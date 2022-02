Adelsheim. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie ist es für Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, zum Teil schwierig, Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region einzuholen. Die RNZ stellt das Eckenberg-Gymnasium Adelsheim (EBG) mit Schulleiter Martin Klaiber vor.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Martin Klaiber. Foto: RNZ

Das EBG versteht sich als Gemeinschaft. Das jährliche Sommerfest ist Sinnbild dafür: Begegnung mit Ehemaligen, Eltern und Lehrer hinterm Grill, Mitarbeiter am Getränkestand und in der kulinarischen Versorgung. Lehren, lernen, leben – so fassen wir das zusammen. Am EBG kann man sich wohlfühlen.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Wir wertschätzen jede Schülerin und jeden Schüler. Wir ermöglichen ihnen, ihre unterschiedlichen Begabungen und Interessen einzubringen, nicht nur im Unterricht. Die Eigenständigkeit des Einzelnen fördern wir. Wir fordern sie aber auch ein. Die Kinder begleiten wir auf dem Weg zum Erwachsenen.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Hintergrund Eckenberg-Gymnasium Adelsheim > Kontakt: Eckenberg-Gymnasium, Eckenberg 1, 74740 Adelsheim, Tel.: (0 62 91) 2 70, E-Mail: info@ebg.schule, [+] Lesen Sie mehr Eckenberg-Gymnasium Adelsheim > Kontakt: Eckenberg-Gymnasium, Eckenberg 1, 74740 Adelsheim, Tel.: (0 62 91) 2 70, E-Mail: info@ebg.schule, www.ebg.schule > Schulleiter: Martin Klaiber > Schüler- und Lehrerzahl: 584 Schüler, 72 Lehrer > Schulabschluss:Abitur (Adelsheimer Modell) > Anmeldung: Montag, 7., und Dienstag, 8. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr sowie Mittwoch, 9. März, von 8 bis 18 Uhr und Donnerstag, 10. März, von 8 bis 17 Uhr

Das Musikprofil bietet eine herausragende musikalische Ausbildung; wer sich für das NWT-Profil entscheidet, der erhält eine sehr gute naturwissenschaftlich-technische Bildung. Das Eckenberg-Gymnasium pflegt Bildungspartnerschaften mit der Sparkasse und der Volksbank sowie mit der Firma Göttfert in Buchen.

Welche Schüler sind denn bei Ihnen genau richtig?

Wer das Abitur machen möchte, der ist hier richtig. Wir unterstützen ihn dabei. Das EBG nennt sich auch "Schule der Chancen". Das bedeutet, dass wir viele Möglichkeiten bieten, das Abitur zu erreichen. Internat, acht- oder neunjähriges Gymnasium oder Realschulaufbauzug bieten jedem das Richtige.