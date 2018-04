Mit Mathe geht’s los: An den berufsbildenden Gymnasien in der Region starten die angehenden Absolventen des Abiturjahrgangs 2018 heute in die Runde der schriftlichen Prüfungen. Foto: dpa/schat

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/tra) Jetzt wird es ernst: Für mehr als 13.000 junge Menschen, die sich seit mindestens zwölf Jahren durch ihre Schullaufbahn (im Bereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe) bewegen, geht es allmählich auf die Zielgerade. Am Freitag starten die schriftlichen Abiturprüfungen, die beruflichen Gymnasien machen den Vorreiter, im Fach Mathematik sind im Neckar-Odenwald-Kreis fast 300 Schülerinnen und Schüler gefordert. An den allgemeinbildenden Gymnasien haben die angehenden Abiturienten noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung auf die finalen Prüfungen: Sie steigen am Mittwoch, 18. April, mit dem Fach Deutsch in die Runde des schriftlichen Abis ein.

Am Technischen Gymnasium in Buchen gehen rund 40 Schüler an den Start. "Die Schüler sind gut auf die Abiturprüfungen vorbereitet und haben in den Osterferien Extra-Stunden genommen", berichtete Studiendirektor Alfons Pföhler. Besonders gespannt ist er auf die Themen der Abiturprüfungen in den Profilfächern, die am Montag stattfinden. "Es könnten die Themen E-Mobilität oder Windkraft dran kommen."

"Die Aufregung steigt", sagte Judith Bartos aus dem Sekretariat der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach am Tag vor dem Auftakt: "Nicht nur bei den Schülern, auch bei uns." Aber auf dem Sekretariat ist man ebenso geübt wie vorbereitet - was die Abiturprüfungen und den dazugehörigen (An-)Spannungsanstieg anbelangt. Schließlich haben Bartos und ihre Kolleginnen schon etliche junge Menschen durch die Prüfungen begleitet. Und auch dem Abi-Jahrgang 2018 will man wieder ein wenig helfen. In seiner Prüfungsmappe findet jeder der 44 angehenden Abiturienten Glückskäferchen und einen persönlichen Zettel, der verdeutlichen soll: Wir drücken Euch alle Daumen, Ihr packt das! "Das machen wir jedes Jahr", verrät Judith Bartos. Ob die schöne Geste hilft, muss sich dann erst noch zeigen.

Nach der Prüfung ist für die Gymnasiasten dann auch bis auf Weiteres vor der Prüfung. Bis Ende April läuft das "Schriftliche" für die Schüler der beruflichen Gymnasien, ihre Kollegen an den allgemeinbildenden Bildungseinrichtungen sind bis Anfang Mai (hier ist Mathe zum Schluss dran) in den schriftlichen Testaten gefordert. Wo schon Mathematik das vorerst bestimmende Thema ist: An den allgemein bildenden Gymnasien in Baden-Württemberg werden dieses Jahr 8913 Schülerinnen und Schüler geprüft, an den beruflichen Gymnasien sind es 4407 jungen Menschen, die auf ihr Reifezeugnis hinarbeiten. Im Neckar-Odenwald-Kreis gehen 438 (allgemeinbildend) bzw. 291 (beruflich) Schüler(innen) in die Prüfungen.

Für alle Pflicht ist das Fach Deutsch, mit dem sich auch alle 13.000 Prüflinge zeitgleich auseinanderzusetzen haben. Georg Büchners "Dantons Tod", Max Frischs "Homo faber" oder Peter Stamms "Agnes" stehen am kommenden Mittwoch auf dem Prüfungsplan aller Schüler mit dem Ziel Abitur.

Alternativ eröffnet sich ein Lyrikthema "Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik - vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart". Nach Sturm und Drang und weiteren Prüfungen ist ein wenig Durchschnaufen drin: Für die allgemeinbildenden Gymnasien finden die mündlichen Prüfungen in der Zeit vom 25. Juni bis 6. Juli, für die beruflichen Gymnasien in der Zeit vom 2. bis 11. Juli statt. Unmittelbar nach Abschluss der letzten mündlichen Reifeprüfungen ist die Zeit dann auch wieder reif für die "G’schafft", die Abizeitung der Rhein-Neckar-Zeitung. Auf 32 Seiten wird darin wieder alles Wissens- werte über den Abijahrgang 2018 aus der Region zu entdecken sein. Und zudem natürlich die besten Sprüche, Fotos und Geschichten aus den Abschlussklassen.