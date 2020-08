Von Pia Geimer

Fahrenbach. Als Ensemble "DreiKlang" sind sie einem (noch) recht kleinen, aber immer wieder völlig begeisterten Publikum längst ein Begriff. Mit ihren selbst geschriebenen und selbst arrangierten Programmen, die eine charmante Mischung aus fetzigem A-cappella-Pop und poetischen Texten bieten, verzaubern die aus Fahrenbach stammende Sängerin und Musikpädagogin Karolin Schork, die Lehrerin am BGB ist, und ihre beiden Mitstreiterinnen Sinnika Kimmich und Sarah Limberger mit ihrer Energie und ihren großartigen Stimmen ihre Zuhörer, ob bei fröhlichen Sommerkonzerten oder "zwischen den Jahren", wenn sie regelmäßig auch im Odenwald auftreten. In diesem Jahr wollen die drei mit ihrem Ensemble einen großen Schritt wagen mit einer ersten CD-Produktion und einem neuen Branding mit professionellem Webauftritt, Homepage und eigenem Logo. Wenn alles nach Plan läuft und die Finanzierung steht, wird ihr erstes Album bereits Anfang Dezember fertig sein.

Die musikalische Idee zu "DreiKlang" – so erzählen die Ladys im Interview mit der RNZ – stammt aus gemeinsamen Studientagen und nahm auf einem Heimflug von den USA nach Deutschland erstmals konkretere Form an. Warum nicht einmal die Musik, die ihnen persönlich so viel Freude bereitete, mit Poesie verbinden und daraus ein ganz eigenes Konzertformat entwickeln? Schon bald hatten Karolin und Sinnika zusammen mit einer Studienfreundin ein erstes ziemlich spontanes Konzert gegeben und ein tolles Feedback bekommen, das sie ermutigte, ihre musikalische Vision weiter zu verfolgen. Kurz danach komplettierte Sarah das heutige Kleeblatt, das seither mit seinen schwungvollen Auftritten die Fans begeistert. Warum das, was sie machen, so gut ankommt? Karolin Schork glaubt, dass die Menschen nach Momenten suchen, in denen sie sich eine mentale Auszeit gönnen können. "Die Mischung aus Musik und Poesie lässt unsere Zuhörer abschalten und träumen. Gleichzeitig erhalten sie Inspiration aus unseren Texten und Gedichten, die wohl ganz gut den heutigen Zeitgeist treffen. Die Begeisterung des Publikums und unsere eigene Passion zeigen uns einfach, dass die Menschen mehr von solchen Konzertformaten brauchen."

Alle Lieder selbst zu schreiben und zu arrangieren, bedeutet einen immensen Arbeitsaufwand. "Wir haben alle drei Jazz-Popularmusik im Hauptfach Gesang studiert. Ein bisschen versuchen wir immer noch an unseren klassischen, auch instrumentalen Wurzeln festzuhalten, gehen jedoch mit unseren Stimmen eigene Wege. Mittlerweile arrangieren wir eigentlich alles selbst, da wir einfach eine eigene musikalische Richtung gefunden haben, die uns entspricht. Das gibt es so eher nicht zu kaufen."

Als Ensemble sind die drei in diesem Jahr wie viele Künstler von der Coronakrise kalt erwischt worden. Trotzdem wollen sie den Schritt in die Professionalität wagen und per Crowdfunding die finanzielle Basis für ihre geplanten Projekte schaffen. Wie können die Fans sie dabei unterstützen und selbst zum Mäzen werden? "Alle Menschen, die unser Konzept toll finden und uns dabei helfen wollen, können einen frei gewählten Betrag spenden über unsere Seite bei "startnext" und erhalten im Gegenzug dafür beispielsweise das neue Album, sobald es fertig ist, ein Textbuch mit unseren Texten und Gedichten aus unseren Konzerten, eine Gesangsstunde oder sogar ein Privatkonzert – je nach Höhe des Geldbetrags.

Deshalb ist es nicht wirklich eine Spende, sondern vielmehr eine Leistung, die man per Vorkasse bezahlt. Natürlich kann man aber auch eine reine Geldspende machen, ob über die Homepage oder privat. Wir freuen uns über jede Unterstützung." Und Karolin fügt hinzu: "Wir sind Leute, die gerne ihre Ziele verfolgen, trotz aller Hindernisse. Das ist aber auch die Message, die wir in unseren Konzerten unserem Publikum vermitteln möchten. Wir singen eben nicht einfach nur irgendwelche Lieder, sondern Texte, die das Leben und den Alltag der Menschen – auch uns selbst – betreffen. Hier geht es oft um die eigene Einstellung, um Emotionen, Visionen und das Leben selbst." Na denn – die Zukunft gehört denen, die positiv bleiben und mutig denken. Wir wünschen dem jungen Ensemble "DreiKlang" ganz viel Glück und Erfolg bei allem, was ihnen das Leben noch bringen wird.

Info: Wer sie finanziell unterstützen möchte, kann das tun über www.startnext.com/ensemble-dreiklang-album