und zu unterrichten – und auch für das Café haben Britta und Basti Götz trotz geschlossener Türen gearbeitet. "Wir haben unsere Möbel für den neuen Außenbereich gebaut", berichten die beiden nicht ohne Stolz. Zwei Wochen lang jeden Tag acht Stunden Sägen, Schrauben, Schleifen, Streichen – "anstrengend, aber schön!", so das Gastro-Handwerker-Paar. Die Arbeit hat sich gelohnt, die Eigenbauten aus Fichtenbohlen sehen individuell und schick aus – und passen bestens zum kleinen Café mit der besonderen Note. Auf das war (noch vor Corona) auch das SWR-Fernsehen aufmerksam geworden, als es im Rahmen der Reihe "Landesschau mobil" aus Aglasterhausen berichtete.

Nächste Woche soll es nun also wieder los gehen, im Alltagsglück, drinnen wie draußen, mit Abstand und Zurückhaltung. Auch für die Mitarbeiter, deren 450-Euro-Beschäftigung seit Mitte März ruhte. "Ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz ist", so Britta Götz. Das Feedback während der Zeit der Schließung sei toll gewesen, sagt die Café-Chefin. Etliche Durchhalte-Mails und Aufmunterungen haben sie erreicht, auch die vor drei Wochen beantragte finanzielle Soforthilfe vom Land hat sie inzwischen erhalten. "Das muss man auch mal loben", finden Britta und Basti Götz.

Zur Wiedereröffnung gibt’s nicht nur neue (in Krisenzeiten erbaute) Möbel, sondern auch eine Besonderheit. Das Backen der Kuchen und Torten muss nämlich zum Gutteil Basti Götz übernehmen – "für einen Koch ein echter Traum", flachst das Multitalent. Britta Götz ist nach gerade erfolgter Sprunggelenks-OP noch nicht so mobil wie erwünscht. "Ich werde helfen und beaufsichtigen", versichert die Chefin augenzwinkernd. Die Qualität der Backwerke werde nicht leiden – nach der unglücklichen Phase solle schließlich jeder wieder sein (süßes) Glück in Aglasterhausen finden können.